"Я не п’ю, я дегустую": 7 шляхів скоротити кількість спиртного у своєму житті

"Я питиму менше вже від жовтня", – кажете ви собі.

Але стреси, посиденьки з друзями, і ще мільйон обставин не дозволяють вам цього зробити?

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Тоді поради британської письменниці та журналіста-фрілансера Гейлі Кемпбел стануть вам в нагоді.

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Для видання The Guardian жінка зібрала сім можливостей скоротити кількість спиртного у своєму житті.