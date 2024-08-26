На фронті загинув артист Дніпровського театру імені Шевченка Андрій Касьянов

Артист Дніпровського театру імені Шевченка Андрій Касьянов загинув, захищаючи Україну. Йому було 27 років.

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Про це театр повідомив у своєму Facebook.

"Сьогодні колектив Дніпровського національного театру ім. Т.Г. Шевченка знаходиться у глибокій скорботі. Велике горе об'єднало всіх нас – загинув у бою з ворогом артист драми нашого театру Андрій Касьянов", – написали в театрі.

Там загиблого Касьянова згадують як "талановитого артиста, щиру і добру людину, сміливого захисника нашої держави".

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Андрію Касьянову було 27 Дніпровський національний театр Т.Г. Шевченка / Facebook

"Повідомлення про смерть Андрія вразило всю нашу театральну родину. Ми пам'ятаємо і запам'ятаємо його, як найдостойнішу людину…Щира вдячність, безмежна шана та вічна пам'ять тобі, Андрію! Пам’ятаємо про тебе, як про людину міцну духом і нескорену. Ти віддав своє життя заради нашого мирного майбутнього у вільній та незалежній Україні!" – додали в театрі.

Касьянов приєднався до лав захисників України Андрій Касьянов / Facebook

На звістку відреагувала режисерка та письменниця Ірина Цілик. "Загинув у бою з ворогом актор з Дніпра Андрій Касьянов. Як же боляче. Світла пам'ять, в нього мало би бути ще все попереду..." – написала вона.

Андрій Касьянов народився 30 січня 1997 року.

Однією з останніх театральних робіт актора стала роль грузинського художника Ніко Піросмані у виставі "Мільйон червоних троянд".

Роль Піросмані стала однією з останніх для Касьянова shevchenko.theater.dp / Instagram