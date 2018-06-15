В Україні з'явиться обов'язкове ліцензування лікарів – Супрун

В Україні з 2020 року розпочнеться професійне ліцензування лікарів.

Фото Укрінформ

Про це повідомила очільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун.

Змінити систему навчання і доступу до професії лікаря МОЗ планує на законодавчому рівні до кінця 2018 року.

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Професійну ліцензію отримуватимуть по закінченню вищого навчального закладу студенти, які вступили на медичні спеціальності у 2016 році.

З 2020 по 2024 рік ліцензування мають отримати і ті лікарі, які вже працюють.

Для цього їм потрібно буде скласти іспит і отримати визнання ліцензії від країн Європейського Союзу, від США, Канади, Японії та Ізраїлю.

Кожні 2-3 роки лікарі матимуть поновлювати свою ліцензію, показуючи, яке післядипломне навчання вони пройшли та як підвищують свою кваліфікацію.

"Є лікарі, які лікують за міжнародними протоколами та користуються повагою. А є такі, які взагалі не повинні мати права називати себе лікарем.

Наразі немає механізму, який дозволив би це контролювати.

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За таких умов пацієнтам важко зрозуміти, як знайти свого сімейного лікаря.

Надання професійного ліцензування має вирішити цю проблему", – зазначає Супрун.

За її словами, для пацієнта лікар з ліцензією – це лікар, який склав незалежне тестування за міжнародними стандартами, який не припиняє вчитися, який має право займатися медичною практикою і не має скарг, що могли б призупинити дію ліцензії.

Крім того, кожен лікар матиме особисте медичне портфоліо, яке включатиме історію його медичної практики, у тому числі й скарги пацієнтів чи інших лікарів.

Нагадаємо, від цього року всі вступники на медичні спеціальності повинні мати мінімум 150 балів з усіх предметів ЗНО.