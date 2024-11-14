Жовто-синю картину Марка Ротко продали за 32 млн доларів

Картину американського експресіоніста Марка Ротко "Без назви (Жовтий і синій)" продали на аукціоні Sotheby's в Гонконгу за 32,5 млн доларів.

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Жовто-синя робота Ротко стала топ-лотом аукціону сучасного мистецтва, який пройшов 11 листопада. Загалом цього вечора творів мистецтва продали на 52,6 млн доларів, повідомляє ArtNews.

Картина 1954 року висотою майже 2,5 метра раніше належала американському банкіру Полу Меллону та французькому менеджеру у сфері розкоші Франсуа Піно.

Картину придбав приватний колекціонер Sotheby's

У травні 2015 року її продали на аукціоні Sotheby's у Нью-Йорку за 46,5 мільйонів доларів, після чого вона перейшла у власність фінансиста-шахрая Джо Лоу.

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Зараз картину придбав приватний колекціонер.

Іншими найдорожчими роботами цього аукціону стали "Капелюх" Яой Кусами (1980), проданий за 5,6 млн доларів, "Червоне, біле і чорне" Джорджа Кондо (2014) – за 2,6 млн доларів та ще одна робота Кусами "Сітки – нескінченність" – за 1,3 млн доларів.

Про Марка Ротко

Марк Ротко – американський художник, що народився у Латвії. Один з найвідоміших представників абстрактного експресіонізму та один з творців живопису кольорового поля.

За словами самого Ротко, він народився як митець восени 1923 року, коли відвідуючи друга в Школі Мистецтв в Нью-Йорку, побачив, як художники малювали модель. Після цього пішов навчатися до "Нової школи дизайну" в Нью-Йорку. Там його навчав один із засновників "абстрактного сюрреалізму" Аршиль Горкі.

Марк Ротко на фоні однієї з робіт Kate Rothko Prizel & Christopher Rothko / Artists Rights Society (ARS)

Вперше показав свої роботи у 1928 році, в рамках спільної з молодими художниками виставки. А вже наступного, 1929 року, став викладачем живопису й скульптури в Центральній Академії.

Вже після першої персональної виставки Ротко в Нью-Йорку, де митець показав 15 робіт, критиків вразила його робота з колірними полями. Поступово він став все більше використовувати колірні поля, тоді предмет і форма в його творчості стали втрачати смислове навантаження.

До початку 1950-х років він зосередився на творенні картин, що складалися з декількох колірних площин. Відтоді його прямокутні полотна великого розміру з поєднанням різних кольорів прославили його на весь світ.