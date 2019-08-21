Чотири найбільші національні лікарні можуть залишитись без фінансування – МОЗ

21 серпня Кабінет міністрів мав розглядати розпорядження про автономізацію чотирьох національних закладів.

Це:

Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії,

Національна дитяча спеціалізована лікарня "Охматдит" МОЗ України,

Національний інститут раку,

Інститут серця МОЗ України.

Проте документ в порядок денний уряду вкотре не внесли, повідомляє Міністерство охорони здоров`я.

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На базі національних медзакладів, власником яких є МОЗ України, мають бути створені неприбуткові казенні підприємства зі статусом наукової установи.

"Блокування урядом рішення не лише відтерміновує початок позитивних змін за новими прозорими правилами в цих лікарнях, але і фактично перекладає цю непросту задачу на наступний склад уряду", – стверджують у міністерстві.

За їх словами, менше трьох місяців до кінця року може не вистачити, аби завершити процес автономізації таких великих закладів.

І чотири національні медзаклади, які надають унікальні медичні послуги, можуть залишитися поза трансформацією і без фінансування у 2020 році.

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Що змінить розпорядження у роботі медичних закладів

З січня 2020 року ці найбільші національні лікарні можуть приєднатися до трансформації системи охорони здоров’я.

Це означає, що вони зможуть укласти договір з Національною службою здоров’я України (НСЗУ) та надавати послуги пацієнтам за програмою медичних гарантій, а отже стати частиною єдиного медичного простору України.

Пацієнти зможуть безоплатно отримувати в цих лікарнях медичні послуги, що входять до пакету державних медичних гарантій, визначених законом.

За ці фактично надані послуги лікарні отримуватимуть гроші від НСЗУ.

Завдяки автомізації керівництво лікарень не зможе незаконно збагачуватися.

Лікарні отримають можливість обирати своїх керівників на відкритих конкурсах.

Тобто непрозорі особливі процедури переобрання керівників закладів мають залишитись у минулому.

У виборах керівника на рівних братимуть участь представники колективу лікарень, представників громадськості та членів Уряду як представників власника закладу.

У цих медичних закладів власник — Міністерство охорони здоров’я України.

Лікарні зможуть самостійно розпоряджатись заробленими коштами.

Це кошти, нараховані за контрактом з Національною службою здоров’я України та отримані за послуги з інших джерел.

Більше ніякого фінансування закладів винятково за бюджетними програмами, накинутого згори штатного розпису і обладнання "за розподілом" не буде.

Зарплати та премії працівників визначаються спільно у колективному договорі, а заробітна плата керівника — у його контракті.

Блокування автономізації цих лікарень Уряду консервує стару систему нарахування зарплат медпрацівникам, позбавляючи колектив права визначити нову ефективну і мотивуючу систему оплати праці.

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