Рада створить новий закон про хімічну кастрацію педофілів

Верховна Рада відхилила закон про хімічну кастрацію.

"За" таке рішення проголосували 238 народних депутатів.

11 липня Верховна Рада підтримала законопроект №6449 про посилення відповідальності за злочини сексуального характеру проти дітей.

Але 4 вересня президент Володимир Зеленський ветував цей закон.

Документом передбачалася, зокрема, примусова хімічна кастрація для педофілів.

Також зґвалтування малолітньої чи неповнолітньої мали б каратися позбавленням волі від 7 до 15 років (до того 7-12 років), а розпусні дії щодо особи, яка не досягла 16 років, – 5 р. ув’язнення (до того обмеженням або позбавленням волі на строк до 5 років).

Також мали створити публічний реєстр осіб, які були засуджені за зґвалтування чи сексуальне насильство щодо неповнолітніх та встановити пожиттєвий адміністративний нагляд за такими особами після їх звільнення з в’язниці.

У пропозиціях президента було зазначено, що закон, що надійшов на підпис, "не містить чітко визначеного порядку примусового застосування хімічної кастрації.

За таких обставин введення антиандрогенних лікарських препаратів усім засудженим, які вчинили згаданий злочин, незалежно від наявності в особи протипоказань до введення таких препаратів, може мати наслідком погіршення стану її здоров'я або стати причиною передчасної смерті.

Відтак матиме місце порушення невід'ємного права на життя, закріпленого Конституцією України (частина перша статті 27)".

А також відсутність у законі "визначення складу та змісту персональних даних, які підлягатимуть оприлюдненню, може мати наслідком втручання у приватне життя особи, яка відбула покарання, ускладнить її соціальну адаптацію".

3 жовтня депутати розглянули подання президента та підтримали рішення комітету, яке оголосив заступник голови комітету з питань правоохоронної діяльності Олександр Бакумов.

"Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України розглянути пропозиції президента України до зазначеного закону та за результатами повторного розгляду відхилити цей закон. Рішення комітету було прийнято одноголосно", – уточнив він.

Депутат повідомив, що у роботі комітету є інший проект з даної теми.

"Ми взяли за основу закон, який було прийнято депутатами минулого скликання. Новий закон – проект 0887 – знаходиться на стадії доопрацювання для другого читання", – додав він.

Проект 0887, зареєстрований 29 серпня 2019 року, це прийнятий минулим скликанням у першому читанні законопроект 6607, який має більш сучасний та ефективний підхід до проблеми, пропонуючи:

збільшення терміну ув’язнення – до 12-15 років (зараз 8-15);

добровільне проходження лікування у вигляді хімічної кастрації;

довічне ув'язнення у разі рецидиву;

напівзакритий реєстр педофілів.

Олександр Бакумов пояснив, що його ще доопрацюють у комітеті для розгляду до другого читання, щоб "прийняти в найближчі пленарні дні".

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