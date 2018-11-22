Чверть українців поки не побачили змін після укладання договору з лікарем, – опитування

56% українців вже обрали свого сімейного лікаря.

Такі дані отримала Соціологічна група "Рейтинг" за результами опитування, проведеного у жовтні.

Соціологи розпитали у людей, як вони оцінюють професіоналізм лікарів, рівень обслуговування, чи задоволені своїм лікарем.

Третина респондентів (31%) високо оцінили рівень професіоналізму та компетентності лікарів в Україні. Водночас, у червні таких опитаних було 39%.

Майже дві третини заявили про те, що знають свого сімейного лікаря або терапевта.

Скріншот презентації Соціологічної групи "Рейтинг"

42% опитаних ще не підписали договір з сімейним лікарем.

Швидше визначилися з терапевтом у західних та східних макрорегіонах, жінки та старших за віком люди.

76% людей, які підписали договори, задоволені медиком, якого обрали.

18% вагалися із оцінками і лише 6% були невдоволими.

Третина опитаних зауважили, що помітили більш уважніше та ввічливе ставлення до себе з боку лікаря після підписання договору.

Скріншот презентації Соціологічної групи "Рейтинг"

Ще 13% зазначили, що стало легше потрапити на прийом, 9% сказали, що отримали безкоштовні препарати у свого терапевта, по 8% оцінили кращі умови прийому або ж отримали направлення на безкоштовні лабораторні тести.

Водночас, чверть українців не побачили жодних змін після укладання договору, а ще 22% взагалі не були у свого лікаря після підписання контракту.

7% респондентів заявили, що у зіткнулися з фактами корупції під час отримання медичних послуг.

Скріншот презентації Соціологічної групи "Рейтинг"

46% кажуть, що за останніх 12 місяців у них не просили заплатити хабаря за лікування. Ще у червні таких було на 10% більше.

Соціологи опитали 1200 людей. Аудиторія – населення України від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Опитування проходило у формі особистого формалізованого інтерв’ю. Помилка репрезентативності дослідження – не більше 2,8%.

Ознайомитися з повними результатами опитування та переглянути презентацію можна на офіційному сайті соцгрупи.