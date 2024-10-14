Залізний трон з "Гри престолів" продали на аукціоні за 1,5 мільйона доларів

У місті Даллас в США відбувся тематичний аукціон за серіалом "Гра престолів". Легендарний Залізний трон пішов з молотка за 1,49 мільйона доларів і став найдорожчим лотом. Торги за трон тривали близько 6 хвилин.

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Про це повідомляє Associated Press.

Репліку трону виготовили з пластику й пофарбували металевою фарбою. Він ідентичний до серіальної версії, адже був вилитий з оригіналу, й повторює усі його деталі.

Всього на події змогли зібрати 21 мільйон доларів. На продаж виставили 900 лотів, серед яких обладунки, зброя, костюми, прикраси та декорації. За результатами продажів аукціон став другою за величиною розважальною подією аукціонного дому Heritage Auctions з 2011 року. В торгах брали участь 4500 людей.

Мапа Вестеросу з "Гри престолів". Також серед лотів були реквізити, прикраси, зброя та інші предмети. Heritage Auctions

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Окрім Залізного трону, на аукціоні було представлено понад 30 інших лотів з шестизначними цінниками. Меч Джона Сноу, Довгий кіготь, був проданий за 400 тисяч доларів, а його убрання ордену "Нічної варти" пішло з молотка за 337 тисяч.

Зліва направо: обладунки Грегора "Гори" Клігана, убрання Нічної Варти Джона Сноу та комплект королівської гвардії Джеймі Ланністера Heritage Auctions через AP

Комплект обладунків Джеймі Ланністера з чорної шкіри приніс 275 тисяч доларів, а його костюм королівської гвардії, включно з мечем "Клятвопорушником", пішли за 212 тисяч. Обладунки охоронця королівської гвардії, які носив персонаж Грегор "Гора" Кліган, були продані за 212,5 тисяч доларів.

Сірий костюм Дайнеріс Таргаріан з фінальних сезонів серіалу. Heritage Auctions

Сірий замшевий костюм Дейнеріс Таргаріан був проданий за 112,5 тисяч доларів, що перевищило стартову ціну рівно на 100 тисяч. Червона сукня Серсеї з фіналу серіалу пішла за 137,5 тисяч доларів й це перевищило початкову ціну на 122,5 тисяч.