Кабмін затвердив створення Нацагентства із закупівлі ліків

Кабінет міністрів України затвердив створення Національного закупівельного агентства, яке займатиметься закупівлями лікарських засобів.

Національне закупівельне агентство займатиметься закупівлями лікарських засобів. Фото kwanchaidp/Depositphotos

Нацагентство запрацює із 2019 року, повідомляє МОЗ.

Воно буде здійснювати публічні закупівлі лікарських засобів та медичних виробів на національному, місцевому та міжнародному рівні за принципами ефективності, прозорості та боротьби з корупцією.

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Оцінка закупівель медичного обладнання та фармацевтичної продукції в Україні у 2016 – 2017 роках показала, що з 8 898 оголошених тендерів 3 612 (40,6%) не відбулись через відсутність конкуренції. Середня кількість учасників торгів становила всього 1,8, а зниження ціни, а відтак і економія бюджетних коштів склала усього 5%.

Створене Нацагентство із закупівлі ліків має забезпечити:

1 Придбання економічно доцільних і безпечних лікарських засобів та медичних виробів для пацієнтів. 2 Проведення прозорих закупівель на національному та міжнародному рівні. Реклама: 3 Досягнення розумних цін на лікарські засоби та медичні вироби за співвідношенням ціна/якість. 4 Усунення корупційних ризиків та раціональне використання бюджетних коштів.

Для замовників це означатиме економію коштів, людських ресурсів та часу, звільнення від виконання невластивих функцій та оптимізацію витрат медичних установ у системі публічних закупівель лікарських засобів, медичних виробів та імунобіологічних препаратів.

Держава зможе збільшити частку успішних закупівельних процедур, довгостроково планувати закупівлі лікарських засобів та медичних виробів, контролювати якість та реалізацію ліків і медвиробів, і максимально забезпечити пацієнтів лікарськими засобами, медичними виробами та імунобіологічними препаратами.