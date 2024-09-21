Париж чи Пациків? Як Юрій Шевельов руйнував "Карфаген української провінційності" у центрі Європи

11 вересня "Українська історія: глобальна ініціатива" оприлюднила імена майже сотні дослідників з усього світу. Впродовж наступних трьох років ці науковці досліджуватимуть довготривалу історію України. "Ідея полягає в тому, щоб шукати правду про те, хто такі українці, правду про ці землі, правду про відносини між цими землями і їх людьми, іншими землями та іншими народами", — окреслив роботу ініціативи її керівник Тімоті Снайдер.

Професор Єльського університету і автор кількох англомовних книжок про нашу історію відвідав Україну, щоб презентувати свій проєкт. І разом із підтримкою одних, наразився на друге коло критики інших. Критики удосконалили свої старі аргументи, тож, щоб їх не повторювати, УП.Культура вирішила звернутись до уроків історії.

Спеціально для нас професорка і літературознавиця Тамара Гундорова написала про Юрія Шевельова і його спробу глобалізувати українську культуру, яка викликала неоднозначні оцінки в інтелектуальних колах у таборах для переміщених осіб у повоєнній Європі. Пише вона і про його велике застереження щодо загроз, які несе деколонізації української культури провінціалізм.

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Мабуть не помилюся, коли скажу, що сьогодні Україна опинилася в центрі глобального світу – і не лише у його новинах, але і в дискусіях про його майбутнє. Це тим більш цікаво, що звичайно Україна вважалася периферією західної цивілізаційної сфери.

Такою вона виступає в західних уявленнях упродовж нового часу і такою вона часто уявлялася самим українцям. Модернізаційні і цивілізаційні виклики, які зустрічала Україна останні століття, пов’язані з боротьбою проти провінційності і провінціалізації – і щодо ближніх імперій, і за право належати до Європи, бути Європою, бути з Європою.

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З часів Римської імперії провінція і центр є взаємозалежними, хоча їх розділяє величезна дистанція в плані можливостей, доступу до влади і вигод. В нові часи провінція асоціюється з "іншим" – відсталим, маргінальним, диким; знання і культура розповсюджуються в одному напрямку – з центру на периферію. Однак роль провінцій-міст по іншому проявилася у Європі у період Ренесансу, коли вони стали каталізаторами епохи відродження, володіючи автономією та розвиваючи торгівлю, комерцію і культурну конкуренцію.

Цю творчу роль провінції бачив Микола Хвильовий, який на початку 20 століття розглядав Україну як основу "азіатського ренесансу" – провінцію на межі Заходу і Сходу, спроможну принести нову життєву силу і відродити Європу в часи її "занепаду".

Про те, що "Карфагена української провінційності" має бути зруйнованою, в середині 20 століття багато говорив і Юрій Шевельов. Ця теза стала одним зі слоганів Революції гідності, котра мала виразні євроцентричні орієнтири.

Як українці намагалися змінити уявлення про власну провінційність після ІІ Світової війни, а також про їхні спроби деколонізувати і провінціалізувати Європу – про це я і хочу поговорити сьогодні.

Учасники об'єднання МУР зліва направо: Юрій Шевельов, Улас Самчук, Евген Маланюк, Григорій Костюк. Tamara Skrypka, Українська вільна академія наук

Свої спогади з життя у ДіПі Улас Самчук письменник і один з борців за незалежність України, так пише про пошуки нової вітчизни в повоєнній Європі 40-х років: "залишили Герсфельд на Гессенщині погожого серпня дев’ятого, о годині пів шостої передвечора. Того самого дня в Японії на місто Наґасакі скинуто другу атомову бомбу. Кінець Другої світової війни і початок нашої плянети таборів ДіПі, тобто Displaced Persons, по нашому, позбавлених місця осіб".

Нова земля виявляється в самому центрі Європи, тож він говорить далі про те, як "на території Европи Заходу таборує Україна Сходу".

Нову емігрантську історію Самчук синхронізує з ядерною епохою – атомним бомбардуванням Нагасакі. У цьому є велика частка істини – саме у повоєнний час розпочинається нова глобальна історія разом з епохою нуклеарних загроз.

Тоді ж розпочинається і нова українська ера, пов’язана з інтенсивними міграціями та пошуками свого місця в Європі, котра триває до сьогодні. Юрій Шевельов, один з інтелектуальних лідерів покоління ДіПі, благословив цей початок досить чітко у 1948 році:

"(…) хай будуть благословенні ті, хто хоче покласти край мертвоті українського старозавітного хутора, перенесеного порядком утікання від свого часу і компенсування часу простором до центру Центральної Европи". Як бачимо, основну ідею цієї епохи він пов’язує з кризою т.зв українського "хутора" та глобальною міграцією. Юрій Шевельов

Нинішня російсько-українська війна і нова еміграційна хвиля українців на захід змушують згадати про повоєнну еміграцію у Німеччині та Австрії в 1945-48 рр. Маю на увазі передусім українців, які опинилися в центрі Європи у таборах для переміщених осіб і які шукали свого місця в новому західному світі.

Йдеться зрештою не лише про виживання, але і про картину майбутнього світу, в якому іммігранти, зокрема українці, могли б знайти свій дім і своє місце, справедливо претендуючи на нього у повоєнному світі, охопленому грандіозними трансформаціями.

encyclopedia of ukraine

Важливою постаттю покоління ДіПі стає Юрій Шевельов – один з лідерів повоєнної еміграції та один з організаторів і творців Мистецького українського руху (МУР) – потужного національно-мистецького руху, сформованого в цей час. Серед своїх основних ідей Шевельов пізніше назвав тему провінції однією з провідних в його есеїстиці мурівського періоду.

Саме Шевельов і його харківське коло актуалізували у середині ХХ століття в центрі Європи хвильовістський варіант національного відродження, пристосувавши його до повоєнної доби антиколоніальних рухів.

При цьому вони засвідчували вичерпаність донцовського типу націоналізму, сформованого в міжвоєнний період і заснованого на ідеях імперіалізму, тоталітаризму і волюнтаризму.

5 липня 1952 року - Юрій Шевельов покинув Швецію, плануючи один рік прожити в США, а прожив 50 Видавець Олександр Савчук

Протягом усього ХХ століття Європа була об'єктом бажань і культурним ідеалом для багатьох українських інтелектуалів. Однак після Другої світової війни ситуація в Європі кардинально змінилася: змінилася карта Європи, змінилися кордони та ідентичності.

Тут, у центрі Європи, у 1945-50 рр. перебуває понад 200 000 українців, які залишилися в західних зонах Німеччини після другої світової війни. "Від 30 до 40 відсотків з них були біженцями, які покинули свою батьківщину через страх перед радянською владою", – зауважує дослідник Ян-Хіннерк Антонс.

Іван Гончар, Юрій Шевельов та Олесь Гончар (Київ, 1990-ті). encyclopedia of ukraine

Важко назвати спільноту в таборах ДіПі гомогенною – вона представляла людей різних політичних уподобань, ідеологічних поглядів, різних націй, соціальних станів і класів, різних смаків та цінностей. Політичне розшарування було досить значним, хоча дослідники загально виділяють два табори – бандерівський і антибандерівський.

Серед представників ДіПі були представники східної і західної України, ті, хто залишив радянську Україну через політичні репресії та був активним учасником культурного життя в 1920-х в радянській Україні. І ті, хто був політично активним у націоналістичному русі на Західній Україні та був учасником ОУН-УПА.

Різноманітними були і культурні групи переселенців у таборах ДіПі, які відображали міжвоєнну культурну ситуацію в Україні. Були тут і "неохвильовисти" (Шевельов, Лавріненко і Костюк), і "модерністи" (Косач, Костець­кий), і неокласики (Петров, Орест, Державин)", і інші.

Існувала також велика група вісниківців, тобто тих, хто належав до партії Дмитра Донцова і поділяв думку лідера, що "МУР пропаґує большевизм і москвофільство, а вісниківство — єдине, що цьому протистоїть".

Письменники МУРу (1947): (сидять зліва направо) Євген Маланюк, Юрій Шевельов; (стоять зліва направо): Василь Барка, Улас Самчук, Ігор Костецький. encyclopedia of ukraine

Мистецький український рух (МУР) є чи не найцікавішим феноменом в історії ДіПі. Його створює група митців в таборах для переміщених осіб для виконання особливої місії: розбудови сучасної європейської моделі української культури як "великої літератури".

"Велика література" як декларувалося, має "мистецькими засобами творити синтетичний образ України, її духовости в минулому, тепер і завтра". А також "у високомистецькій, досконалій формі служити своєму народові і тим самим завоювати собі голос та авторитет у світовому мистецтві".

Юрій Шевельов, один з інтелектуальних лідерів покоління ДіПі Tamara Skrypka, Українська вільна академія наук

Групу колишніх харків’ян, які були пов’язані з 1920-ми, в цих колах ще називали радянофільською та "азіатами", натякаючи на їхнє підрадянське минуле та ідеї "азіатського ренесансу" Миколи Хвильового, які вони підтримували.

Культ Хвильового як лідера покоління 1920-х створюється в повоєнний час в таборах ДіПі за участю колишніх учасників "червоного ренесансу", які опинилися на еміграції і почали активно розбудовувати нову національно-культурну філософію, альтернативну до радянської. Ключовими постатями стають Юрій Лавріненко, Григорій Костюк і Юрій Шевельов.

Свою роль відіграє і театр Гірняка, який ставить твори Хвильового (зокрема "Я (романтика") і продовжує традиції Леся Курбаса. Тут в таборах народжується також задум Юрія Лавріненка написати історію 1920-х і тут він дає всім відомому явищу назву: "Розстріляне відродження".

Зліва направо Юрій Шевельов, Теодор і Григорій Костюки, Улас Самчук. 29 жовтня 1972 р. Tamara Skrypka, Українська вільна академія наук

В ДіПі таборах Хвильового видають, ставлять у театрі і гостро критикують, розділяючись на два непримиренні табори.

Дебати між противниками були досить гострими, говорять навіть про розправи і вбивства. І видання, і окремі люди часто мали протилежні погляди і були досить різкими.

Так Дмитро Донцов до прикладу твердив, що Юрій Косач "заражений большевизмом". А Лавріненко, зі свого боку, закликав Шевельова виступити публічно і зробити "капітальний розрахунок з Донцовим і галицьким націоналізмом".

Донцов і його послідовники всіляко критикували Шевельова як головного ідеолога МУРу. Побоюючись і певною мірою ховаючи від них своє авторське я, Шевельов у листі до Юрія Лавріненка навіть зізнається, що свої політичні статті надалі публікуватиме під псевдонімом "Гр.Шевчук".

В післявоєнних таборах ДіПі відбуваються активні політичні і культурні дискусії. Тут формується третє – після 1920-х і міжвоєнного празького періоду – культурне відродження. Однією з центральних стає дискусія про провінційність, яку широко розгорнув Шевельов. Він зауважував, що "в еміґрацію ми вийшли (…)з Каїновою печаттю провінційщини". При цьому опорною тезою для нього служать ідеї Хвильового.

Юрій Шевельов біля своєї бібліотеки. Нью-Йорк. 1996 або 1997 рік Tamara Skrypka, Українська вільна академія наук

У своїх памфлетах і концепції "азіатського ренесансу" Хвильовий апелював до провінції як агента розбудови нового європейського Ренесансу, що має прийти з Євразії, зокрема і з України.

Шевельов виступає з низкою дискусійних статей, які вписують українське питання в загальну дискусію про кризу повоєнної Європи і стають частиною концепції українського окциденталізму – уявлення про Європу з боку так званого "іншого".

"Криза" повоєнної Європи і поява нових геополітичних центрів – США і Росії – широко обговорюється в цей час серед західних політиків і філософів. "Криза" європейської ідентичності стає однією головною темою міжнародної конференції в Женеві "Європейський розум" у 1946 році. В ній беруть участь Альбер Камю, Георг Лукач, Карл Барт, Карл Ясперс та інші.

"Сьогодні центр тяжіння західного людства переміщається з Європи на широкі рівнини Америки та Азії", – сказав Ясперс на цій конференції.

В цій ситуації українські інтелектуали намагаються включитися в аналіз "духовної ситуації доби", як визначають її західні філософи. Й актуалізувати український досвід 1920-х, спробувати привнести український досвід в нову концепцію Європи.

Зрештою, нова фаза "кризи Європи" була пов'язана не лише з болісним досвідом другої світової війни, але і з процесами деколонізації та розпадом старих імперій. А також із критикою ідеї європоцентризму з боку новопосталих постколоніальних держав. Ця ситуація внесла нові географічні та епістемологічні чинники в дебати про європоцентризм у післявоєнний період, і гріх було не скористатися ними.

Юрій Шевельов відкриває виставку П.П. Холодного в УВАН у США. За столом сидять Наталія Лівицька-Холодна і Петро Холодний. Нью-Йорк, 1982 р. Tamara Skrypka, Українська вільна академія наук

У 1948 році Шевельов під псевдо "Юрій Шерех" публікує брошуру "Думки проти течії", основними в якій є два есеї – "Донцов ховає Донцова" та "Над озером. Баварія. Триптих про добу, про мистецтво, про провінційність, про призначення України, про голуби і інші речі".

Головними темами у ній є критика Донцова та інтегрального націоналізму і теза про автоматизовану функціональність як ознаку сучасного західного типу свідомості, яку він запозичає у Ясперса. Аналогом функціональної людини Шевельов вважає тоталітарну людину радянського зразка.

"Як подолати функційність доби? Чи принесуть визволення собі й людству молоді народи? А український народ?" – ці питання Шерех-Шевельов не перестає ставити собі.

Вітальні сили свого часу Хвильовий також бачив в Україні, яку трактував як східну республіку комун, звідки азіатські конкістадори мали принести в Європу нове відродження. Шевельов однак дещо стишує цей месіанізм. Він також говорить, що аби це сталося, треба перебороти українську провінційність і хуторянство, що плекалися багатьма роками.

Отож, він закликає "вийти за межі нашої провінційности", а саме: "пробити панцер самозамкнености, яким ми мусіли колись відгородитися від світу, щоб ствердити себе, але який тепер мусимо скинути з себе, як змія, виростаючи, лиснаву шкуру на весні".

Врешті, щоб мати силу змінити Європу, Шевельов приходить висновку, що "Картаґена нашої провінційности мусить бути зруйнована. Або ми знайдемо свій ритм у нашу функційну добу, або нас не стане".

Відкидаючи євроцентризм колишніх імперій, з одного боку, та євразійство більшовицької Росії, з другого боку, Шевельов формулює тезу про те, що на зміну старому центру приходять нові, і Україна може також стати таким новим центром, не перестаючи бути провінцією.

Шевельов відкидає євроцентризм і змінює уявлення про центр та провінцію: Україна не може знищити умовний "центр" чи так звану Столицю світу, але може змінити саму оптику і деконструювати геокультурні опозиції. Провінція має не лише свою слабість, але і силу.

Так народжується у Шевельова своєрідна ідея "провінціалізації" Європи, яка сьогодні нагадує нам, що на початку двадцять першого століття з подачі критиків – вихідців з постколоніального світу – ця ідея стане однією з центральних для деколоніальної теорії.

Для того, щоб трансформувати українську провінційність, обмежену хуторянством, етнографізмом та індивідуалізмом, і сформувати нову ментальність, треба прищепити собі надімперськість. Уявити себе самодостатньою, нехай і провінцією, але рівною центру, так само як це роблять нововизволені колонії.

Адже "(…) коли занепадають старі центри, їм на зміну з новими національними цінностями приходять периферії, які стають новими центрами", – твердив Шевельов, опонуючи євроцентризму і вказуючи на Україну, як на нову силу на прикордонні між Європою і Азією.

Шевельов говорить про повоєнну Європу, про зруйнований Мюнхен, про голубів і повій на його вокзалі, згадує Ясперса, який сидить у себе в селі, говорить про також про острівець українства – пластовий табір над озером у Баварії і хлопців-пластунів із забутого Богом українського Пацикова, які співають сентиментальні українські пісні в центрі Європи. Він розгортає всі ці асоціації, щоб зрозуміти, що є тут "центром" і що "провінцією".

"Париж чи Пациків?" – так формулює Шерех своє питання, зіставляючи Париж як столицю світу, якою він був у міжвоєнні часи, та Пациків – невеличке мальовниче село біля Калуша на теперішній Івано-Франківщині.

При цьому він насправді зіставляє два уявлення про провінцію – традиційне типу "провінція — все те, що не є Столицею світу" та нове, деконструктивне, що означає: "провінція — не географія, а психологія. Не територія, а душа". Цілком логічно він апелює до Хвильового та його багатогранного розуміння "Європи" як "психологічної категорії".

Юрій Шевельов та 2-й Президент України Леонід Кучма. Tamara Skrypka, Українська вільна академія наук

Хвильовий допитувався: "Ви питаєте, яка Європа?" І відповідав: "Беріть, яку хочете: минулу чи сучасну, буржуазну чи пролетарську, вічну чи мінливу... Європа – це європейський інтелігент у найкращому розумінні цього слова". Саме подібним чином трактована "провінція" як "психологічна категорія" може служити інструментом самоідентифікації, не без пафосу твердить Шерех.

"Тут шанс Києва", – твердить Шерех. "Хвильовий знав це, коли висував український варіянт евразійства. Він називав його азіатським ренесансом. Москва впаде. Вона вже падає. Її заступить той, хто достатньо схоче і достатньо зможе бути столицею. Хто буде духово самостійний і самостверджений: в русі, в чині, навіть в помислі. Спочатку і передусім у помислі. В ідеї".

В центрі Європи в таборах ДіПі, пише Шевельов, зійшлися "поруч Париж і Пациків — столиця світу і галицька діра — що це: знак високої синтези — чи символ безодні суперечности між несполучним?".

Шевельов біля Інституту української мови з Павлом Гриценком і Ларисою Масенко. Київ, 1995 р. Tamara Skrypka, Українська вільна академія наук

При цьому Шевельов вдається до різкої критики провінційності, яку уособлює повоєнна українська еміграція в центрі Європи, котра мріє, що прийде черговий "визволитель" і вона "повернеться в свою малоросійську Аркадію і їстиме під дзюркотання струмочків вареники, що тонуть у салі".

Він називає симптоми цієї провінційності: невписаність у час і відокремленість від світу, замикання на етнографізмі і "в колі старих і застарілих проблем — про гетьманську державу 1918 p., про неокласиків, про Европу і ми", про вузькість дискусій у замкненому колі "Драгоманов — Хвильовий — Донцов — Липинський".

Його ідея – навпаки – шукати відповіді на потреби часу, бути активними, жити в сучасності, а не в минувшині і не на відрізаному від світу хуторі. Але для цього не треба тікати в Париж, чи руйнувати Пациків. Щоб Карфаген української провінційності впав, не варто і "руйнувати Париж і підтримувати Пациків" – це все однаково смішно і однаково провінційно.

Протестуючи проти замкнутості України як "острова" і відрубності типу "свій до свого по своє", він хоче бачити Україну "осередком двох материків", що і забезпечило б їй силу.

Іван Драч і Юрій Шевельов. Нью-Йорк, 1972 р. Tamara Skrypka, Українська вільна академія наук

"Українство ввесь час — прекраснодушне і замріяне, воно ввесь час стоїть поза своєю добою. Іноді воно пишається цим, частіше — не здає собі з того справи. А то робиться страшно вольовим, страшно активним, мало не звірячим, але це виглядає дуже мило й трохи смішно. Тому наш европеїзм завжди відстає від Европи найменше на яких 30 років і наздогнати її не зможе, як прудконогий Ахілл в уяві Зенона Елеата не може наздогнати черепахи", – цей діагноз українській ментальності ставить Шевельов в середині двадцятого століття.

Однак він бачить шанс України в тому, "що вона при битій дорозі", що вона "і Европа і Азія", що "наша культура вбирала елементи з обох сторін світу", що "було багато орієнтальних впливів і зв'язків", і їх треба виділити, вивчити, випнути.

Адже "зневагу до монголів, семітів і фінів ми позичили з Москви". Такий вердикт українській провінційності виносить Шерех, з одного боку, опонуючи донцовському волюнтаризму, а з іншого дещо наслідуючи його.

Свої ідеї, зрештою, він передає і нам, хоча після кінця діпівської ери. Він переїздить до США і знаходить інше поле для прикладення своїх сил і енергії – як мовознавець, професор і есеїст. Багато зі своїх політологічних статей 1946-48 років він навіть не передруковує пізніше. Але це не применшує роль його ідей і дебатів про провінційність, нову Європу і місце в ній України.

В сучасних дискусіях, обговорюючи долю України в теперішньому світі і можливу участь України в Євросоюзі, нам важливо знати думки й позиції не найгірших наших інтелектуалів з минулого століття. Вони прагнули вирішити ці ж самі питання, що і ми більш ніж сімдесят років тому. І нехай ми можемо сперечатися з ними, не погоджуватися та критикувати помилки, але важко не погодитися з тим, що їхні ідеї примножують банк знань, який особливо потрібен нам сьогодні, на черговому перехресті нової глобальної епохи.