У Супрун обіцяють, що вакцини проти кору, краснухи та поліомієліту будуть для всіх

1147
20 жовтня 2016

Це на 79 та 41 випадок менше відповідно, ніж у 2015 році, повідомляє сайт МОЗ.

У відомстві зазначають, що рівень захворюваності значною мірою знизився завдяки вакцинопрофілактиці.

Заступник міністра Оксана Сивак зазначає, що підвищення рівня охоплення населення вакцинами є пріоритетним напрямком.

Реклама:

Читай також:

Супрун заявила, що необхідні для дітей вакцини вже доступні в Україні
8-річний хлопчик із правцем – у реанімації. Лікарі кажуть, це через відмову від вакцинації
Чому немає вакцин? Ціна змін
Варто знати. 7 питань і відповідей про вакцинацію від поліо і летальні випадки
Вакцина от коррупции: что изменят международные закупки лекарств

У міністерстві нагадали, що у 2015 році в Україні мав місце спалах поліомієліту викликаний циркулюючим вірусом поліомієліту типу 1.

З метою протидії відновлюється система планової імунізації та підняття її до показників, визначених Календарем профілактичних щеплень, серед усіх вікових груп.

МОЗ обіцяє, спільно з міжнародними партнерами, "забезпечити рівний доступ до вакцин для всього дитячого населення країни".


Реклама:


Реклама:
 3729
Здоров'я

"Боже, яке кончене": чому люди хейтять та як на це реагувати

Альона Павлюк
 9951
Здоров'я

Зігріваємося правильно: що робити, аби не застудитися після морозу

Сніжана Добромильська
 7286
КУЛЬТУРА

Мистецький бунт: за що ми любимо Сергія Параджанова

Кирило Троїцький