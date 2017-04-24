МОЗ закликає лікарів зі всієї країни спробувати очолити "ОХМАТДИТ"

Продовжується відкритий відбір на заміщення вакантної посади головного лікаря Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ" МОЗ України.

Строк подання документів до 27 квітня 2017 року.

Нагадаємо, що під час попереднього конкурсу комісія не визнала переможцем жодного з кандидатів.

Реклама:

Продовжується відкритий відбір на заміщення вакантної посади головного лікаря Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ" МОЗ України

Головного лікаря "ОХМАТДИТу" вперше обирають за відкритим конкурсом, який оголосили у зв’язку із закінченням терміну контракту з попереднім керівником – Юрієм Гладушем.

"Дитячій лікарні №1 потрібен головний лікар. Вперше за історію незалежності МОЗ забезпечує проведення чесного та прозорого конкурсу з вибору головного лікаря дитячої лікарні "ОХМАДИТ". Розпочався останній тиждень прийому заявок. Кожен, хто відповідає вимогам, може подати документи", – запевняє заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський.

Він уточнив, що під час першої спроби проведення конкурсу, комісія розглядала лише чотири кандидатури і жоден з цих претендентів не виявився достойним.

"І це на 40 мільйонну країну! Друзі, реформи не впадуть на нас з неба, реформи не зробить за нас якийсь "дядя". Я знаю педіатрів, гідних очолити дитячу лікарню №1. МОЗ допомагатиме зробити з "ОХМАДИТу" лікарню Вашої МРІЇ! Потрібен лише перший крок – подайте документи на конкурс, або не нарікайте згодом", – підсумовує заступник міністра.

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів на посаду:

1. Повна вища освіта у галузі знань "Охорона здоров’я" крім спеціальності "Фармація, промислова фармація". 2. Стаж роботи на керівних посадах – не менше 5 років. 3. Вільне володіння українською мовою. 4. Бажано володіння англійською мовою.

Реклама:

Перелік документів, які повинен надати кандидат:

1. Заява на ім’я в.о. міністра охорони здоров’я України про участь у відкритому відборі кандидатів на посаду головного лікаря "ОХМАТДИТу". 2. особова картка працівника (форма П-2, затверджена спільним наказом Державного комітету статистики України та Міністерства оборони України від 25.12.2009 № 495/656) з автобіографією за формою, що додається (додаток 1); 3. резюме; 4. копії заповнених сторінок паспорта, що засвідчуються особистим підписом; 5. копії документів про вищу освіту з додатками, вчену ступінь та вчене звання, документів, які підтверджують проходження інтернатури за однією зі спеціальностей медичного профілю та ін. 6. згода на обробку персональних даних; 7. довідка МВС про відсутність судимості; 8. медична довідка про стан здоров’я за формою, затвердженою МОЗ, щодо перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я; 9. копія трудової книжки; 10. копії документів про наявність пільг; 11. попередження стосовно встановлених Законом України "Про запобігання корупції" обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 2; 12. письмова згода встановленої форми на проведення спеціальної перевірки (у разі необхідності її проведення) або засвідчена підписом керівника кадрової служби і скріплена печаткою копія довідки встановленої форми про результати спеціальної перевірки; 13. заява про відсутність конфлікту інтересів (додаток 3); 14. декларація осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік. Відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" 1 січня 2017 року декларація за 2016 рік подається шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції за затвердженою формою; 15. конкурсна пропозиція розвитку Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" МОЗ України на 3 роки у паперовому вигляді та на електронних носіях у форматі ПДФ.

Про конкретну дату початку конкурсного відбору та дату його проведення буде повідомлено додатково на офіційному веб-сайті МОЗ України

Заяви претендентів приймаються за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 7, Управління організаційного забезпечення роботи апарату - кім. 46.

За довідками звертатись: м. Київ, вул. Грушевського, 7, кім. 16, телефон 253-82-63, e-mail:kadr@moz.gov.ua, секретар комісії – Волкова А.М.