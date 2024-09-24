Геть Пушкіна, Горького і Висоцького. В Одесі запланували знести 19 пам'ятників

Виконавчий комітет Одеської міської ради опублікував перелік з 19 архітектурних пам'яток, які планують демонтувати найближчим часом. Серед них об'єкти, які містять символіку російської імперської політики.

Відповідний документ з'явився на сайті Одеської міськради.

Замовниками демонтажу призначили Управління капітального будівництва Одеської міської ради, а контролювати процес має перший заступник міського голови Олександр Філатов.

В додатку до проєкту назвали усі пам'ятки, що потребують знесення відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" й розпорядженні голови Одеської ОВА "Про демонтаж (вилучення) з публічного простору пам’ятників, пам’ятних знаків, їх окремих елементів, що містять символіку російської імперської політики в Одеській області".

Розглянути план знесення мають на наступному засіданні - 26 вересня 2024 року. В додатку зазначено, що в переліку знаходяться пам’ятники, пам’ятні знакиі їхні окремі елементи. Втім уточнень стосовно демонтажу окремих елементів немає.

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Перелік пам'яток, які мають демонтувати:

Пам’ятник Максиму Горькому

Пам’ятник Глушку Віктору – академіку, вченому в галузі космонавтики, двічі Герою Соціалістичної праці

Макети ордена Леніна

Пам’ятник Ісаку Бабелю

Братська могила червоногвардійців, які загинули в боротьбі за встановлення Радянської владив в Одесі у січні 1918 року і в роки громадянської війни

Пам’ятник Олександру II. Пам’ятна колона на честь закладки парку

Пам’ятник Олександру Маринеску

Стіна Чекістів

Пам’ятник Зої Космодем’янській –партизанці, розвідниці, Герою Радянського Союзу

Пам’ятник видатному вченому, біологу, селекціонеру Мічуріну

Пам’ятник (бюст) Малиновському – двічі Герою Радянського Союзу, маршалу

Пам’ятник Макару Посмітному

Пам’ятник поету Олександру Пушкіну на Приморському бульварі

Пам’ятник Пушкіну на вулиці Пушкінській, 13

Пам’ятник комсомольцям Одещини

Пам’ятник Черняховському – двічі Герою Радянського Союзу, генералу армії

Пам’ятник Нілусу

Пам’ятник Чкалову

Пам’ятник Висоцькому

Раніше, 20 вересня, Одеська міськрада й голова Одеської ОВА Олег Кіпер виголосили намір знести пам'ятник Пушкіну. Тоді повідомлялося, що для демонтажу пам'ятник на Думській площі міськрада має отримати відповідь від ЮНЕСКО, повідомив голова Департаменту культури та євроінтеграції Одеської міськради Іван Ліптуга, пише Укрінформ.

Він пояснив, що той знаходиться в охоронній зоні ЮНЕСКО, тому дії в цій зоні слід узгоджувати з ними. "Але ЮНЕСКО тут теж дуже обережна та забюрократизована організація, тому швидко від них відповіді ми не отримаємо. Це дуже довга процедура. Ми пишемо в Мінкульт, вони пишуть в виконавчу компанію ЮНЕСКО в МЗС, МЗС відправляє це в Париж, і таким самим ланцюгом відповідь повертається до нас", – сказав Ліптуга.

Як одеський Пушкін уникає деколонізації

В Одесі довгий час тривали дискусії довкола зносу пам'ятника Пушкіну. Він був встановлений на кошти міських жителів у 1887-1889 роках на Приморському бульварі.

Після початку повномасштабного вторгнення частина жителів міста та активісти вимагали від знести пам'ятник. Але місцева влада, зокрема, мер Геннадій Труханов був проти.

"Сьогодні приходять якісь делегації європейські, європейські туристи, – вони знають, хто такий Пушкін, і кажуть, що він був, працював, написав якісь твори свої", – казав Труханов у нещодавньому інтерв'ю УП.

У листопаді 2023 року Одеська історико-топонімічна комісія запропонувала провести вибіркову деколонізацію – знести шість радянських та імперських пам'ятників, на трьох прибрати з табличок слово "російський", а пам'ятники Пушкіну і Воронцову взагалі залишити.

10 листопада Кабінет міністрів позбавив пам'ятники Пушкіну та Воронцову в Одесі статусу нерухомих пам'яток культурної спадщини національного значення. Таким чином, місцева влада отримала дозвіл їх демонтувати.

18 листопада 2023 року одеський художник Ярослав Войцеховський облив фарбою пам'ятник Пушкіну. Поліцейські склали на нього два протоколи про дрібне хуліганство та порушення правил благоустрою.

24 серпня цього року на пам'ятник Пушкіну повісили таблички "Окупант", "Йому тут не місце" та "Хочу в музей до Каті".