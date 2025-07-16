Вийшов трейлер останнього сезону "Дивних див"

Стримінговий сервіс Netflix опублікував тизер останнього сезону серіалу "Дивні дива". Фінал розділили на три частини, в якій головні герої поступово боротимуть потойбічне зло.

Перша частина містить чотири епізоди і вийде 26 листопада. Друга, з трьох серій, з’явиться на Різдво – 25 грудня, а фінальний епізод буде доступний 31 грудня, у переддень Нового року.

"Осінь 1987 року. Гокінс травмований відкриттям Розломів, і наших героїв об'єднує єдина мета: знайти і вбити Векну. Але він зник — його місцеперебування і плани невідомі. Ускладнюючи місію героїв, уряд ввів у місті військову карантинну зону та посилив пошуки Одинадцятої, змусивши її знову перейти в підпілля. З наближенням річниці зникнення Вілла насувається важкий, знайомий страх.

Наближається остання битва — а з нею і темрява, могутніша та смертоносніша за все, з чим вони стикалися раніше. Щоб покласти край цьому кошмару, їм знадобиться допомога всіх — всієї групи — які мають об'єднатися востаннє", - описують останній сезон творці.

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Наприкінці 2024 року стало відомо, що режисер легендарної драми "Втеча з Шоушенка", триразовий номінант на "Оскар" Френк Дарабонт візьме участь у зйомках двох епізодів нового сезону "Дивних див".

Про "Дивні дива"

"Дивні дива" – науково-фантастичний серіал, створений братами Меттом та Россом Дафферами. Події серіалу відбуваються у 80-х у невеликому містечку Хоукінс. Перший сезон шоу вийшов 2016 року, і вже з моменту прем'єри серіал здобув велику популярність по всьому світу.

Головних персонажів серіалу втілили: Міллі Боббі Браун (Одинадцята), Фінн Вулфхард (Майк), Гейтен Матараццо (Майк), Ноа Шнапп (Уілл), Седі Сінк (Макс), Джо Кірі (Стів), Наталія Дайер (Ненсі), Чарлі Хітон (Джонатан), Девід Харбор (Гоппер) і Вайнона Райдер (Джойс).

Четвертий сезон, який розділили на дві частини, вийшов у травні (перші сім епізодів) та липні (ще два епізоди) 2022 року. Цей сезон дозволив "Дивним дивам" встановити рекорд за кількістю переглядів серед англомовних серіалів Netflix.

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