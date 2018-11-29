Коли електронні "лікарняні" повністю замінять паперові – плани МОЗ

В Україні створять електронний реєстр "лікарняних".

Відповідне рішення про Електронний реєстр листків непрацездатності 28 листопада ухвалив уряд.

Щороку в Україні видають до 5,5 мільйонів "лікарняних", повідомляє МОЗ.

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За планами відомства, у 2019 році електронні "лікарняні" повністю замінять паперові.

Пацієнт буде так само отримувати лікарняний у лікаря.

МОЗ пояснює, що так лікар більше не витрачатиме час на зайву паперову роботу, а зможе зосередитись здоров’ї пацієнтів.

А хворі не бігатимуть кабінетами і не збиратимуть печатки на "лікарняному".

До 1 лютого мають сформувати положення про цей реєстр.

У МОЗ створили робочу групу, яка має погодити деталі роботи системи. У неї увійшли представники МОЗ, Мінсоцполітики, Фонду соцстрахування, Пенсійного фонду, Нацслужби здоров'я, ДП "Електронне здоров’я", представники Федерацій профсоюзів і роботодавців, представники урядово-громадської ініціативи "Разом проти корупції".

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Електронний реєстр листків непрацездатності діятиме на базі Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.