У МОЗі прогнозують, що зросте частка приватної медицини

Після впровадження реформи фінансування місце приватної медицини в загальній системі охорони здоров’я суттєво зросте.
|Після впровадження реформи фінансування місце приватної медицини в загальній системі охорони здоров’я суттєво зросте. Фото Depositphotos
Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк під час спеціалізованого бізнес-форуму "Приватна медицина в Україні-2017".
"До сьогодні приватний ринок і приватний інвестор були затиснуті бюджетними обмеженнями, ДБНами, СанПіНами і не могли розкрити весь свій потенціал. Але тепер приватній медицині буде набагато більше місця в загальній системі охорони здоров’я", – зазначив заступник міністра.
Він розповів учасникам заходу про ухвалений закон щодо автономізації медзакладів та внесення до Верховної Ради пакету законопроектів, які дозволять перейти на нову модель фінансування галузі.
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"Це дасть можливість пацієнту піти в заклад будь якої форми власності, – державний комунальний, приватний, відомчий, – де надається медична послуга через систему національного медичного страхування.
Таким чином, вперше в країні замість пустої декларації про "безкоштовну медицину", буде прописано скільки коштує кожна конкретна медична послуга, що покриватиметься з державного бюджету, а що підлягатиме співоплаті громадянина.
У частині послуг, де йдеться про співоплату громадянина, приватна медицина та приватне страхування знайдуть свого замовника", – зазначив Ковтонюк.
У той же час він підкреслив, що реформа боляче вдарить по чинній "бізнес-моделі" деяких державних закладів та серйозно вплине на бізнес-моделі приватних, адже йдеться про роботу з великим державним замовленням, хоча й за тарифами значно скромнішими, ніж ті, що існують в приватних медзакладах.