150 балів: МОЗ наполягає на підвищенні вимог до майбутніх медиків

Медицина є однією з найвимогливіших та найвідповідальніших професій, тому відбір вмотивованих абітурієнтів, покращення якості навчального процесу та створення умов для післядипломного навчання лікарів згідно з міжнародними стандартами - це ті зміни в медичній освіті, які відстоює Міністерство.

Ми ніколи не матимемо кваліфікованих і спроможних лікарів, якщо до медичних вишів і надалі вступатимуть абітурієнти з хибною мотивацією.

На встановлені мінімального прохідного балу з кожного предмету ЗНО, на рівні не нижче, ніж 150 для вступу на медичні спеціальності МОЗ наполягає вже давно. 150 балів ЗНО дійсно є пороговим значенням для якісних змін в системі підготовки майбутніх медиків.

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Наводимо попередні результати з дослідження, що проводиться під керівництвом віце-президента Київської школи економіки Інни Совсун.

Проаналізувавши дані випускників 2017 року, які складали ЗНО у 2011 році та вступили на спеціальності "Лікувальна справа", "Педіатрія" і "Медико-профілактична справа", в контексті застосування критерію "150 балів" при вступі, виявили досить очікувані закономірності:

Табл.1. Кількість студентів у відсотках (від загальної кількості зарахованих, що складали ЗНО із значених предметів у 2011році), які не склали іспит КРОК 1 в контексті застосування критерію 150 балів з одного ЗНО.

Табл.2. Кількість студентів у відсотках (від загальної кількості зарахованих, що складали ЗНО із значених предметів у 2011році), які не склали іспит КРОК 2 в контексті застосування критерію 150 балів з одного ЗНО.

Довідково. Іспити КРОК 1 та КРОК 2 є обов’язковими тестовими ліцензійними іспитами для отримання кваліфікації за медичними спеціальностями. КРОК 1 складається переважно із загальних навчальних дисциплін, КРОК 2 – переважно з професійно-орієнтованих. Мета ліцензійного іспиту – визначити відповідність рівня професійних знань і навичок студентів мінімально необхідному рівню знань відповідно до державних кваліфікаційних вимог.

Із наведених у таблицях даних випливає, що студенти, які вступили з балами з ЗНО, нижчим за 150, мають достовірно гірші показники ліцензійного іспиту КРОК 1, що складається на третьому курсі та КРОК 2, що складається на шостому курсі.

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Саме ті студенти, які мали ЗНО нижче 150 балів, в рази частіше неспроможні скласти ліцензійні іспити КРОК 1 та КРОК 2.

До того ж такі студенти демонструють гірші результати протягом усього періоду навчання в університеті.

Критерій ЗНО менше 150 дозволяє відсіяти абітурієнтів з хибною мотивацією - тих, хто з певних причин хоче стати лікарем, але не спроможний навіть бути одним з кращих в навчанні.



Без цієї принципової зміни в медичній освіті марно сподіватися на успіх реформи. Гроші ходять за пацієнтом, але лікує пацієнта - лікар! Лікарями мають ставати лише здібні та мотивовані студенти.

Олександр Лінчевський, заступник міністра охорони здоров'я