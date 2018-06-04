"Вони всі помруть" – заступник Супрун вибачився за свої слова

Вихідними у мережі ЗМІ почали поширювати уривок із виступу заступника міністра охорони здоров'я України Олександра Лінчевського у Рахунковій палаті.

МОЗ стверджує, що фразу "Це рак! Вони помруть, вони всі помруть" вирвали із загального контексту.

Фото МОЗ

Ця фраза була у цій частині виступу:

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На офіційному сайті МОЗ Лінчевський вибачився за емоційні вислови, неприпустимо невдало використані під час його доповіді для опису проблеми, що зачіпає надто чутливі питання для пацієнтів.

МОЗ заявляє, що неприпустимо поширювати "некоректні припущення щодо високого рівня смертності (25%) серед пацієнтів", яких Міністерство направляло на лікування за кордон.

Усі пацієнти у рамках цієї програми перебувають у важкому або вкрай важкому стані здоров’я.

Тому прогнозування успішності трансплантації та імовірності настання рецидиву ускладнене та залежить, у тому числі, і від якості забезпечення післяопераційного періоду після повернення в Україну, заявляють у відомстві.

Там додають, що усі ці випадки мають високі ризики, отже, частка випадків з ремісією на рівні 75% є високим результатом для подібної програми.

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МОЗ вважає кінцеві результати програми "Лікування громадян України за кордоном" у цілому успішними за час роботи команди.

Міністерство звітує, що за останні два роки на лікування відправили в 1,5 рази більше пацієнтів, ніж за попередні 6 років сукупно. Перебування пацієнтів у черзі скоротилось з року до місяців, іноді тижнів.

При цьому МОЗ визнає, що треба змінювати програму "Лікування громадян України за кордоном".