"Ти так, бл*ть, тужилася!". У Рівному породіллі звинувачують акушера у пологах, які ледь не вбили їхніх дітей

"Дєвочка, бл*ть, ти не на діскотєку попала", – точно не таке мріє почути жінка під час пологів. Особливо, коли вона змучена переймами, які тривають добу. Особливо, коли у її ще не народженої дитини зникає серцебиття.

У Рівному через надважкі пологи немовля перебуває в комі. У тому, що її дитина на межі життя і смерті, породілля – 22-річна Анастасія Редько – звинувачує лікаря, який відмовився їй робити кесарів розтин.

"ТИ ТАК, БЛ*ТЬ, ТУЖИЛАСЯ!" Реклама:

За словами жінки, яку цитує ТСН.ua, її вагітність минала без ускладнень. Однак, коли після 40-го тижня пологи не почалися, її поклали до відділення патологій.

Там жінці намагалися стимулювати пологи за допомогою катетера Фолея. Він мав би розширити матку настільки, наскільки це потрібно, щоб вийшла дитина.

Перейми у Анастасії почалися, але коли катетер зняли, то виявилося, що він не допоміг і жінка ще не готова народжувати самостійно.

Перейми у жінки не припинялися близько доби. Коли породілля зрозуміла, що у неї може не вистачити сил на потуги, вона попросила акушерку покликати лікаря та простимулювати пологи не вранці, а увечері.

22-річна Анастасія Редько з чоловіком. Фото ТСН

Прийшов лікар-акушер Ігор Жильчук. Через те, що перейми наростали, лікар вирішив, що жінка народить сама. Однак, за словами Анастасії, сил уже не було, а пологи не починалися.

Породіллі поставили капельницю, після якої їй стало погано, а серцебиття дитини то зникало, то знову з'являлося.

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Зрештою лікар вирішив починати пологи, попри те, що жінка була вже цілком знесилена.

Анастасія каже, замість того, щоб пояснювати, кричав на неї та використовував нецензурну лексику.

Сама вона розродитися вже не могла, тож дитину витягували вакуумом та натискаючи на живіт. Все це допомогло дитині "вийти", але немовля обвила пуповина і воно не дихало.

"Я побачила, що з дитиною щось не так, питаю у лікаря, чому він не кричить, а той каже: "Ти так, бл*ть, тужилася!", – розповіла Анастасія.

Новонароджений не дихав. Медики реанімували немовля, встановили апарат штучного дихання. Зараз дитина у комі. Прогнози лікарів невтішні.

Після пологів Жильчук пояснив, що дитина потрапила до реанімації саме через те, що деякий час була без кисню. Свою провину лікар у розмові з Анастасією відкидав.

ТСН.ua пише, що жінка зверталася до завідувача відділення Валерія Нобіса, який обіцяв з'ясувати ситуацію. Проте в результаті Анастасія не отримала можливості поспілкуватися ні з головним лікарем Сергієм Cулімовським, ні передати йому скаргу на Жильчука.

ЛІКАРЯ НЕ ВІДСТОРОНИЛИ

"Українська правда. Життя" поговорила з Ольгою Голуб, заступницею головного лікаря по медичній частині Пологового будинку Рівненської міської ради.

Жінка каже, що ситуацію не коментують, доки не пройде консиліум лікарів. Збори за участі медекспертів, за її словами, проведуть найближчим часом.

"Коментувати я не можу, поки не буде комісії по розбору. Історію винесли на рецензію. Буде засідати комісія із залученням експертів обласного управління.

Збори пройдуть десь за днів 5. Коли будуть висновки комісії, зможемо говорити більш детальніше", – пообіцяла заступниця головного лікаря.

Ольга Голуб також повідомила, що лікаря поки що не відсторонили від роботи, він і далі працює з породіллями.

"Ні, ні, його не відсторонили, він і далі працює", – уточнила лікарка.

Жінка запевняє, що раніше скарг на нього не було й у спілкуванні він інтелігентний.

"Ні, скарг не було. Абсолютно нічого не помічали, взагалі дивуємося, що там таке пописано було, що він обзивав там…

Не було такого, я від нього ніколи такого не чула. Абсолютно нормальний, інтелігентний лікар", – додає вона.

У те, що керівництво не знало про дії лікаря, легко повірити після слів ще однієї жертви-пацієнтки Жильчука, Юлії Онофрійчук. Вона пережила таку ж історію, що і Анастасія Редько.

"ХТО ТИ ТАКА, ЩОБ Я СКЛИКАВ ДЛЯ ТЕБЕ КОНСИЛІУМ"

Дитина Юлії виявилася міцнішою і вижила, однак сама жінка навіть через півроку після пологів не оговталася і має проблеми зі здоров'ям.

Прочитавши історію Анастасії, Юлія наважилася розповісти і свою. Каже, тоді, після пологів, сил на боротьбу не було. Все, що хотіла, – забрати дитину додому і поїхати з лікарні.

Вагітність Юлії проходила ідеально, тож вона вирішила спеціально не обирати лікаря і ні з ким умисно про пологи не домовлятися.

Юлія Онофрійчук теж постраждала під час пологів

Потрапила в лікарню, бо підійшов потрібний термін. Переймів не було, тож їй, як і Анастасії, вирішили ставити катетер. Не встигли. Перейми почалися ще до маніпуляцій.

"Вони тривали добу. Я була вкрай виснажена, весь цей час не могла ні їсти, ні пити, ні спати"

О першій ночі жінка підняла тривогу, бо зрозуміла, що більше терпіти не може.

До породіллі викликали саме Ігоря Жильчука. Той подивився і сказав: "Розкриття нема, не тріпай мені нєрви, терпи".

"Я готувалася до пологів, відвідувала курси, багато читата. Тому розуміла – з дитиною щось не так, між переймами жінка може відпочивати, їсти, спати. Я ж не могла, мене сильно судомило", – каже Юлія.

Вона подзвонила до чоловіка, вже разом вони підняли гвалт. Жінку перевели в зал для пологів, їй поставили катетер. Від болю рятував лише фітбол. Юля каже, весь час періодично втрачала свідомість.

Разом з чоловіком вони просили зробити кесарів розтин, бо КТГ, яке підключали кілька разів, показувало, що показники серцебиття у дитини падають.

"Була 3-4 ранку. Жильчук каже, хто ти така, щоб я для тебе скликав тут консиліум. То треба телефонувати, піднімати людей з ліжка. Доживеш до ранку, не тріпай мені нєрви", – згадує Юля.

Каже, все те, що казали Анастасії, чула і сама. Може, й гірше.

"В мене були страшенні набряки, навіть пальці порозпухали, а він кричав: "Ти корова, роз'їлася за вагітність. Кажеш в фітнес-центрі працюєш? Та кому ти там така корова треба", – додає вона.

Юля народила донечку в справжніх муках

Далі спогади жінки все більше схожі на фільм жахів, аніж на пологи.

"Він відкривав мені матку руками, було дуже боляче. Таке відчуття, наче гвалтують. Казав: "Ти в мене ці роди запомниш на всю жизнь. Порвешся так, що на слєдующі роди будеш знати, як себе вести".

Його не хвилював ні чоловік, ні те, що ми кричали і просили щось робити. Він постійно виходив курити. Я пережила цей кошмар тільки завдяки акушерці та санітарці, Тоні та Галині. Вони єдині ставилися, як до людини", – продовжує ділитися Юля.

До 5 ранку жінці стало зовсім зле. Вона блювала й далі втрачала свідомість. Коли показники КТГ дитини почали критично падати, Юля каже, що Жильчук почав метатися по палаті й комусь дзвонити. Врешті, в палату збіглося зо 8 людей – бригада неонатологів та ще одна лікарка. Привезли вакуум.

"Я знаю, що буває з дітьми після цієї процедури. Я кричала, робіть що хочете, тільки не чіпайте дитину. Мене розрізали, зробили епізіотомію (розріз промежини і задньої стінки піхви жінки, зроблений під час пологів, – ред.).

Дуже глибокий був розріз і неакуратний. Коли в мене десь за тиждень після пологів розійшлися шви і я поїхала до іншого лікаря, та вжахнулася. Каже: "Та тебе ж різали і шили як трупа. Я не знаю, що тут зробити, ти молода, будемо сподіватися, що заживе", – додає жінка.

При цьому дитину видавлювали – тиснули Юлі на живіт. Дівчинка народилася із загнутою головою, пальці були загорнуті в бік колін.

"Я відчула, як дитина з мене висковзнула. Вона не закричала. Лікарі перерізали пуповину і забрали на реанімацію. Ми з чоловіком кричимо, що з дитиною, а Жильчук у відповідь: "Заткніться", – згадує породілля.

Маля Юлі вдалося реанімувати. Щоправда, виходжував дитя вже неонатолог іншої клініки.

Коли після виписки жінка з документами та дитиною звернулася до іншого лікаря, той сказав – згідно з випискою з роддому у неї були звичайнісінькі пологи, без особливих ускладнень.

Згідно з випискою з роддому у неї були звичайнісінькі пологи

За документами пологи без ускладнень

Однак і сама виписка не обійшлася без сюрпризів. За словами Юлі, Жильчук потім ще кілька разів ходив до палати і просив, щоб чоловік жінки зайшов до нього. Виписку призначили на неділю – бо тоді горе-лікар мав бути на роботі.

"Хотів грошей", – припускає жінка.

Після шуму, який наробила вона з чоловіком, виписав їх з малям завідуючий відділенням Валерій Нобіс. Перед тим, як відпустити додому, за словами жінки, просив не розказувати нікому, що пологи були такі тяжкі.

Юлія каже, тоді сили боротися не було. Але зараз, якщо Анастасія Редько буде судитися з лікарем або пологовим, то разом з чоловіком її підтримають і готові свідчити.

УП. Життя намагається отримати коментар самого лікаря та Управління охорони здоров`я Рівненської міської ради.

Людмила Панасюк, УП

Титульна світлина AndreyBezuglov/Depositphotos

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