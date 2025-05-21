Знайшли загублений фрагмент роману розстріляного радянською владою письменника Йогансена

Фрагмент роману Майка Йогансена "Югурт. Повість про старий Харків", який вважався знищенним, переклала українською літературознавиця Ярина Цимбал. Наразі сайті Rozstaje можна прочитати пролог і перший розділ.

Про це повідомила Ярина Цимбал на своїй сторінці у Facebook.

"Югурта. Повість про старий Харків" став останнім твором Йогансена. Його оригінал втратили у 1930-х роках, коли автора заарештували та розстріляли органи НКВС.

Утім зберігся рукопис перекладу твору російською мовою в архівах Павла Зенкевича – перекладача польського походження, який жив у Москві в міжвоєнні роки.

"Важко порахувати обсяг російського тексту, з якого я перекладала, бо це рукопис, тож його ми рахували сторінками. Переклад написано чорнилом на великоформатних аркушах А3+. Почерк у Павла Зенкевича цілком розбірливий, за що йому через сто років дякую! Орієнтовно весь текст — це 7–8 друкованих аркушів. У фіналі в моєму українському перекладі вийшло 47 302 знаки, тобто за два тижні ми переклали один аркуш", – написала Ярина Цимбал.

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Як тривала робота над перекладом втраченого твору Йогансена rozstaje.art

Вона зазначила, що в Йогансена доволі складна мова, а використати штучний інтелект для спрощення неможливо.

Ярина разом з колегами провели два тижні у Войновицькому замку, де команда перекладала та реконструювала загублений твір Йогансена. До перекладацької групи також увійшли Тереза ​​Хланьова, Мацей Пйотровський, Софія Уґґла та Лукас Йоура – ​​переклали фрагмент твору чеською, польською, шведською та німецькою мовами відповідно.

Однак робота ще не завершена і команда далі продовжить перекладати твір.

Група перекладачів два тижні працювала у Войновицькому замку Ярина Цимбал

Майк (справжнє ім’я Михайло) Йогансен – поет, прозаїк, перекладач, критик, лінгвіст, сценарист. Народився у Харкові в родині вчителя німецької мови. Він був одним із засновників літературного об'єднання ВАПЛІТЕ.

Він жив у будинку "Слово". У 1937 році Йогансена заарештували працівники НКВС нібито за те, що він "брав участь в антирадянській націоналістичній організації". Пізніше його розстріляли в тюрмі НКВС у Києві. Тіло було таємно поховане у Биківнянському лісі.