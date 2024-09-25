Повернути своїх. Зеленські відкрили виставку української авангардистки Екстер у США
У вівторок, 24 вересня, в Українському музеї у Нью-Йорку відкрили виставку української авангардистки Олексадри Екстер. На офіційному показі експозиції побували Президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська.
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Про це повідомила перша леді України.
Це перша персональна виставка художниці у Північній Америці. Глядачів з усього світу пропонують познайомити зі знаковими творами Олександи Екстер з 1913 по 1934 рік. Серед них 30 живописних полотен й робіт на папері з ранніми абстракціями, ескізи для театру. Також до експозиції створили окремий мистецький каталог.
Усі експонати на виставці збирали у співпраці американських та українських музеїв, приватних колекціонерів.
Крім того, разом з виставкою "Олександра Екстер: сцена – це світ" відкрили й експозицію її сучасників та інших українських митців "Воля: український модернізм". Там представили твори Олександра Архипенка, Давида Бурлюка, Олександра Богомазова, Марії Синякової, Василя Єрмилова й інших.
"Всі ці люди творили нове мистецтво, яке вплинуло на їхню країну, весь світ і нас, нащадків, навіть якщо ми про це не здогадуємося. У цьому і є "м’яка сила" творчості – ставати частиною цілих спільнот і народів на віки", – написала Олена Зеленська.
Обидві експозиції можна буде відвідати з 27 вересня по 19 січня 2025 року.
Володимир Зеленський також зустрівся з українською громадою у Нью-Йорку. Розмову модерувала Посол України в США Оксана Маркарова.
"Ми вдячні за їхній візит та підтримку українського мистецтва та культури. Разом ми зберігаємо нашу історію, відзначаємо нашу ідентичність та дивимось у світле майбутнє", – написали на офіційній сторінці музею.
Українська деколонізація в світі
Багатьох українських митців свого часу почала присвоювати Росія. Так, лише до російського авангарду по всьому світу почали відносити творчість Давида Бурлюка, Олександи Екстер, Василя Єрмілова, Казимира Малевича й багатьох інших митців. Тому для українських культурних інституцій основним пріоритетом стало повернення їм української ідентичності та представлення в українському контексті. Протягом десятиліть вони придушувалися та привласнювалися російським імперіалізмом.
Від початку повномасштабного вторгнення провідні музеї світу почали перосмислювати спадщину українських митців й коректно їх підписувати. Так, зокрема завдяки дослядженням журналістки, авторки УП.Культура Анни Лодигіної, найбільший художній музей Фінляндії Атенеум змінив підпис національності під прізвищем художника Іллі Рєпіна з росіянина на українця.
Навесні 2023 року Штутгартський музей Staatsgalerie оновив інформацію про представницю українського авангарду, художницю Олександру Екстер й прибрав підпис "російська художниця". Також інші музеї почали відзначати твори Айвазовського, Куїнджі, Малевича за їхнім українським походженням.
Європою протягом 2023 року подорожувала експозиція українських модерністів "В епіцентрі бурі": Модернізм в Україні, 1900-1930-ті роки" та виставка авангардистів "Футуромарення: Україна і авангард".