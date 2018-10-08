"Я не п’ю, я дегустую": 7 шляхів скоротити кількість спиртного у своєму житті

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8 жовтня 2018

"Я питиму менше вже від жовтня", – кажете ви собі.

Але стреси, посиденьки з друзями, і ще мільйон обставин не дозволяють вам цього зробити?

Фото Depositphotos

Тоді поради британської письменниці та журналіста-фрілансера Гейлі Кемпбел стануть вам в нагоді.

Для видання The Guardian жінка зібрала сім можливостей скоротити кількість спиртного у своєму житті.

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