Авторку німецьких бестселерів про росіян знайшли забитою до смерті

Німецьку письменницю Олександру Фрьоліх знайшли мертвою у її домі в Гамбурзі. Розслідування показало, що жінку вдарили тупим предметом. Раніше вона працювала в Києві та написала декілька книг про росіян.

Про це повідомляє видання Deutsche Welle.

Олександру знайшов один з синів у плавучому будинку, де вона проживала. Як зазначили в правоохоронних органах, імовірного вбивцю поки не знайшли. Втім, під підозрою перебуває близький родич Фрьоліх.

58-річна Олександра Фрьоліх здобула популярність завдяки роману "Моя російська свекруха та інші катастрофи" і його продовженню "Мандрівки з росіянами". В 2012 році книжка про свекруху потрапила до списку бестселерів газети Der Spiegel. Тоді ж письменниця розповіла, що книжка заснована на її власному досвіді заміжжя – батьком двох її синів став росіянин. З ним вона розлучилася невдовзі після виходу "Мандрівки..."

Крім письменницької діяльності, вона також працювала авторкою на фрилансі в німецьких медіа, зокрема в Der Stern, Petra і Freun.

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Як Фрьоліх пов'язана з Україною

Олександра Фрьоліх раніше працювала в Україні, де створювала тексти для жіночого журналу. В коментарі одному з німецьких видань, у тексті під назвою "Російська душа пані Фрьоліх", письменниця також висловилася про свої подорожі в Україну.

"Гамбург – це село порівняно з Києвом. Там все блищить", – каже Фрьоліх, яка була вражена численними бутиками, ресторанами, розкішними готелями та багатством, що демонструється, – і кричущою бідністю, яка починається одразу за межами міста. "Ця чудова, величезна країна настільки розірвана на частини, сповнена контрастів, що я справжня фанатка", – розповідає письменниця журналісту.

Фрьоліх також додала, що розірваною Україна стала і від дій Путіна. Як наголошує автор тексту, письменниця непокоїлась за Україну, тому в ресторані під назвою "Бродський" замовила традиційну українську солянку. Вміт, сама вона супроводила занепокоєння словами:

"Не можна просто попісяти на ногу гордому росіянину, як це зробив Захід з розширенням НАТО. Він зараз бере свій реванш".