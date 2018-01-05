МОЗ не видаватиме дозволів знахарям і цілителям

Міністерство охорони здоров’я пропонує скасувати спеціальний дозвіл на заняття народною медициною (цілительством).

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Зараз Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України" перебуває на громадському обговоренні, повідомляє прес-служба МОЗ.

"Регламентація роботи цілителів, що практикують народну чи альтернативну медицину не може належати до компетенції міністерства, оскільки така практика не відповідає сучасним медичним науковим знанням", – пояснюють у відомстві.

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Поняття народної медицини у законодавстві визначене як "методи оздоровлення, профілактики, діагностики і лікування, що ґрунтуються на досвіді багатьох поколінь людей, усталені в народних традиціях і не потребують державної реєстрації".

У МОЗі переконують, що застосовувати це визначення на практиці неможливо.

"По-перше, законодавством не передбачено критерії підтвердження досвіду багатьох поколінь та усталеності у народних традиціях. Це можуть підтвердити лише спеціалісти-етнологи чи культурологи, водночас дослідження традицій та досвіду багатьох поколінь народу не належить до компетенції МОЗ України, відповідно у штаті міністерства немає таких спеціалістів", – повідомляє прес-служба.

"По-друге, будь-які методи оздоровлення, діагностики та лікування мають бути безпечними та дієвими для пацієнтів. Народні методи не входять до арсеналу сучасної доказової медицини, а отже, їх безпека та ефективність ніким і ніколи не перевірялася в умовах наукових експериментів", – пояснюють у МОЗ.

Процедура "експертизи" цілителів, що наразі передбачена законодавством, визначає, що цілитель має надати обґрунтування методу лікування, який він хоче застосовувати.

Водночас, переважна більшість методів альтернативної та народної медицини базуються на ідеях, що суперечать сучасній науковій картині світу та медичній науці.

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"Наявна процедура атестації та експертизи цілителів не дозволяє МОЗ видати жодному з них дозвільні документи, оскільки неможливо гарантувати безпечність використовуваних ними методів для пацієнтів. Всі раніше видані дозволи на заняття цілительством створюють потенційну небезпеку для громадян України, оскільки такі дозволи жодним чином не гарантують безпеку пацієнтів при їх зверненні до цілителів", – йдеться у повідомленні.