На фронті загинув артист Дніпровського театру імені Шевченка Андрій Касьянов
Артист Дніпровського театру імені Шевченка Андрій Касьянов загинув, захищаючи Україну. Йому було 27 років.
Про це театр повідомив у своєму Facebook.
"Сьогодні колектив Дніпровського національного театру ім. Т.Г. Шевченка знаходиться у глибокій скорботі. Велике горе об'єднало всіх нас – загинув у бою з ворогом артист драми нашого театру Андрій Касьянов", – написали в театрі.
Там загиблого Касьянова згадують як "талановитого артиста, щиру і добру людину, сміливого захисника нашої держави".
"Повідомлення про смерть Андрія вразило всю нашу театральну родину. Ми пам'ятаємо і запам'ятаємо його, як найдостойнішу людину…Щира вдячність, безмежна шана та вічна пам'ять тобі, Андрію! Пам’ятаємо про тебе, як про людину міцну духом і нескорену. Ти віддав своє життя заради нашого мирного майбутнього у вільній та незалежній Україні!" – додали в театрі.
На звістку відреагувала режисерка та письменниця Ірина Цілик. "Загинув у бою з ворогом актор з Дніпра Андрій Касьянов. Як же боляче. Світла пам'ять, в нього мало би бути ще все попереду..." – написала вона.
Андрій Касьянов народився 30 січня 1997 року.
Однією з останніх театральних робіт актора стала роль грузинського художника Ніко Піросмані у виставі "Мільйон червоних троянд".