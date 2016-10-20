У Супрун обіцяють, що вакцини проти кору, краснухи та поліомієліту будуть для всіх

Це на 79 та 41 випадок менше відповідно, ніж у 2015 році, повідомляє сайт МОЗ.
У відомстві зазначають, що рівень захворюваності значною мірою знизився завдяки вакцинопрофілактиці.
Заступник міністра Оксана Сивак зазначає, що підвищення рівня охоплення населення вакцинами є пріоритетним напрямком.
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У міністерстві нагадали, що у 2015 році в Україні мав місце спалах поліомієліту викликаний циркулюючим вірусом поліомієліту типу 1.
З метою протидії відновлюється система планової імунізації та підняття її до показників, визначених Календарем профілактичних щеплень, серед усіх вікових груп.
МОЗ обіцяє, спільно з міжнародними партнерами, "забезпечити рівний доступ до вакцин для всього дитячого населення країни".