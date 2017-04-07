Світовий банк і ВООЗ кажуть, що у "тіні" української медицини 50 млрд грн

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7 квітня 2017

За офіційними даними Світового банку та ВООЗ, обсяг тіньових коштів в українській системі охорони здоров’я складає близько 50 млрд гривень.

Про це розповів заступник міністра охорони здоров’я України Павло Ковтонюк в інтерв’ю журналу "Фокус".

"Ми хочемо, аби тіньових коштів не залишилось. Скажу більше, бюджетних коштів на реалізацію реформи не вистачить, тобто ми кровно зацікавлені у виході значних ресурсів з тіні", – зазначив він.

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Чиновник уточнив, що домогтися цього можна за допомогою кількох кроків.

"По-перше, спрямуємо кошти виключно на лікування конкретного пацієнта. А по-друге, проведемо чітку межу державних гарантій. Держава не повинна платити за все підряд тільки тому, що це стосується охорони здоров’я", – переконаний Ковтонюк.

За словами заступника міністра, філософія реформи полягатиме в тому, що в системі охорони здоров’я не залишиться жодного неконкретного зобов’язання держави, не підкріпленого джерелом фінансування.


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