Безсистемні закупівлі ліків та невикористане обладнання. В Інституті раку провели аудит

Несвоєчасне постачання обладнання, необгрунтовано великі залишки препарату Метотрексат Тева та нестача комп’ютерної техніки – в Національному інституті раку виявили численні порушення.

Про це повідомляють на сайті МОЗ.

Фото: BiancoBlue/Depositphotos

У результаті аудиту виявили:

Потреби для закупівлі лікарських засобів та медичних виробів в Інституті формували безсистемно.

Інститут не має регламентованого порядку формування потреби для закупівлі.

Перевірка встановила, що в Інституті несвоєчасно постачали обладнання, ліки та медичні вироби, неналежно контролювали відвантаженням товарів, що підтверджує ризик неефективного використання бюджетних коштів.

Виявили необгрунтовано великі залишки препарату Метотрексат Тева (доросла онкологія).

Це більше 4 тисяч упаковок, втім в середньому за рік використовують приблизно 800 флаконів.

Дороге обладнання не використовується для лікування пацієнтів, а стоїть на складі.

Не введено в експлуатацію лінійний медичний прискорювач Varian Clinac iX, який закупили ще у 2011 році. Загалом не використовують 7 одиниць медичного обладнання.

Нестача 149 одиниць комп’ютерної техніки на складі на загальну суму близько 700 тисяч гривень.

Техніку Інститут придбав у 2017 році для реалізації проекту "Запровадження медичної інформатизаційної системи в Національному інституті раку".

У закладі відсутня належна система зберігання, видачі та інвентаризації техніки.

Матеріали за результатами перевірки Міністерство охорони здоров'я направило до правоохоронних органів.

"МОЗ України надало свої рекомендації Національному інституту раку для негайного вирішення всіх проблемних питань.

Зокрема, рекомендації керівництву Інституту, щоб притягнути до відповідальності осіб, з вини яких допущені всі порушення", - йдеться у повідомленні.

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