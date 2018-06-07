Лінчевський на засіданні дисциплінарної комісії. ОНЛАЙН

Наразі проходить засідання дисциплінарної комісії щодо здійснення дисциплінарного провадження стосовно заступника Міністра охорони здоров’я України Олександра Лінчевського.

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"Українська правда. Життя" публікує цитати.

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Олександр Лінчевський:

– Мій виступ був спрямований на захист і підтримку програми лікування за кордоном.

Я прошу вибачення за невдало підібрані слова, які визвали занепокоєння у пацієнтів. Але ці слова, ці гіперболи, ці риторичні запитання були спрямованні на переконання членів Рахункової палати в необхідності підтримки тяжкохворих пацієнтів, якою б дороговартісною ця підтримка не була.

Ефективність таких програм не може рахуватися сухими канцелярськими відсотками. Потрібно враховувати кожне життя.

Програма продовжує працювати. Вчора ми прийняли рішення про відправку за кордон ще 29 пацієнтів. Також міністерство працює для того, щоб це лікування було доступним в Україні.

– Якщо не відправляти за кордон цих 100 пацієнтів, то вони гарантовано помруть – це я цитую стенограму.

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Програма за кордоном дають їм шанс на життя.

Але в іншому фрагменті свого виступу ви говорите, у мене складається враження, про те, що так як це рак, все рівно кінець зрозумілий для цих пацієнтів і ефективність цієї програми є 0%.

Скажіть, будь ласка, якщо співпіставити ці два фрагменти, де ідеться наче про одне і те саме, але, мені здається, по-іншому розставлені акценти. Чи могли б ви прояснити, що конкретно ви мали на увазі, коли говорили про те, що все рівно всі пацієнти помруть, оскільки це рак?

– Навіть у тих випадках, коли лікування за кордоном продовжує або поліпшує якість життя пацієнта, така програма повинна існувати. Ми боремося не за відсоток, а за порятунок, покращення, продовження життя.

– Ви сказали, що це не вдало підібрані слова. Ви вважаєте їх невдало підібраними чи, можливо, це було спричинено хвилюванням? Бо у вас не було досвіду виступати у Рахунковій палаті від імені Міністерства.

– Інтонаційно малося на увазі: навіть якщо лікування лише продовжує життя, його треба робити. Навіть якщо лікування покращує якість життя, незважаючи ні на які гроші, це лікування повинно існувати.

Навіть якщо вказані ці 25%, ця програма повинна існувати.

– Чи ви вважаєте, що порушили певні етичні чи моральні норми?

– Підкреслюю: це не був публічний виступ, це була дискусія. Як публічний виступ ці слова були підібрані невдало.

– Ви говорите про те, що у сухому залишку 25% пацієнтів, власне, помирають. Далі ви констатуєте: "Це рак! Вони всі помруть". Кого ви мали на увазі, хто всі? Ці 25% чи взагалі всі?

– Це була цитата щодо відсотків. Ми не міряємо пацієнтів у відсотках. Це пацієнти з тим захворюваннями, прогноз лікування яких несприятливий, у якій би країні їх лікування не відбувалося. Це, підкреслюю, найтяжчі пацієнти. Результат їх лікування не завджи є успішний.

– Чи можна розуміти сенс такого вислову в тому контексті, це ті, хто вже входить у цю сумну статистику?

– Інтонаційно малося на увазі: навіть якщо..., все одно їх потрібно лікувати, все одно за них треба боротися.

Я 17 років працював лікарем, чув і не такі промови, був у значно складніших ситуаціях. Моє завдання було переконати Рахункову палату в необхідності індивідуального, зваженого, неканцелярського, небюрократичного підходу до цих пацієнтів без узагальнень, без відсотків. Кожен пацієнт має розглядатися окремо.

– Якби ви мали можливість змінити ці фрази, ви б іх змінили?

– Поза яким сумнівом.

Очільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун:

– Ми прослухали повне аудіо, цього достатньо, щоб будь-яка незаангажована особа зрозуміа, про що йшлося.

Ви почули на аудіозаписі погляди Міністерства.

Ми 100% підтримуєо цю програму. Навіть якби всі пацієнти не вижили, це не є причиною, щоб ми зупинили цю програму.

Він емоційно звернувся до Рахункової палати, щоб їх переконати у продовженні програми.

Бо ця програма – це не цифри на папері, це живі люди. Комісія бічить не лише їх документи, але їхніх родичів на нарадах.

Йому важко сидіти і слухати цифри і про такі висновки щодо програми. І, можливо, він емоційно відповідав тоді на запитання.

Соромно, що ці емоційні фрази були вирвані із контексту і використані проти нього і проти нашого Міністерства і що дуже важливо – проти нашої програми, яка, на жаль, є єдиною, яка зараз може врятувати тих 150 чи більше людей, які будуть врятовані у цьому році.

На жаль, ми всі стали свідками використання незалежного органу бюджетного контролю в політичних іграх.

Ми впевнені, що ця комісія поставить крапку в цьому питанні, і що ця ситуація не заважатиме нам займатися далі трансформацією системи охорони здоров'я, бо нас не цікавить, якими потоками, якими схемами ми заважаємо, ми не зупинимось.

І також хочу зауважити. Ви запитали, чи Олександр думає, що була якась причина, чому його слова були використанні поза контекстом.

Олександр зараз дуже коректно напряму не відповідає на ці запитання, але я можу відповісти.

Я думаю, що так.

Я думаю, що це навмисно було зроблено. І чому? Бо ми написали листа в той самий день Рахунковій палаті, щоб отримати стенограму за звукозапис. Нам надали вчора. Як всі побачили, що в пресі це було вже кілька днів тому. І відповідь Ольги Богомолець була зроблена 25 травня. Тоді почекали до якогогсь моменту, і я можу сказати, який момент. Коли підписують договори вже на нове фінансування трансформації системи охорони здоров'я, щоб використати цю атаку на МОЗ через Олександра Лінчевського.

Хочу подякувати вам, що ви спокійно питаєте питання лише по цій темі, ви не долучаєте ніякі політичні причини до цього.

І те, що Рахункова палата так діяла, можливо, треба розглянути дії їхнього керівника.

Бо не лише це сталося із листами і стенограмою, а також цілий тиждень на їхньому сайті була неправильна інформація щодо того, що 200 млн грн не були використані у програмою. Це брехня, це 20 млн.

І вчора на КабМіні керівник Рахункової палати це перед камерами повторив, а тепер виправили на їхньому сайті.

Це навіть не сходиться з тим, що було на звіті.

Я думаю, що це було не випадково.

– Все-таки ви вважаєте вислів пана Лінчевського невдалим, емоційним, але у загальному контексті це треба сприймати по-іншому?

– Так, ви правильно зрозуміли.

"Українська правда. Життя"