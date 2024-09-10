Шукають Гаррі, Рона та Герміону. В Британії відбудеться кастинг для нового серіалу про "Гаррі Поттера"

На головні ролі шукають дітей від 9 до 11 років

На офіційній сторінці фільмів про Гаррі Поттера з'явилося оголошення про пошук акторів для нового серіалу. Зараз відбувається кастинг на ролі головного героя Гаррі Поттера і його друзів - Рона Візлі та Герміону Грейнджер.

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На телеекранах серіал планують показати у 2026 році.

Творці серіалу перезапускають всесвіт й тому на головні ролі шукають дітей-акторів, яким у квітні 2025 року виповниться від 9 до 11 років. Головною умовою є те, що дитина повинна мешкати у Великій Британії або Ірландії.

Крім віку та місця проживання, жодних обмежень щодо акторів немає. Втім не гарантовано, що в серіальній адаптації герої нагадуватимуть персонажів оригінальних фільмів.

"Ми прагнемо інклюзивного, різноманітного кастингу. Для кожної ролі надсилайте кваліфікованих виконавців незалежно від етнічного походження, інвалідності, раси, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності чи будь-яких інших ознак, які захищаються законом, якщо інше не вказано", - попереджають в анонсі кастингу.

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Продакшном займатиметься телеканал та стримінговий сервіс HBO. Як заявила раніше виконавча директорка HBO & Max Content Кейсі Блойс, у новому проєкті робитимуть якісну екранізацію книг: "Цей новий серіал Max Original глибоко зануриться в кожну з культових книг, якими фанати продовжували насолоджуватися всі ці роки".

Яким хочуть зробити новий серіал про Гаррі Поттера

Весною 2023 році на прессконференції компанії Warner Bros. вперше оголосили про повернення на екрани хлопчика-чарівника Гаррі Поттера. Тоді виконавчою продюсеркою назвали авторку оригінальних книг - Джоан Роулінг.

За задумкою команди, кожен сезон серіалу має бути присвячений окремій книзі з серії. Проте виконавча директорка HBO & Max Content Кейсі Блойс назвала створення адаптації "10-річним проєктом", що не збігалося з задумкою екранізації семи книг.

Акторів попередніх фільмів не планують залучати до зйомок нового серіалу. Jim Spellman/WireImage

В британських медіа припустили, що до нового кіновсесвіту ввійде перезапуск приквелу історорії про Гаррі Поттера - "Фантастичних звірів". Але керівництво Warner Bros. заперечило цю інформацію.

Сценаристами та режисерами серіалу стануть Франческа Гардінер та Марк Майлод, які до того створювали серіал "Спадкоємці" (Succession). Лише 2024 року 4 сезон спадкоємців отримав чотири нагороди Золотого глобуса й шість статуеток "Еммі".