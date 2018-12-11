Пологи і здорова дитина. Як вберегтися від лікарської халатності, насилля та байдужості

Як підготуватися до пологів, убезпечити себе, і в разі, якщо щось піде не так, не розгубитися, а відстоювати свої права.

Після скандалу в Рівненському міському пологовому десятки жінок писали нам про те, що пережили акушерське насилля.

Видавлювання дитини, проколювання навколоплідного міхура, введення препарату, який прискорює пологи, або ж навпаки, уповільнює родову діяльність... і все це без повноцінного узгодження з породіллею – як виявилося, це поширені явища.

"Українська правда. Життя" поспілкувалося з правозахисниками, юристами та батьками, які пережили подібне.

ЯК ПОРУШУЮТЬСЯ ПРАВА ЖІНКИ В ПОЛОГАХ

"У ході всеукраїнського дослідження опитали 3526 жінок, які нещодавно народжували.

Результати – красномовні. Ми зафіксували дуже багато порушень, які починалися ще на етапі консультацій", – каже Євгенія Кубах, співзасновниця руху "Природні права Україна".

Природні Права Україна (ППУ) – це громадська організація з правозахисту в сфері вагітності, пологів та материнства.

Євгенія Кубах, співзасновниця руху "Природні права Україна"

Рух фіксує випадки порушення прав вагітних та породіль та надає інформаційну та правову підтримку.

За результатами вже згаданого опитування, майже третина жінок заявили про байдужість з боку персоналу медзакладу під час обслуговування у жіночій консультації.

18% опитаних розповіли про неповагу з боку лікарів.

16% – вважали дії лікарів та акушерок непрофесійними.

Половина опитаних породіль визнали, що поза, в якій вони народжували, була незручна.

Йдеться про позу лежачи на спині (літотомічну позицію). Її не рекомендують протоколи Міністерства охорони здоров'я, бо вона може мати негативні наслідки для здоров’я матері та дитини. Однак, для лікарів так значно зручніше спостерігати за ходом пологів.

Що стосується медичного втручання під час пологів, основні скарги жінок – на проколювання плідного міхура, епізіотомію (розріз промежини), введення оксиотоцину (гормонального препарату, який стимулює скорочення матки і таким чином прискорює пологи – УП) без узгодження з жінкою або всупереч її бажанню.

"Такі дії лікаря можуть навіть не нести фізичної небезпеки.

Небезпечне саме таке відношення до жінки – коли її не запитують, що робити з її ж тілом", – пояснює Євгенія Кубах.

Правозахисниця уточнює, що під час пологів будь-який стрес породіль може призупинити процес народження, а це небезпечно для життя і матері, і дитини.

Жінки скаржаться, коли їм не пояснюють, навіщо це робиться, або ігнорують прохання зробити по-іншому.

Медичне втручання під час пологів дуже часте явище

"Що стосується третього періоду пологів (коли жінка має народити плаценту – УП), протоколами передбачений певний час, коли можна обійтися без введення окситоцину. Але на жінок часто тиснуть морально, мовляв "буде кровотеча, ти помреш, треба ввести окситоцин", – розповідає правозахисниця.

Мотив лікарів можна зрозуміти – вони так перестраховуються.

Але з іншого боку, є жінка, щодо якої застосовуються ці медичні втручання. Вона повинна однозначно бути попереджена про це і розуміти, що може впливати на те, що з нею роблять.

Коли жінка не бачить комунікації з лікарем, вона перестає йому довіряти. Коли вона не бачить, що він робить, це ж ніяк не сприяє пологам".

Опитування показало також, що кожна четверта породіля розповідає як дитину під час пологів витискали з її живота (метод Кристеллера). Протоколи цей метод забороняють через високий ризик травмування малюка.

"Однозначно, це не буде відображено в документах про хід пологів, але ми знаємо, що це відбувається, – зауважує Євгенія.

І ось тут виникає питання по скаргах: як поскаржитися на те, що не відображено в офіційних документах?

У процесі пологів жінка перебуває у дуже нересурсному стані, щоб відстоювати власні права. Чітких рекомендацій дати не можна – кожна ситуація дуже індивідуальна. Але є речі, про які можна подбати заздалегідь, і які точно не завадять".

Активістка поділилася порадами, як убезпечити себе при народженні дитини.

ЩО ЗРОБИТИ ДЛЯ ВЛАСНОЇ БЕЗПЕКИ ДО І ПІД ЧАС ПОЛОГІВ?

Теорія. Треба мати розуміння свого тіла, фізіології, етапів пологів, усвідомлювати до чого треба бути готовою під час нормальних пологів, які можуть бути проблеми і на якому етапі.

Де взяти ці знання? Вибір великий. Зараз є безліч курсів з відповідального батьківства та підготовки до пологів. Є курси, які ведуть доули (помічниці під час вагітності та пологів, які надають інформаційну, практичну та психологічну підтримку – УП) і потім вони супроводжують жінок на пологах.

На курси варто ходити з людиною, яка буде з вами на партнерських пологах, щоб для неї теж не був шоком цей процес.

Врешті, є інтернет та книги.

До пологів потрібно готуватися. Фото Brainsil/Depositphotos

План пологів. Коли вже зрозуміли, що таке пологи, почитали теорію (наказ МОЗ №624 "Клінічний протокол з акушерської допомоги "Нормальні пологи" – УП), знаєте, що за чим має відбуватися, ви можете самостійно скласти бажаний план.

Зокрема, зазначити, які операції та процедури зі своїм тілом ви схвалюєте, а проти яких категорично проти.

Під час пологів ви можете змінювати план, ніхто не зобов'яже вас йому слідувати, але дуже корисно заздалегідь сісти і розписати, як ти це бачиш, що тобі комфортно, чого не стерпиш за будь-яких умов.

Якщо ви знаходите лікаря до пологів, то можете обговорити з ним цей план.

Важливо пам'ятати, у пологах може відбуватися все по-іншому. Але завдяки такій попередній консультації з лікарем, ви можете подивитися на його реакцію, чи поважає він ваші бажання, чи дослухається до них.

Подбати про відчуття безпеки. Не буде зайвим вивчити відгуки інших жінок про ті практики, яких дотримуються конкретні пологові будинки.

Якщо ви прагнете максимально природних пологів, то шукайте пологовий, який практикує низький рівень медикалізації. Тоді, незалежно від того, знайомий лікар буде чи чергова бригада, ви відчуватимете себе комфортніше та безпечніше вже від усвідомлення того факту, що цей медзаклад відповідає вашим потребам.

Але іноді ситуація все ж загострюється, і деякі жінки за домовленістю с партнером навіть вживають заходів фіксації пологів – аудіо, фото або відео. Не факт, що ці матеріали стануть при нагоді, однак навіть сам факт фіксації може стримати лікарів від грубощів.

Якщо це додасть спокою, можете навіть заздалегідь поспілкуватися з адвокатом, який пояснить вам ваші права і зможе захищати ваші інтереси в разі, якщо щось піде не так.

Варто забезпечити супровід. Важливо мати поряд людину, якій довіряєш і яка слідкуватиме за ходом пологів, підтримає, допоможе зменшити больові відчуття, відстоюватиме права, коли породіля не зможе цього зробити.

Протоколи дозволяють присутність навіть двох людей.

Важливо мати поряд людину, якій довіряєш і яка слідкуватиме за ходом пологів.

Фото nd3000/Depositphotos

Це має бути дуже стабільна психологічно людина, яка зможе м'яко зупинити лікарів, якщо щось не сподобається породілі. Доведено, що партнерські пологи не тільки дають можливість жінці почувати себе більш комфортно і знизити потребу у знеболенні, вони також суттєво покращують акушерські результати, – менше ймовірність втручань, навіть оперативних, кращий стан новонароджених.

Партнерські пологи – це також додаткова пара очей, які бачать все, що відбувається. Хоча, варто розуміти, що найважливіша функція партнера – це підтримка, а не контроль, тому намагайтесь обирати заклади, де воювати не доведеться.

Не загострювати агресію. Звісно, бувають критичні випадки, коли втриматись неможливо. Але загалом, краще відстоювати свої інтереси чітко та спокійно, намагаючись порозумітися. Тоді більше шансів, що тебе почують.

Якщо відбувається щось абсолютно неприйнятне, можна змінити лікаря на будь-якому етапі пологів. Жінки мають таке право, хоч мало хто про це знає.

ЯК ДІЯТИ, ЯКЩО ЛІКАРІ ДОПУСТИЛИ ХАЛАТНІСТЬ

Антон Марчук неодноразово вів справи, пов'язані з лікарською халатністю. Найвідоміша – справа лікаря Данкова.

Його засудили до одного року ув'язнення за халатність під час пологів, яка призвела до загибелі дитини.

Антон Марчук, адвокат

Для "Української правди. Життя" юрист розповів, як покроково діяти, якщо лікарі допустили халатність під час надання медичної допомоги, якого покарання можна вимагати та які документи потрібні, щоб почати кримінальне провадження.

(для перегляду скористайтеся стрілочками)

1 Чи передбачена законом відповідальність для лікарів за порушення протоколів, якщо воно не потянуло за собою тяжких наслідків (видавлювання дитини, інші дії не узгоджені з роділлею)? Чи можна вимагати відшкодування моральної шкоди? Законом передбачена відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) медичного працівника, в частині недотримання обов’язкових правил (інструкцій, положень, вимог), встановлених відповідними нормативно-правовими актами, яка не потягла за собою тяжких наслідків. У разі порушення прав жінки під час пологів, яке не потянуло за собою тяжких наслідків, вона вправі вимагати за це компенсацію: в досудовому порядку, звернувшись з відповідною вимогою до лікарні та винного медичного працівника; в судовому порядку, подавши до лікарні та винного медичного працівника позовну заяву. За такі порушення можна вимагати відшкодування моральної шкоди, орієнтовний розмір якої можна встановити з допомогою судового експерта. 2 Якщо порушення прав роділлі потягнуло шкоду для здоров'я її чи дитини, чи може вона вимагати відшкодування лікування? Як довести цю шкоду, якщо вона не зафіксована у документах про виписку? Спричинення тяжких наслідків для хворого невиконанням чи неналежним виконанням медичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення може, в залежності від того, повнолітній хворий чи ні, потягнути за собою покарання у вигляді: – позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років або виправними роботами на строк до 2 років, або обмеженням волі на строк до 2 років, або позбавленням волі на той самий строк (частина 1 статті 140 КК України); – обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років (частина 2 цієї ж статті). У разі заподіяння шкоди здоров’ю породіллі чи її дитини внаслідок порушення її прав, вона вправі вимагати відшкодування витрат, понесених на лікування. За відсутності документального підтвердження понесених витрат на лікування, можна пробувати їх довести іншими доказами (наприклад, показами свідків), але ймовірність того, що суд візьме їх до уваги, невисока. 3 Які документи треба зібрати, щоб почати справу проти лікаря в разі, якщо його дії при пологах призвели до травмування дитини чи матері? Щоб почати кримінальне провадження, достатньо у місцевий відділ поліції подати заяву про вчинене. До заяви потрібно додати копії медичних документів (історії вагітності та пологів, медичної карти новонародженого тощо) або хоча б їх частину (виписки про новонародженого, карти початкової / реанімаційної допомоги, історія пологів, листок лікарських призначень та інші), з яких буде видно, що заявник та/або його дитина перебуваючи на лікуванні у конкретному закладі охорони здоров’я отримали травми. 4 Алгоритм дії постраждалих: куди звертатися, в якій почерговості? Алгоритм дії потерпілого від бездіяльності чи непрофесійних дій медичних працівників залежить від кожної конкретної ситуації, але в цілому, на прикладі неналежного надання медичної допомоги лікарем акушер-гінекологом, його можна описати так. Подбати про те, щоб пологи бути партнерськими (відбувалися в присутності батька, батьків майбутньої мами чи іншого близького родича). Для цього до лікарні слід подати заяву та вказати інформацію про партнерів, а інший примірник заяви з відміткою про час її отримання працівником лікарні – зберегти у себе. Як тільки у породілі чи її партнера на пологах є хоч найменші, але обґрунтовані підозри на те, що лікарі роблять щось не так, або ж є інші ознаки того, що пологи є явно складними, одразу ж після народження дитини потрібно просити лікуючого лікаря відповідно позначити (маркувати) та зберегти плаценту, аби в подальшому, у разі потреби, можна було провести її гістологічне дослідження. Якщо дитина народилася та перебуває у тяжкому стані чи померла під час пологів або невдовзі після них, проведення гістологічного дослідження плаценти може допомогти встановити або підтвердити причину смерті дитини, її перебування у тяжкому стані чи інших тяжких для неї наслідків. У разі, якщо лікуючий лікар під час пологів та одразу ж після них поводить себе з породіллею грубо, некоректно, неетично, або ж повідомить про недоцільність збереження плаценти та її скерування на гістологічне дослідження, за телефоном гарячої лінії "102" в лікарню варто викликати наряд поліції, аби офіційно та на місці зафіксувати ці факти та знову ж таки спробувати забезпечити збереження плаценти для подальшого її дослідження. У подальшому, до начальника того відділу поліції, діяльність якого поширюється на місцезнаходження лікарні, в якій настали тяжкі наслідки для дитини та/або її матері, потрібно якнайшвидше подати письмову заяву про вчинене кримінальне правопорушення. В заяві описати суть правопорушення з посиланням на час, місце неналежного лікування, а також назву лікарні та прізвища, ім’я та по-батькові медичних працівників, в професійності дій яких є сумніви, просити розпочати досудове розслідування та залучити конкретну постраждалу особу як потерпілу. У разі наявності, до заяви варто додати копії документів, які підтверджують викладені у ній обставини. Подати таку заяву мають право не лише потерпілий, а й будь-хто інший (наприклад, присутній на пологах партнер), кому стало відомо про незаконні дії та їх наслідки. Не буде зайвим окремою письмовою заявою повідомити керівника місцевої прокуратури про факт звернення з вищезгаданою заявою в поліцію, в якій просити невідкладно взяти ситуацію на контроль. Потерпілому (заявнику) важливо зберігати у себе примірники вищезгаданих та будь-яких інших офіційних письмових звернень, з відповідними відмітками про час отримання їх адресатами, аби у разі потреби, підтвердити факт їх подання. По спливу доби з часу подання заяви про вчинене кримінальне правопорушення, потерпілому (заявнику) потрібно отримати з того ж відділу поліції підписаний слідчим витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР). Цей документ буде підтверджувати те, що на підставі заяви до ЄРДР внесені відомості про обставини, які будуть предметом досудового розслідування слідчим поліції. Далі, постраждалому потрібно якнайшвидше звернутися до слідчого та отримати довідку чи інший документ про його залучення до кримінального провадження як потерпілого. Після набуття особою у кримінальному провадженні статусу потерпілого, вона вправі подавати у ньому будь-які клопотання до слідчого та прокурора, слідкувати за станом їх розгляду, отримувати на них відповіді та оскаржувати їх у разі незгоди, знайомитися з матеріалами кримінального провадження, робити з них копії та користуватися іншими правами потерпілого, передбаченими Кримінальним процесуальним кодексом України. Одне з першочергових клопотань потерпілого до слідчого у кримінальному провадженні – про вилучення плаценти, якщо її вдалося зберегти, а також посадових інструкцій відповідних лікарів та усієї медичної документації, яка стосується надання йому медичної допомоги, з закладів охорони здоров’я, в яких вона надавалася, у зв’язку з вагітністю та пологами. Також можна розглянути питання доцільності подання заяви до департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації про проведення клініко-експертної оцінки якості наданої потерпілому медичної допомоги. Кожна кримінальна справа має свої особливості, у тому числі і юридичні, а тому в подальшому потрібно діяти з огляду на те, як просуватиметься досудове розслідування, стан якого можна контролювати самостійно або ж з допомогою адвоката, який знається на такій категорії справи. 5 Якщо лікарська недбалість призвела до смерті дитини, чи трактується це як вбивство? З юридичної точки зору, невиконання чи неналежне виконанням медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для хворого, у тому числі до смерті, не трактується як вбивство. 6 В який термін після пологів можна звернутися до правоохоронних органів зі скаргою і чи може справа мати хід, якщо немає задокументованих доказів, лише свідчення породіллі і її супутника на пологах? Звернутися до правоохоронних органів з заявою про вчинене кримінальне правопорушення можна в будь-який час. Більш вагомим є питання в строках притягнення винного медичного працівника до кримінальної відповідальності. Так, за кримінальне правопорушення, передбачене частиною 1 статті 140 КК України, строк притягнення до кримінальної відповідальності становить 3 роки, а за частиною 2-5 років, у зв’язку з тим, що злочин є тяжчим. Якщо немає належно задокументованих доказів вини медичного працівника, а усі звинувачення ґрунтуються лише на показах, то перспективи притягнення лікаря до кримінальної відповідальності невеликі.

Що мають робити медики і, відповідно, захист прав пацієнтів, прописано у наказах №752 "Про порядок контролю якості медичної допомоги" та №69 "Про організацію клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування".

Правозахисниця Євгенія Кубах серед можливих причин лікарської халатності та недбалості згадувала професійне вигорання та втому.

Їх серед ймовірних причин проблем між пацієнтом і лікарем називає й очільниця МОЗ Уляна Супрун.

Уляна Супрун, в.о. міністра охорони здоров'я

В.о. міністра охорони здоров'я пояснює, що наразі, на жаль, медики роблять багато нелікарської роботи, замість того, щоб займатися пацієнтами.

"Години лікаря мають бути правильно розподілені. Тепер МОЗ запровадило розділення головного лікаря та адміністративного директора, – пояснила очільниця відомства "Українській правді. Життя".

Директор буде дбати про те, щоб було досить нелікарського персоналу, щоб ці люди могли допомагати лікарю займатися безпосередньо лікуванням".

Супрун уточнює, що важливо також, щоб медики захищали свої права, перед керівництвом:

"Щоб не було так, що є 20 акушерів, які працюють в лікарні, а лише 4 з них постійно працюють по 6-7 днів, а решта відпочивають по своїх кімнатах... Якщо є така ситуація, лікар має встати і сказати: я вже не можу, я йду додому".

Ще один механізм оцінки та регулювання – це ліцензування лікарів.

Концепцію ліцензування МОЗ вже підготував і невдовзі подасть до Кабінету міністрів. В ній будуть чітко прописані вимоги до лікаря, щоб отримати дозвіл на практику.

"Система ліцензування дозволить напряму мати зв’язок з лікарем, в якого виникли проблеми в практиці, – пояснює в.о. міністра.

Якщо буде якийсь конфлікт, то пацієнти зможуть звертатися зі скаргами до ліцензійної ради. Там розглядатимуть конкретний дозвіл на практику, надаватимуть поради лікарю, щоб він навчився діяти по-іншому, і такий випадок не повторився".

ЯК ПЕРЕЖИТИ СМЕРТЬ ДИТИНИ ТА ЗАСУДИТИ ЛІКАРІВ

"Бачу дзвінок від дочки. Кажу хлопцям на роботі, я став дідом! Беру слухавку, а там: "Тато, вони вбили мою дитину"!

Я боявся заснути три доби, так кричала Таня. Закривав очі й мені ті слова у вухах стояли. Коли я прийшов в лікарню, лікарка подивилася на мене, і каже: "Та шо ви від мене хочете". І пішла. От так".

З цього моменту почалася історія боротьби Ігоря Майка.

Його онучка, Поліна Стронціцька, померла ще в утробі матері. Мамі дівчинки лікарка дала препарат "Гініпрал", який зупиняє пологи. Наступного дня серце ще ненародженої Полінки зупинилося.

Сім'я дівчинки звинувачує лікарів у її загибелі, адже до "Гініпралу" стан і мами, і дитини був задовільний.

Остап та Мар'яна Пудляк зі Львова втратили донечку Злату в 2014 році.

Вагітність протікала добре, ускладнення почалися, коли жінку поклали на стаціонар.

За словами батьків, лікар не звертав увагу на скарги Мар’яни та критичні показники стану дитини, на вимоги батька зробити кесарів розтин – відмовляв.

Дитину витискали ліктями та тягнули лещатами. Після народження дитинка одразу впала в мозкову кому 3 ступеня. Не проживши й місяця Злата померла.

На підтримку Тетяни Стронціцької, донька якої померла в утробі, вийшли на пікет десятки

молодих матерів. Фото Наталія Дружбляк/wz.lviv.ua

Обоє чоловіків кажуть, зіткнулися не лише з халатністю лікарів, а й з самотністю у своїй біді. Втім, вони не опустили руки й боролися.

В результаті, Пудляки перемогли у суді першої інстанції і чекають на рішення апеляційного, справа Стронціцьких теж близька до завершення, і позивачі кажуть, шанси виграти дуже хороші.

У 2017-му році чоловіки об'єдналися й разом з іншими сім'ями, в двері яких постукала така ж біда, створили об'єднання СтопХалатність.

Зараз рух налічує близько 20 сімей, які так чи інакше постраждали від лікарів і тепер допомагають іншим. Зі спільнотою співпрацює також близько 10 юристів.

"Коли таке трапляється, ти лишаєшся один на один зі своєю трагедією. Ніяких психологів, медичних експертів. Тебе наче немає. Нікого не турбує твій психічний стан, те, що тобі зробили боляче, – всім все одно.

Головне – ми все робимо разом. Підтримуємо людей морально, їздимо на суди, ходимо з ними до прокуратури... Хто вільний, і хто може допомогти, той йде, – розповідає Остап.

Допомагаємо збирати гроші, якщо є така необхідність на лікування дітей, травмованих під час пологів".

Ігор розповідає, що "всі дівчата, які є у спільноті, після тяжких пологів вже народили по другій дитині".

Рух діє на самому ентузіазмі, вона поки ніде не зареєстрована, бо чоловіки зараз зайняті судами по власних справах. Але, згодом, планують на базі спільноти заснувати громадську організацію та займатися, окрім моральної підтримки, тренінгами, які будуть навчати безпечним пологам та захисту прав.

Про те, що в цьому, на жаль, є потреба свідчить статистика: за перші 9 місяців 2018 року зареєстровано 582 заяви від громадян по 140 статті в Україні, і тільки у 3 випадках лікарям оголосили підозру.

Людмила Панасюк, УП