Повернути своїх. Зеленські відкрили виставку української авангардистки Екстер у США

У вівторок, 24 вересня, в Українському музеї у Нью-Йорку відкрили виставку української авангардистки Олексадри Екстер. На офіційному показі експозиції побували Президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська.

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Про це повідомила перша леді України.

Це перша персональна виставка художниці у Північній Америці. Глядачів з усього світу пропонують познайомити зі знаковими творами Олександи Екстер з 1913 по 1934 рік. Серед них 30 живописних полотен й робіт на папері з ранніми абстракціями, ескізи для театру. Також до експозиції створили окремий мистецький каталог.

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Усі експонати на виставці збирали у співпраці американських та українських музеїв, приватних колекціонерів.

Крім того, разом з виставкою "Олександра Екстер: сцена – це світ" відкрили й експозицію її сучасників та інших українських митців "Воля: український модернізм". Там представили твори Олександра Архипенка, Давида Бурлюка, Олександра Богомазова, Марії Синякової, Василя Єрмилова й інших.

Виставка присвячена авангардистці Олександрі Екстер та її визначним роботам для кіно й теару. Офіс Президента України

"Всі ці люди творили нове мистецтво, яке вплинуло на їхню країну, весь світ і нас, нащадків, навіть якщо ми про це не здогадуємося. У цьому і є "м’яка сила" творчості – ставати частиною цілих спільнот і народів на віки", – написала Олена Зеленська.

Обидві експозиції можна буде відвідати з 27 вересня по 19 січня 2025 року.

Володимир Зеленський також зустрівся з українською громадою у Нью-Йорку. Розмову модерувала Посол України в США Оксана Маркарова.

Надзвичайний і Повноважний Посол України в США Оксана Маркарова та Володимир Зеленський на відкритті виставки. Офіс Президента України

"Ми вдячні за їхній візит та підтримку українського мистецтва та культури. Разом ми зберігаємо нашу історію, відзначаємо нашу ідентичність та дивимось у світле майбутнє", – написали на офіційній сторінці музею.

Українська деколонізація в світі

Багатьох українських митців свого часу почала присвоювати Росія. Так, лише до російського авангарду по всьому світу почали відносити творчість Давида Бурлюка, Олександи Екстер, Василя Єрмілова, Казимира Малевича й багатьох інших митців. Тому для українських культурних інституцій основним пріоритетом стало повернення їм української ідентичності та представлення в українському контексті. Протягом десятиліть вони придушувалися та привласнювалися російським імперіалізмом.

Від початку повномасштабного вторгнення провідні музеї світу почали перосмислювати спадщину українських митців й коректно їх підписувати. Так, зокрема завдяки дослядженням журналістки, авторки УП.Культура Анни Лодигіної, найбільший художній музей Фінляндії Атенеум змінив підпис національності під прізвищем художника Іллі Рєпіна з росіянина на українця.

Навесні 2023 року Штутгартський музей Staatsgalerie оновив інформацію про представницю українського авангарду, художницю Олександру Екстер й прибрав підпис "російська художниця". Також інші музеї почали відзначати твори Айвазовського, Куїнджі, Малевича за їхнім українським походженням.

Європою протягом 2023 року подорожувала експозиція українських модерністів "В епіцентрі бурі": Модернізм в Україні, 1900-1930-ті роки" та виставка авангардистів "Футуромарення: Україна і авангард".