Атака на Львів: під ракетним обстрілом опинилися понад 7 памʼяток архітектури

Від ранкових обстрілів у Львові руйнувань зазнали зокрема й памʼятки з охоронним знаком ЮНЕСКО "Блакитний щит"

Вранці, 4 вересня, через ракетну атаку у Львові зазнали пошкоджень щонайменше сім пам'яток архітектури місцевого значення.

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Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Усі будинки розташовані в історичному ареалі та буферній зоні ЮНЕСКО. Вони є у державному реєстрі нерухомих пам’яток України", — розповів Козицький.

Також він зазначив, що на об'єктах почне працювати Комісія з представників органів охорони культурної спадщини міста та області. Фахівці складуть акти обстеження, щойно екстрені служби нададуть туди доступ.

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Зокрема це будівлі на вулицях Коновальця та Кокорудза. На фото, які раніше опублікував міський голова Львова Андрій Садовий та ДСНС Львівщини, серед памʼяток можна помітити споруди, захищені знаком охорони ЮНЕСКО "Блакитний щит".

Андрій Садовий, ДСНС Львівщини Андрій Садовий, ДСНС Львівщини Андрій Садовий, ДСНС Львівщини

В коментарі УП.Культура пресслужба Львівської міської ради підтвердила, що зараз на місці подій працюють експерти. Деталі щодо пошкоджених памʼяток архітектури зʼявляться згодом.

Від обстрілу постраждав обласний Центр спортивної і медичної реабілітації. У 130-річній будівлі повилітали вікна. Постраждалих на місці не виявили. Максим Козицький

Одною з пошкоджених будівель став обласний Центр спортивної медицини і реабілітації на вулиці Коновальця. Будівля також є пам'яткою архітектури місцевого значення. Центр розташований у віллі Юзефи Франц. За офіційними даними, цю будівлю звели у 1893 році, тож нині їй понад 130 років.

Про ракетну атаку на Львів

Вночі 4 вересня розпочався масований ракетний обстріл України, зокрема й Львова. Станом на 10:30 відомо про 7 загиблих, серед яких 3 дитини та ще 38 постраждалих.

У МВС додали, що пошуково-рятувальна операція триває.

"Серед потерпілих – 5 дітей. Те, що відомо станом на зараз: одна 15-річна дитина перебуває у стані середньої важкості, четверо – мають легкі ушкодження", – уточнив голова ОВА Максим Козицький.

Депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич повідомив, що "11 пацієнтів перебувають в критичному стані в лікарнях Львова".

Він додав, що у центрі міста пошкоджено понад 50 будинків. Із 6 будинків відселять людей. Також пошкоджено 2 медичних заклади та 2 школи та центр творчості.