Україна перейде на страхову медицину протягом трьох років – Розенко

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр Павло Розенко, йдеться на Урядовому порталі.

Одним із кроків до реформи Розенко вважає відхід із принципу виділення коштів за кількістю лікарняних ліжок на користь фінансування послуг, які надаються пацієнтам.

"Ми вже здійснили перші кроки і почали впроваджувати механізм "гроші ходять за пацієнтом". Цей процес відбувається непросто і болісно. У тому числі не до кінця сприймається він і медичною спільнотою, адже треба буде пройти через конкуренцію, підвищити якість послуг", – повідомив віце-прем’єр.

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З наступного року, за словами Розенка, розпочнеться поступовий перехід до страхової медицини, щоб убезпечити лікарів та пацієнтів від шоку, пов'язаного з раптовими змінами.

"Ми розпочнемо цей процес у 2017 році і вже на кінцеву модель медичної реформи вийдемо у 2020 році", – уточнив Розенко.

Попередньо МОЗ повідомило про те, що лікарням дозволили самим визначати кількість і профіль лікарів. Для надання закладам охорони здоров’я більшої автономії, відомтсво скасувало наказ №33 "Про примірні штатні нормативи закладів охорони здоров’я"

"Кількість лікарів залежала від кількості ліжок, прибиральниць – від квадратури підлоги, штат електриків – від кількості вимикачів тощо. Таким чином, лікарням було дуже важко гнучко планувати свій штат, збільшувати, у разі потреби, наявність лікарів однієї спеціальності і зменшувати – іншої, – прокоментував заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк.

Попри те, що наказ мав рекомендаційний характер і навіть не був заюстований, часто фінансова інспекція на свій розсуд карала головних лікарів за його недотримання".

Крім того, МОЗ працює із налагодженням системи моніторингу роботи закладів охорони здоров’я.

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