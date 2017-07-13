Під МОЗ профспілки вимагають скасування ще не прийнятої медреформи

Більше 3,5 тис осіб мітингують під будівлею МОЗ проти прийняття медичної реформи.

Організатори – Конфедерація вільних профспілок України – повідомили, що в акції беруть участь представники профспілок, медики та громадські активісти з усіх регіонів України, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Фото Лесі Литвинової

Головне гасло акції: "Зупинити медреформу на крові!".

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Фото Олександри Устінової

Протестувальники тримають плакати: "Доки ви реформуєте, ми вмираємо", "Смерть не чекає реформ", "МОЗ – ти економиш на життях українців" тощо.

Фото Лесі Литвинової

Голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець заявив, що реформу медицини необхідно зупинити.

Фото Лесі Литвинової

Фото Лесі Литвинової

Фото Лесі Литвинової

"Медичну реформу в нинішньому вигляді слід зупинити. Супрун має піти у відставку. Медична галузь на сьогодні ледь виконує покладені на неї функції. Але так звана "реформа" Уляни Супрун та її поплічників штовхає вітчизняну медицину до катастрофи", – заявляє Волинець.

Він переконаний, що під керівництвом Супрун провалені всі напрямки роботи міністерства.

І заявляє, що в зв'язку з цим у регіонах вже розпочалися акції протесту.

"Уряд закриває лікарні, пояснюючи це необхідністю створення госпітальних округів. Українські лікарі сьогодні працюють у нелюдських умовах за принизливу зарплату", – зазначив Волинець.

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За словами організаторів, учасники протесту планують пікетувати Верховну Раду, де будуть озвучені ключові вимоги акції.

Радник МОЗ Мітя Гурін зафіксував на відео жінку, яку помітив у тому, що вона відраховувала гроші і роздавала їх мітингарям.

Олександра Устінова з Центру протидії корупції написала, що під Раду пригнали державну швидку з заклеєними номерами.