"У відставку пінгвінів на чолі з Супрун". Як проходив медфорум, організований Богомолець

Лікар, народний депутат та глава комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець оголосила, що 18 жовтня пройде наймасштабніший за історію незалежної України медичний форум, на який зберуться понад 1000 учасників з усієї країни.

– Представники медичної спільноти, науковці, профспілки, роботодавці та пацієнтські організації висунуть свої категоричні вимоги до керівництва МОЗу та очільників держави, – пообіцяла Богомолець.

Хто приїхав на Національний форум охорони здоров’я "За здорову націю", чого вимагали і як голосували за відставку Уляни Супрун, дізнавалась "Українська правда. Життя".

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ОПТИМІСТИЧНА ТОЧКА ЗОРУ: ЗАКОНОПРОЕКТ 6327 НЕ ПРИЙМУТЬ

11:00. Круглий стіл.

Екс-заступник міністра охорони здоров’я 2002-2005 років Володимир Загородній критикує законопроект МОЗ:

– Якщо врахувати процес внесення правок, в мене є оптимістична точка зору: законопроект 6327 не приймуть.

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На випадок ухвалення законопроекту Загородній пропонує рішення:

– Ми і місцеві органи влади мають працювати на випередження. Місцеві органи влади створюють, ліквідовують і реорганізовують заклади. Можуть зробити медустанови некомерційними підприємствами.

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А це дає підстави заключати угоди. Вони (місцева влада, – УП) можуть бути посередниками між агентством (мається на увазі Національна служба здоров’я – центральний орган виконавчої влади, який закуповуватиме медичні послуги, відповідно до закону, який розглядається, – УП) і отримувачами послуг (пацієнтами, – УП). Наголошую: це робота на випередження!

Другий спікер – Семен Глузман, виконавчий секретар Асоціації психіатрів України – атакує безпосередньо Уляну Супрун.

– Ми повинні просити і вимагати у влади, щоб призначення міністра проходило після консультацій з медспільнотою, – каже він. – Сьогоднішній міністр не пройшла б консультації, ми б її зупинили.

Далі – виступ в.о. міністра охорони здоров’я у 2016 році Віктора Шафранського.

Він вважає, що при наведенні ладу в системі охорони здоров’я "потрібно дослухатися до порад, які висуває фармацевтична і медична спільнота".

Голова профспілки працівників охорони здоров’я Вікторія Коваль переконує, що Національна служба здоров’я стане монополістом у медпослугах.

– Ми підтримуємо реформу, але вона повинна бути людяною, пацієнти мають знати, що вони отримують безкоштовно, – говорить президент асоціації медсестер Галина Івашко і стверджує, що її організація підтримує профспілки.

Утім, законопроект МОЗ передбачає чіткий перелік безкоштовних послуг.

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"ДЯКУВАТИ БОГУ, ОЛЬГА ВАДИМІВНА"

На круглому столі обговорення не було. Кожен висловлювався по своїй сфері: медсестри, "швидка", стоматологія тощо.

Концепцію, яку приймали на пленарному засіданні, не обговорювали і не розглядали.

Критикований законопроект МОЗ з фахової точки зору не розбирали. Не обговорювали його плюси і мінуси.

– Дякувати Богу, до нас приєдналась Ольга Вадимівна, – чути з президії.

– А хто це? – тихенько питає жінка середнього віку в молодшої збоку.

– Та Богомолець!

– А-а-а…

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– Я категорично не підтримую антинародний законопроект (6327 – УП), – звернулась до присутніх Богомолець. – Не можна, щоб медиків ставили на коліна.

Нас почали боятися. Ми збудуємо систему, де лікарі матимуть добру зарплату, пацієнти – допомогу, і де ми зможемо жити до 80-90 років. Дякую профспілкам і закликаю вас бути активними.

Вона переконує у потребі ухвалити законопроект 2409а, де сама є одним з авторів.

– Так що ж оце получається? У нас дві концепції і кожен на себе тягне? – шепче одна учасниця форуму до іншої.

– Ну.

– Щось мені то не нравиться…

Одразу після свого виступу Богомолець повертається у Раду, де розглядають поправки до законопроекту 6327. А на круглому столі продовжуються виступи інших.

– 6% ВВП треба віддати на охорону здоров’я. Віддайте, – вимагає під час свого виступу президент Всеукраїнської ради захисту прав і безпеки пацієнтів Віктор Сердюк.

– А ми розподілимо… – шепчуть у залі.

– Накладають табу на все, що ми знаємо і що ми робили досі, і ставлять під сумнів фармацевтичну політику, – обурюється Анатолій Редер з Асоціації виробників ліків України. – Ми професіонали і хочемо робити те, що вважаємо потрібним.

Отримуємо міжнародні закупівлі, коли вітчизняний виробник в непривілейованому чи пригніченому стані.

Фото: ilife-news.com

До слова, за оцінкою Рахункової палати, міжнародні організації зекономили до 40% бюджету на ліки, а деякі препарати закуповували у 26 разів дешевше, ніж це робив МОЗ до 2015 року.

ЧИТАЛИ, АЛЕ НЕ ДО КІНЦЯ

13:15. Круглий стіл завершився.

У перерві перед безпосереднім відкриттям форуму президент Асоціації працівників швидкої медичної допомоги та медицини катастроф Анатолій Рогов розповідає УП, чому не підтримує МОЗ.

– Коли міністр озвучила шість напрямків реформування екстреної меддопомоги, з п’ятьма я руками і ногами за.

Але останнє – нам нав’язують парамедичну систему, яка неприйнятна для нашої держави.

Голову асоціації стоматологів Київської області Світлану Скульську не влаштовує, що не буде безкоштовної стоматології. Мовляв, забули про соціальні групи населення.

– Що вас не влаштовує у законопроектах МОЗ, крім стоматології?

– Ну… В основному, через стоматологію. Там багато чого хорошого.

У холі учасники круглого столу гріють руки об гарячий чай.

Частина людей говорити відмовляється.

– Ми за страхову медицину, – каже білява пані з профспілки Вінниччини. – Чи можемо ми собі дозволити страхову медицину за ті кошти, що отримуємо? От скажіть.

– Ви зараз говорите за законопроект, який пропонує Ольга Богомолець.

– Нє, я просто запитую: чи можемо ми оплатити страхову медицину?

– Що конкретно вас не влаштовує?

– Парамедики. В екстреній допомозі повинні бути медики. Фінансування.

– За законопроектами МОЗ, реформа підвищить зарплати лікарям.

– Хе-хе… Бігає пацієнт за лікарем, чи лікар за пацієнтом. Конкретики там немає ніякої.

Підходимо до Олени Остапко з Національного медуніверситету:

– Мені імпонує девіз цього форуму: "Здорова Україна – це здорова нація". Хотіла б, щоб головним пріоритетом нашої медицина була профілактика, – каже вона.

– Ви читали законопроекти МОЗ?

– Чесно кажучи, не до кінця.

– А що ви знаєте про кроки МОЗ?

– Я читала концепцію (яку приймали на форумі, – УП). А законопроекти ще буду поглиблено вивчати.

ЛІДЕР БОГАТИРЬОВА

Про концепцію говоримо з членом оргкомітету форуму Костянтином Надутим.

Фото: old.tdmu.edu.ua

За його словами, її розробили у 2014 році, але до Кабміну документ не дійшов "через непорозуміння з Мусієм (нині народний депутат, екс-міністр охорони здоров'я Олег Мусій, який обіймав посаду голови Громадської ради при МОЗ за часів Раїси Богатирьової, – УП)". І в 2017 році текст "актуалізували".

– Частина концепції повторює ідеї МОЗу. E-health, наприклад.

– Абсолютно. Кажуть: "Чому така мавпа потворна? Бо на людину схожа!" Вся МОЗівська концепція потворна, бо схожа на реформу. Там немає більшості елементів, які потрібні для комплексної системи.

Надутий згадує часи, коли працював у МОЗ за часів Раїси Богатирьової.

– Не прийнято зараз згадувати "поперєдніков", але коли постало питання про реформування вторинної ланки медицини у 2013 році, на Богатирьову тиснули, щоб вона негайно почала реформу вторинки.

Вона сказала: "Поки первинка не запрацює, не запрацює екстрена, поки не буде грошей на те, щоб ми створили центри інтенсивного лікування, вторинку ми не чіпаємо". Оце був лідерський підхід.

Поки члени круглого столу влаштовують брифінг для журналістів, на вулиці починає грати музика.

Учасників пленарного засідання форуму, які приходять на 14:00, зустрічає духовий оркестр.

НАС ЗАПРОСИЛИ – МИ ПРИЙШЛИ

14:05. У залі Жовтневого палацу збираються учасники форуму.

– Нас запросили, ми прийшли. Ми профспілкові работнікі, – каже старша пані в залі.

– Що вас влаштовує, і що ні у пропонованій медреформі?

– Якщо чесно: ми не особо вникали. Послушаєм, що нам нині розкажуть і зробимо виводи.

Фото: Facebook Олега Мусія

Пані Люба приїхала з Черкас.

– Хочу узнати, що дасть ця реформа. Бо вони говорять одне, а написано зовсім друге.

Супрун передбачає тотальне скорочення медичної галузі, Богомолець більш-менш лояльна.

Ще декілька людей з різних регіонів повторюють одне і те ж: приїхали послухати, чого нам чекати від медреформи.

Втім, у розпорядження УП потрапив документ за підписом президента Національної академії медичних наук України.

Його розсилали директорам наукових установ академії наук з проханням забезпечити три кандидатури на захід.

Світлана і Сніжана – голови профспілкових комітетів у лікувальних закладах. Приїхали з Кіровоградщини, бо бояться скорочення робочих місць.

– Оці ліжко-місця…

– Ви за те, щоб залишити оплату за ліжко-місця?

– Так, я проти зміни. Я вже 40 років працюю лікарем і багато знаю. Це моя особиста позиція.

11:15. Розмови доводиться завершувати, починається пленарне засідання.

Не враховуючи амфітеатру і балкону, які пустували, зал Жовтневого палацу вміщає 660 місць. Вони не були заповнені. Однак з президії оголосили, що в Київ приїхало понад 900 учасників.

Серед них не було представників таких авторитетних громадських організацій як "Пацієнти України", "Таблеточки", "Центр протидії корупції", "Батьки за вакцинацію" тощо.

ХТО ІЗ НАРДЕПІВ ПРИЙШОВ НА ФОРУМ

Під гучні оплески Ольга Богомолець запрошує на сцену своїх однодумців у медицині.

Це Валерій Дубіль (БЮТ), Юрій Соловей (БПП), Ігор Шурма (Опозиційний блок), Олег Мусій (позафракційний) та Сергій Мельничук (позафракційний).

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Богомолець продовжує критикувати законопроект МОЗ:

– Цей законопроект перекладає на плечі людей співоплату практично по всій дороговартісній спеціалізованій допомозі.

МОЗ наголошував, що співоплати не буде. Співоплату повернули правками.

Ситуація зараз нагадує мені геноцид, Голодомор в Україні, коли в людей забирали зерно, яке у них було, і люди його мовчки віддавали і помирали. І помирали їхні діти.

За словами Богомолець, якщо законопроект підтримають, система охорони здоров’я виведе Україну в ліберальну модель, де у виграші будуть багаті.

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Мовляв, багаті матимуть гроші на співоплату, а бідні будуть заробітчанами і останні копійки збиратимуть на співоплату.

– Соратники! – вигукує з трибуни Загородній. – Законопроект 6327 суперечить усій нормативно-правовій базі України.

Іноді їхні пропозиції (МОЗу, – УП) мають сенс, але вони чужі на цьому святі життя. Закордонні варяги не винні у тому, що не мають підтримки з боку професійної спільноти та громадян.

Олег Мусій каже, що у залі зібралась українська медична еліта і лякає скороченням робочих місць:

– Якщо приймуть псевдореформу, протягом року скоротять 50% персоналу, бо у бюджеті 2018 року на вас грошей немає взагалі!

Це буде плата за послуги, які вам не додадуть. Закриють половину поліклінік і лікарень, бо в бюджеті коштів не буде.

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Мусій також виступає проти закупівель ліків через міжнародні організації:

– За задумом тих, хто зараз керує державою, фармацевтичну українську промисловість потрібно знищити на догоду транснаціональним фармацевтичним компаніям, які мають зайти в Україну і знищити робочі місця, які дають прибуток Україні.

Єдиним, хто говорив обережно, був екс-міністр охорони здоров’я 2007-2009 років Василь Князевич:

– Реформа – це важкі наслідки, зміна підходів, роботи, кваліфікації. Ті, хто починає процес, повинен про це думати.

Поки що мети ми не побачили. Є потужна піар-компанія, але є багато проблем.

Найбільша проблема: в країні немає фінансів. Треба хоча б 7% ВВП.

Голова вільної профспілки медичних працівників Олег Панасенко слів не добирав:

– Цей ганебний законопроект 6327 є справжнім геноцидом народу. Ми підтримуємо концепцію і резолюцію.

Треба у відставку всю ту команду пінгвінів на чолі з Уляною Супрун!

Гучні оплески.

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– Якщо це неподобство стане законом, нам усім треба готуватись до масових акцій протесту! – кричить Олег і йде зі сцени.

На сцену вибігає член профспілки із Запоріжжя Анатолій Сидоренко. Поспішає на потяг:

– Ніякого діалогу у нас не буде! Ми для них раби. Вони сприймають нас лише тоді, коли вибори.

З Супрун я говорив два рази, і поставив діагноз за 5 хвилин: вона збожеволіла!

Шквал оплесків і крики "Браво!".

– Гарно вам доїхати додому! Ми з вами! Дякуємо, що ви з нами! Запоріжжя – серце України! – кидає навздогін Ольга Богомолець.

Останнім виступає Віктор Степаненко з університету Богомольця. Він вважає, що у залі зібрались однодумці.

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Вимагає поставити на голосування питання висловлення недовіри нинішній в.о. міністра Уляні Супрун і записати це в резолюцію, чим зриває гучні оплески.

– Хто за те, щоб висловити недовіру, прошу голосувати, – каже пані Богомолець опустілому під кінець заходу залу.

Підіймаються руки. Одноголосно.

За словами Богомолець, 19 жовтня – ключовий день.

Вона припускає, що депутати можуть ухвалити законопроект МОЗ, пропонує розглянути подальший план дій і просить залишитись частину людей на робоче засідання.

Тим часом у зал вносять останню пропозицію: якщо резолюцію форуму не виконають, тоді від профспілок почати підготовку наступної акції протесту.

Зал знову підіймає руки.

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Ірина Андрейців, УП