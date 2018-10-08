"Я не п’ю, я дегустую": 7 шляхів скоротити кількість спиртного у своєму житті

27380
8 жовтня 2018

"Я питиму менше вже від жовтня", – кажете ви собі.

Але стреси, посиденьки з друзями, і ще мільйон обставин не дозволяють вам цього зробити?

Фото Depositphotos

Тоді поради британської письменниці та журналіста-фрілансера Гейлі Кемпбел стануть вам в нагоді.

Реклама:

Для видання The Guardian жінка зібрала сім можливостей скоротити кількість спиртного у своєму житті.



Реклама:


Реклама:
 1902
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2862
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 20591
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій