Мінкульт планують переформатувати, а Точицького рекомендують міністром

Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує призначити Миколу Точицького на посаду міністра культури та стратегічних комунікацій України.

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Про це повідомив представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук.

Голосування за призначення нового міністра відбудеться сьогодні, 5 вересня.

Микола Точицький довгий час працював дипломатом й був представником України при Європейському Союзі. У 2021 році його призначили заступником міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. У квітні 2024 року – заступником керівника ОП Андрія Єрмака. За інформацією УП, Точицький та Єрмак були однокурсниками в Інституті міжнародних відносин. Вірогідно, це й стало причиною його призначення.

Трохи більше року Міністерством культури управляв тимчасовий виконувач обов'язків Ростислав Карандєєв. За цей час на посаду міністра шукали постійну кандидатуру серед дієвців культури та інформаційних політик.

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"Зеленський дуже хотів, щоб Мінкульт очолила відома жінка типу Ади Роговцевої, щоб зробити з міністерства справжній бренд. Але охочих зайняти посаду міністра культури та інформполітики не знайшлося, тому Карандєєв так довго протримався на позиції т.в.о.", – поділився з УП співрозмовник у керівництві МКІП.

Звідки з'явилося Мінстерство культурної дипломатії

Вперше ідея перейменування Міністерства культури та інформаційної політики на Міністерство культурної дипломатії з'явилася після засідання фракції "Слуга народу" у середу, 4 вересня.

"Ще буде переформатування Міністерства культури та інформ політики - тепер буде культурної дипломатії. Як я і писав, очолить Микола Точицький. Відправляють дипломата - значить треба додати слово "дипломатія". Реформи вони такі", – написав депутат Олексій Гончаренко.

Він наголосив, що будь-яке перейменування нестиме за собою "мільйони гривень та місяці часу". Тепер в соціальних мережах обговорюють доцільність такого перейменування.

Крім МІністерства культурної дипломатії також планують перейменувати Міністерство регіонального розвитку та інфраструктури – його планують згодом розділити за напрямками інфраструктури і регіональної політики. Також з'явиться одне нове – Міністерство повернення українців, яке замінить Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.