Заступники міністра МОЗ не змогли домовитись про розблокування Одеського медуніверситету

Заступники міністра міністра охорони здоров’я Андрій Семиволос та Младена Качурець не змогли домовитись про розблокування Одеського медуніверситету нинішнім керівництвом вишу.

Про це на брифінгу повідомив сам Андрій Семиволос.

Андрій Семиволос

Нагадаємо, проблеми там почалися ще у 2018 році.

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У квітні 2018 року МОЗ відсторонив ректора Валерія Запорожана від обов’язків через підозру в корупції. Міністерство відправило в Одесу перевірку, але Запорожан комісію до роботи не допустив. У липні МОЗ розірвало з ним контракт і призначило в.о. ректора.

Але він не міг потрапити на робоче місце, бо "охорона університету і співробітники університету не допускають його на робоче місце".

Відтоді МОЗ з’ясовуває стосунки з людьми, які контролюють університет, у судах, а в самому виші заблоковані виплати й, фактично, паралізована робота.

"Студенти та викладачі медуніверситету вже шостий місяць не отримують стипендії та зарплати. Будівля університету захоплена рейдерами, саботуються рішення Міністерство охорони здоров'я України та уповноважених Міністерством осіб, судами блокуються рішення про реорганізацію медуніверситету", - розповіла у червні цього року Уляна Супрун.

Одеське видання "Думська" повідомляло, що університет захопили прихильники Запорожана.

На своїй першій прес-конференції новопризначена міністерка Зоряна Скалецька пообіцяла розібратися з ситуацією у виші. І 24 вересня туди поїхали її заступники. Реклама:

Але їхні переговори результати не дали. Ось як про це розповів сам Андрій Семиволос:

"Зібралося все керівництво, яке є в університеті, вони бачили нашу позицію міністерства, що це неприпустима ситуація, яка призвела до такого колапсу.

Про всі судові справи і заборони, які існують, які є перепонами для виконання міністерством своїм обов’язком.

Запропоновано всім сторонам непорозуміння зробили 2 кроки назад відкликати позивні заяви, відновити повноваження міністерства над закладом, призначити тимчасового в.о. ректора і почати процедуру обрання ректора на чесних, відкритих, прозорих виборах.

МОЗ не поділяє і займає будь-яку зі сторін, ми виступаємо за чесні, відкриті, прозорі вибори. Пропонували колективу та студентам, а також адміністрації, яка зараз є, щоб листи, які будуть надходити, надсилалися від колективу.

Була палка дискусія, майже три години.

Представники університету взяли паузу, що запропонована пропозиція їм не підходить, вони будуть її доопрацьовувати. Відправляти листа особисто на ім’я міністра.

Ситуація лишилася на тому ж місці, де була.

– Ми маємо відпускати пана Семиволоса… – сказав радник міністра охорони здоров’я Дмитро Раімов, який модерував брифінг, не плануючи дати журналістам можливість поставити заступнику міністра питання.

Журналісти обурюються: "Ми до пана Семиволоса прийшли, ми хочемо йому питання поставити!"

Медіа дозволяють поставити декілька запитань:

УП: Пане Андрію, ви кажете, що не виступаєте на боці жодної зі сторін конфлікту. Чи понесуть відповідальність ті, хто заблокував роботу університету? І як ви плануєте це робити? Чи ви плануєте просто розблокувати університет, провести вибори ректора і на цьому питання закрити?

Андрій Семиволос: Наше першочергове завдання - розблокувати роботу університету. Хто в цьому винний… А там 15 проваджень, в тому числі кримінальних, мають розбиратися правоохоронні органи.

УП: Я правильно розумію: ви бачите своїм завданням розблокувати університет, провести вибори ректора, і все?

Андрій Семиволос: Маємо в першу чергу поновити контроль над закладом. Щодо питань причетності тих чи інших осіб мають займатися правоохоронні органи.

Вікторія Герасимчук, lb.ua: Хто конкретно відмовив вам у тому, щоб забрати позови? Прізвище назвіть цієї людини.

Андрій Семиволос: Я вам не скажу, бо це було більше схоже на радянський фільм "Гараж". Потрібно було зачинити двері, щоб ніхто нікуди не пішов.

Не вдалося нам створити діалог. За рік чи більше конфліктуючі сторони зібралися в одній залі. Ми намагалися дати можливість всім висловитись, але за 15-20 хвилин все перейшло в особисті образи.

Ми запропонували співробітникам та університетам провести заходи, щоб подати свої пропозиції щодо тимчасового в.о. ректора.

Журналіст: Озвучте, з чиєї ініціативи був судовий позов, який обмежив МОЗ в правах власності стосовно Одеського медвишу.

І друге: чи є в МОЗ позиція стосовно співробітників, які не підтримали політику екс-ректора і зараз їх не пускають на свої робочі місця. Таких, наскільки нам відомо, близько 200.

Андрій Семиволос: Є судове обмеження вчиняти будь-які дії, втручатися в діяльність університету.

Журналіст: Хто був ініціатором цього?

Андрій Семиволос: Юристи університету. Щодо співробітників, яких не допускають, важко давати оцінки, яким чином вони прийнялися в законний чи незаконний спосіб. Вони мають звертатися до суду.

На наступне запитання по скандалу в МОЗ заступник міністра не відповів і під час самого запитання встав і вийшов з зали без жодних коментарів.

"Перепрошую, в пана Андрія дійсно робоча нарада запланована", - сказав Дмитро Раімов.