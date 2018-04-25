Відділення для лікування ПТСР у ветеранів та їх родин створять у госпіталі МОЗ

На базі закладу міністерства охорони здоров'я створять відділення для лікування ПТСР (посттравматичного стресового розладу) у ветеранів війни та членів їхніх родин.

Про це повідомляє прес-служба відомтсва.

МОЗ планує розширити профіль "Українського госпіталю для воїнів-інтернаціоналістів "Лісова поляна".

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Госпіталь надалі лікуватиме воїнів-інтернаціоналістів, але робитиме це якісніше, на засадах доказової медицини, додавши послуги у сфері психічного здоров’я, обіцяє МОЗ.

Лікування тут буде доступним для усіх категорій ветеранів – і афганців, і ветеранів АТО, членів їх сімей та людей, які постраждали внаслідок військових дій.

Форма власності закладу не змінюватиметься і не йдеться про його закриття.

Найближчим часом оголосять конкурс на посаду керівника закладу, завданням якого буде покращити якість надання допомоги ветеранам.

У госпіталі планують покращити якість психологічної меддопомоги.

Нині приблизно 40% усіх пацієнтів госпіталю лікують порушення психіки, поведінки та захворювання нервової системи. Реклама: Але там немає жодного психолога або психотерапевта.

Саме для цього створюють додаткове відділення.

До роботи у ньому залучатимуть високопрофесійних фахівців, навколо яких у майбутньому буде формуватися навчально-практичний центр для спеціалістів з регіонів.

Тут обіцяють впровадити сучасні світові практики організації супроводу пацієнтів: від лікування до реабілітації та підтримки після повернення у громаду.

Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) виникає внаслідок психотравмуючих подій.

Світова статистика свідчить, що від 11% до 30% ветеранів з різних країн світу стикаються з цим розладом.

Достовірна статистика для України відсутня.