Сонцезахисні окуляри: як правильно вибрати, чи можна пластикові і коли іти до лікаря

ОНОВЛЕНО 27.06.2021

Більшість з нас не можуть дивитися на яскраве сонце надто довго. Очі починають пекти, ми інстинктивно кліпаємо і відводимо погляд, щоб уникнути дискомфорту, пише Healthline.

Погляд на сонце навіть упродовж декількох секунд може серйозно пошкодити очі.

Але і сонцезахисні окуляри можуть шкодити, якщо при їхньому виборі не врахувати декілька простих правил.

Що відбувається, коли довго дивитися на сонце?

Коли ультрафіолетові сонячні промені (УФ) потрапляють в око, вони проходять через кришталик і попадають на сітківку. Сітківка – це внутрішня світлочутлива оболонка очей.

Коли сітківка поглинає ультрафіолетові промені, вони сприяють утворенню вільних радикалів, які окислюють навколишні тканини.

Унаслідок руйнуються фоторецептори паличок і колбочок в сітківці. Це пошкодження ще називають сонячною ретинопатією.

– Також може відбутися фотоопік чи дистрофія сітківки. І в деяких випадках настати втрата зору, – розповідає Роман Радченко, лікар-офтальмолог клініки "Добробут".

Якщо дивитися прямо на сонце, око можна пошкодити за декілька хвилин.

Як правильно вибрати сонцезахисні окуляри

– Вибір сонцезхисних окулярів, насамперед, залежить від способу життя і умов, в яких їх будуть використовувати, – стверджує Радченко.

Ціна – не показник

Ціна сонцезахисних окулярів не обов'язково визначить, чи вони захищатимуть ваші очі від променів.

Лікарі та експерти попереджають, що не всі сонцезахисні окуляри можуть уберегти ваші очі від шкідливого ультрафіолетового світла.

Краще зовсім без окулярів, ніж з окулярами з переходу

Хіба що у продавця є сертифікат якості 🙂

– Якщо сонячні окуляри тоновані, але без ультрафіолетового фільтра – вони більш небезпечні для ваших очей, ніж відсутність окулярів взагалі.

Темні окуляри без УФ-фільтрів спричиняють розширення зіниць. Тоді ще більше проміння може потрапити в око, – розповідає Бенджамін Берт, офтальмолог в медичному центрі MemorialCare Orange Coast в Каліфорнії.

Тому окуляри з ринку можуть спричинити ще більший опік, стверджує Радченко.

– Також в неякісних окулярах може бути порушена рефракція – заломлення променів світла. Вона провокує передачу неякісної картинки на рецептори ока, від чого можуть виникати головні болі і запаморочення, – додає лікар.

УФ-фільтр обов’язковий

Варто купувати тільки окуляри, які забезпечують захист від 99 до 100% від ультрафіолетових променів.

У місто одні окуляри, в гори – інші

Окуляри діляться на п’ять категорій по ступенях захисту.

Нульова категорія – іміджеві окуляри, які комфортно використовувати навіть в приміщенні, стверджує Радченко.

Перша категорія має легке тонування, фільтрує УФ, але категорія затемненості – мінімальна.

Друга категорія – окуляри, які підходять для неактивного сонця.

Третя категорія – найбільш універсальний фільтр, можна використовувати при яскравому сонці.

Четверта категорія – екстремально-темний фільтр, який використовують, наприклад, альпіністи високо в горах.

Твердження "чим більше, тим краще" із сонцезахисними окулярами не завжди спрацьовує. Якщо носити надто темні лінзи, може виникнути світлобоязнь, попереджає Радченко.

Окуляри на море

Сонцезахисні окуляри можуть мати додатковий поляризуючий фільтр.

Поляризація знімає відблиски з гладких і блискучих поверхонь, розповідає Радченко. Тому у таких окулярах комфортніше дивитися на море та інші засліплюючі об'єкти.

Колір лінз

Якщо любите носити яскраві кольори лінз у ваших окулярах і думаєте, що захищаєте свої очі, не спішіть із висновками.

Офтальмолог розповідає, що при тривалому носінні агресивних відтінків можна нашкодити не тільки зору.

– Кожен окрас лінзи має своє специфічне завдання. За допомогою різних відтінків можна відкорегувати контраст, пом’якшити холодні чи теплі відтінки.

Тому кожен колір лінз призначають індивідуально. Наприклад, тривале носіння голубих лінз може спричинити порушення кольоропередачі та роздратованість.

Червоний колір лінз також не варто вибирати, оскільки вони викликають швидку зорову втому та порушують діяльність нервової системи, – додає лікар.

Велика оправа

Вибирайте оправи, які максимально закривають ніжну шкіру навколо очей та більше прилягають до обличчя.

Тоді сонячні промені з меншою ймовірністю потраплять до ваших очей збоку.

Пластик чи скло

Те, що пластикові окуляри не можуть повністю захищати від ультрафіолетового випромінювання – міф.

– Сьогодні якісні окуляри виготовляють зі спеціального оптичного полімеру. Він має всі ступені захисту від ультрафіолету, – розповідає Радченко.

З переваг пластику – легкість, безпечність. З мінусів – їх легше подряпати.

Чи можна самостійно перевірити якість окулярів

Якщо у вас є набір юного фізика і ви знаєте як, то можна. Але краще звернутися в спеціалізовану оптику, де вам точно скажуть, чи захищають окуляри ваші очі, радить Радченко.

Термін служби окулярів

– Усе залежить від якості лінзи та її захищеності від ультрафіолету, – розповідає лікар.

Також механічні пошкодження можуть зменшити життя ваших окулярів.

Тому термін їх служби – в середньому 2-3 років.

Що ще варто знати: симптоми пошкодження очей при прямому погляді на сонце

Попри всі попередження, деякі люди дивляться на сонце під час сонячного затемнення без захисних окулярів. Так робити не варто.

Хоча під час пошкодження ви ймовірно не відчуєте ніякого болю в очах. Ви не помітите симптомів або погіршення зору одразу.

Зміни можуть розпочатися упродовж 12 годин. Здебільшого симптоми виникають на обох очах одночасно, але можуть проявитися і на одному.

Під час легких випадків ретинопатії можуть виникнути такі симптоми:

сльозяться очі;

дискомфорт при погляді на яскраве світло;

біль в очах;

головний біль.

У більш серйозних випадках:

затуманений зір;

зниження кольоровідчуття;

труднощі з розпізнавання форм;

спотворення бачення;

одна або декілька сліпих плям.

Коли звернутися до окуліста

Якщо ви відчули будь-які симптоми фотоопіку сітківки через декілька годин або на наступний день після того, як дивилися на сонце, зверніться до окуліста.

Лікування пошкоджених очей

Лікування доволі складне та тривале. Для повного одужання може знадобитися від одного місяця до року.

Відновлення буде залежати від ступеня пошкодження очей. Хоча деякі люди з сонячною ретинопатією можуть з часом одужати повністю, серйозне пошкодження може привести до незворотної втрати зору.

Як запобігти пошкодженю очей

У сонячні дні та в зимовий період обов'язково носіть сонцезахисні окуляри і крислатий капелюх.

Люди, які займаються водними видами спорту, також повинні носити засоби для захисту очей, які блокують 100% ультрафіолетових променів.

Важливо, щоб ваші сонцезахисні окуляри захищали очі від ультрафіолетових променів.

Діти особливо вразливі до дії ультрафіолету. Їх очі можуть передавати більше світла на сітківку. Тому заохочуйте їх носити капелюх і сонцезахисні окуляри.

Під час сонячного затемнення

Ви ніколи не повинні під час сонячного затемнення дивитися на сонце прямо без належного захисту очей.

Ніколи не використовуйте бінокль, звичайні сонцезахисні окуляри, телескоп або об'єктив камери. Споглядання сонця через телескоп або бінокль завдає найбільшої шкоди.

Також не варто дивитися на сонячне затемнення в режимі "Селфі" на вашому смартфоні.

Ймовірно, ви випадково подивитесь на сонце, поки налаштовуєте камеру. Ви також можете пошкодити свій телефон.

Цікавий факт: У день затемнення не варто вживати рекреаційні наркотики. Люди, які перебували під дією галюциногенних речовин, як-от ЛСД, були загіпнотизовані та не могли відвести погляд від сонця.

Катерина Хорощак, журналістка УП.Життя

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