Як заробити на онкохворих дітях

Нещодавно навколо дитячої лікарні ОХМАТДИТ та закупівель ліків розгорівся величезний скандал.

Лікарі звинувачували Міністерство охорони здоров'я та міжнародні організації в поставках "прострочених" ліків, які зіпсувалися на складах.

У той час як МОЗ виправдовувався, лікарі обіцяли їх використати.

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Проблема в тому, що ті самі лікарі, скоріше за все, могли непогано на цьому заробити, і продовжуватимуть заробляти далі. Адже закон це їм дозволяє.

ЩО СТАЛОСЯ

Попри те, що лише 50% необхідних для лікування дитячої онкології препаратів покриваються за рахунок держави (інші батьки змушені купувати самі чи шукати через волонтерів, – ред..), навіть ці 50% іноді витрачаються лікарями неефективно.

Так, наприклад, нещодавно на складах ОХМАТДИТу зіпсувалося препаратів на півмільйона доларів. На майже 12 млн грн було повернуто лише 1 препарату – "Ноксафіл", який лікарі… не встигли використати. А також інші, наприклад "Віфенд", який паралельно просили купувати волонтерів.

Але недаремно кажуть, що найкращий захист – це напад, і саме таку тактику і обрали лікарі.

Щоб прикрити собі тили за зіпсовані ліки на мільйони гривень, та перекласти всю відповідальність на когось іншого, головний онкогематолог ОХМАТДИТу – Світлана Донська на прес-конференції публічно звинуватила міжнародні організації та МОЗ в тому, що на складах лікарні знаходяться препарати, в яких закінчується термін придатності, через те, що міжнародники поставили ліки з маленькими термінами.

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У той же час ще кілька місяців тому Опікунська Рада ОХМАТДИТу почала бити на сполох – мовляв ліки пропадають. Але тоді головний лікар цієї ж лікарні запевнив: все буде використано.

Головний лікар запевняла, що все буде використано

ЗАМОВИТИ "ПРО ЗАПАС"

У 2016 році в дитячу спеціалізовану лікарню ОХМАТДИТ було поставлено найбільш дорогий із всіх закуплених за державний кошт препаратів – "Ноксафіл". 1 ампула цього препарату коштувала $716.

Всього по лікарням було поставлено 2535 ампул з терміном придатності 9,5 місяців. 800 з них – надійшли в ОХМАТДИТ.

2535 ампул – це 40% від необхідної кількості, замовленої лікарями. Всього дитячі онкологи замовили 5900 ампул, які за їхніми розрахунками потрібні були на рік. Але оскільки коштів щороку виділяють недостатньо, всю кількість закупити не вдалося.

Фактично, цих препаратів мало б вистачити менше ніж на півроку, адже закупили менше половини. Але ж ні – навіть цю кількість українські лікарі не використали через відсутність потреби.

Третина навіть від того закупленого мізера була повернута. Враховуючи високу вартість препарату 600 ампул коштували державі майже 12 млн грн.

ХТО ВИНЕН?

Щоб підстрахуватися, адже термін придатності препаратів замість 12 був 9,5 місяців, міжнародна організація Crown Agents надала гарантійні листи.

Щоб підстрахуватися, адже термін придатності препаратів замість 12 був 9,5 місяців, міжнародна організація Crown Agents надала гарантійні листи

У них зазначалося: у разі невикористання цих препаратів, міжнародну організацію потрібно було повідомити за 4 місяці до кінця терміну придатності, і вони, маючи домовленість з виробником, замінять цей препарат.

Цього зроблено не було.

Мало того, на всі листи волонтерів та Опікунської Ради ОХМАТДИТу за кілька місяців до закінчення термінів запевняли – все використаємо.

Та й мали б – адже тільки на ОХМАТДИТ замовляли 2330 флаконів, і 800 поставлених – реально склали навіть не 40, а 30%, від замовленої кількості. Але й ті 30% не використали

Опікунської Ради ОХМАТДИТу била на сполох

Опікунської Ради ОХМАТДИТу била на сполох

На жаль, в міністерства, куди теж зверталися волонтери та Опікунська Рада руки теж були зв’язані.

За українським законодавством в той момент, коли ліки приїжджають в лікарню, вони автоматично стають власністю лікарні і територіальної громади, і МОЗ може хіба що писати листи-запити з питаннями, а чи може ви все не використаєте, а чи не хочете ви поділитися.

Так зробив МОЗ і цього разу. Перепитав у лікарні, чи точно препарати не зіпсуються і будуть використані, на що головний лікар запевнив, що так використаємо.

Головний лікар запевняла МОЗ, що все буде використано

Найбільший цинізм ситуації полягає в іншому: на наступний рік лікарі замовили 4838 флаконів препарату, знову в кілька разів більше, ніж використали цього року.

Цікаво, що замовлення ОХМАТДИТу, найбільшого користувача препаратів знову велике. І знову кількість замовлення залежить від тієї ж людини, що і минулого року – дитячого онкогематолога Світлани Донської, яку МОЗ звільнив з посади головного позаштатного спеціаліста.

Варто зазначити, що на запит БФ "Таблеточки" до Міжнародної асоціації педіатрів онкологів, щодо використання препарату "Ноксафіл" (діюча речовина "Посаконазол") для лікування дітей з онкологією, ті сказали, що в переліку засобів, рекомендованих для лікування дітей, цього препарату немає. Натомість є інші, в рази дешевші засоби.

Чому ж українські лікарі замовляють препарати, якими не користуються в світі, які коштують в рази дорожче та найголовніше – набагато більше, ніж їм потрібно?

На мою думку, відповідь може бути лише одна і називається вона "відкат". Такі препарати не продаються в аптеках і можуть бути закуплені лише централізовано. Відповідно, для цього потрібні лікарі, які замовлять великі кількості препаратів.

Ні для кого не секрет, особливо в онкології, що стандартний "відкат" з рецепту для лікування тієї ж хіміотерапії складає в середньому 10%.

Якщо ця практика поширюється і на такі державні замовлення, тоді відповідь очевидна, кому і навіщо потрібно стільки дорогих ліків, які не використовуються для лікування дітей і просто псуються на складах.

Через відсутність онлайн системи обрахунку потреби в ліках, відбуваються свідомі маніпуляції. А відсутність покарання за невикористані ліки, що псуються на десятки мільйонів гривень, дає змогу лікарям на наступний рік знову замовляти кількість ліків, покладаючись виключно на власний розсуд.

І дитяча онкологія – далеко не єдиний приклад.

Олександра Устінова, член правління "Центру протидії корупції", спеціально для УП.Життя

