Міністр заявила, що потенційне призначення антивакцинатора заступником у МОЗ - фейк

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька стверджує, що можливе призначення "антипрививочника" Сергія Діброва на посаду заступника міністра охорони здоров'я - фейк:

"Як мені стало відомо, капосники шукають по всій країні одіозних осіб, щоб створювати фейки про їх можливе призначення. Капосники, аудит все одно буде".

Нагадаємо, що популярний блогер-антивакцинатор Сергій Дібров претендує на пост заступника міністра охорони здоров'я. Про це свідчить його декларація, опублікована у публічному реєстрі НАЗК.

Реклама:

Сергій Дібров: блогер, журналіст, представник антивакцинаторського руху

Сергій Дібров – один з найбільш відомих представників руху антивакцинаторів.

За його словами, він став противником вакцинації у 2009 році, після народження другої дитини.

"Я вважаю право на відмову від вакцинації одним з методів захистити право на життя. І будь-яке обмеження цього права – відповідно є обмеженням права на життя", – написав він на своїй сторінці у Facebook в підтримку акції антивакцинаторів біля офісу президента.

Зранку на питання "Української правди", чи розглядає Скалецька Сергія Діброва на посаду свого заступника, вона відповіла, що не знає хто це, а подавати декларацію нікому не заборонено.

Реклама:

Також вона додала, що ніколи з ним не розмовляла і не зустрічалась.

Нагадаємо, що міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька вважає вакцинацію одним з пріоритетів її роботи.

"Українська правда" також намагається отримати коментар самого Сергія Діброва, однак він не бере слухавку.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на нашій сторінці у Facebook.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.