В Україні 1,7% книжок друкують російською мовою

В Україні за перше півріччя 2025 року близько 10% книг та брошур випущено іноземною мовою, зокрема 1,7% – російською.

По це повідомив Державний комітет України з питань телебачення.

У відомстві зазначили, що частка книг російською мовою за назвами складає 106 видань. Це 1,7% до загальної кількості зареєстрованих книжок і брошур в 2025 році, за накладами – 0,3%.

"Це менше ніж за відповідний період 2023 року та 2024 року, що свідчить про дотримання переважної більшості видавців закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", а також про зменшення попиту в українському суспільстві на книги мовою держави-агресора", – додали у Комітеті.

Менше ніж за пів року Книжкова палата отримала 8422 примірників книг і брошур.

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Станом на 24 червня 2025 року фахівці Книжкової палати внесли до бібліографічного реєстру 6 318 друкованих видань, загальний наклад яких складає понад 12 млн 747 тисяч.

За даними Книжкової палати, у жовтні 2024 року в Україні видали 8556 книжок і брошур, з них 7433 – українською мовою. Зокрема за перше півріччя надрукували 251 видання російською мовою із загальним тиражем 223 тисячі примірників. Та 754 книжки іноземними мовами загальним тиражем 781,9 тисячі примірників.