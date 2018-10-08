"Я не п’ю, я дегустую": 7 шляхів скоротити кількість спиртного у своєму житті

"Я питиму менше вже від жовтня", – кажете ви собі.
Але стреси, посиденьки з друзями, і ще мільйон обставин не дозволяють вам цього зробити?
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Тоді поради британської письменниці та журналіста-фрілансера Гейлі Кемпбел стануть вам в нагоді.
Для видання The Guardian жінка зібрала сім можливостей скоротити кількість спиртного у своєму житті.
Знайдіть вагому причину пити менше
Більшість з нас знають, що алкоголь пов'язаний із проблемами зі здоров'ям, включаючи захворювання печінки, діабет та серцеві захворювання, але нам здається, що це не про нас.
Отже, якщо ці ризики не переконують вас зупинитися, знайдіть щось миттєве – від випивки ваше обличчя роздувається та набрякає, кому подобається такий вигляд.
Крім того, алкоголь дуже калорійний.
Тому обирайте – келих пива чи шматок піци?
Подумайте, чому ви стільки п'єте
Якщо алкоголь раптом став невід’ємною частиною вашого дня, подумайте, можливо за ним криється проблема, над якою ви не хочете працювати?
А випивка відволікає вас від серйозних думок та вирішення цієї проблеми.
Знайдіть когось, щоб це зробити з вами
Ваші зусилля можуть бути приреченими, якщо ви – та єдина людина на вечірці, яка не п'є.
Поговоріть з кимось про ваші плани пити менше або припинити вживати алкоголь взагалі. Ще краще, якщо вдасться загітувати когось на такий крок.
Якщо думка оточуючих така важлива для вас – напишіть про своє рішення у соцмережах, щоб друзі не пропонували вам посидіти увечері за пивом.
Уникайте спокуси
Якщо ви тривалий час не вживатимете алкоголю зовсім, ви будете здивовані, як сильно це вплине на ваше тіло.
Їдете додому з вечірки – то чому б не запропонувати друзям їх підвезти? Море любові та плюси у карму вам забезпечені.
Крім того, безалкогольні напої завжди дешевші, й ви зекономите кошти.
Винагороджуйте себе
Якщо винагороди такої як поліпшення сну, підвищеної енергії та покращення вигляду недостатньо, щоб переконати вас не пити, відкладіть гроші, які ви витратили б на випивку.
За них найкраще придбати те, що давно хотіли, але не дозволяли собі.
Змусьте себе
Навіть якщо алкоголь у вашому житті буває не надто часто, але регулярно, ви можете погано почуватися, коли відмовитеся від нього.
Дратівливість, погана концентрація, порушена координація та поганий настрій?
Тримайтеся там! Якщо не зупинятися, ваш стан покращиться.
Сім разів відміряй
Якщо ви не хочете припиняти пити, а лише зменшити кількість випитого, придбайте кишеньковий алкотестер. Встановіть для себе допустиму норму й не дозволяйте собі пити більше, що б не трапилося.