"Дика любов" у столиці. Довженко-Центр оголосив дати кінофестивалю про Київ

Довженко-Центр спільно з кінотеатром "Жовтень" проведуть "Київкінофест", присвячений Дню Києва. Подія відбудеться протягом 22-26 травня.

Цьогорічною темою фестивалю стало гасло "Київ крізь віки". Як пояснюють організатори, через класичні та сучасні фільми глядачі зможуть побачити, як змінювався образ Києва на екрані крізь віки: від середньовіччя до революційних 1920-х та від буремних 1990-х до Революції гідності.

Фільмом-відкриттям "Київкінофесту" стане стрічка "Дика любов" (1993) Вілена Новака із колекції Довженко-Центру. Спеціально до фестивалю, стрічку буде заново відскановано за підтримки кінотеатру "Жовтень".

Фільм "Дика любов" був лідер кінопрокату 1994 року, отримав відзнаки молодіжного фестивалю "Сузір’я" (1994), кінофестивалю "Білий лелека" (1995) та кінофестивалю "Білий ангел" (1996).

Головний герой фільму – Максим, хлопець із так званої "забезпеченої" та успішної родини. Він закоханий в Машу, дівчинку з інтернату, де найяскравіше проявляється "радянська виховна політика". Ця історія могла б закінчитися традиційним гетеросексуальним шлюбом, проте до Києва приїздить американка Сьюзен... Любовна пряма обертається драматичним трикутником.

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"Традиційна любовна історія розказана в трансгресивній атмосфері перших років незалежності – часів вільного ринку, відкритих кордонів, оголеного тіла, корпоративних піонерів та міста – перетворюється чи не на унікальний документ епохи", – розповіли в Довженко-Центрі.

Про фестиваль

Київкінофест – це щорічний кінофестиваль, присвячений Дню Києва, покликаний поєднувати кіномистецтво з міською ідентичністю, реактуалізувати культові українські фільми та показати стрічки, які через різні обставини все ще маловідомі сучасному глядачу.