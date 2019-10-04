Depositphotos
Тест

Що ви знаєте про імунітет й чи ризикуєте захворіти цієї осені? Пройдіть наш ТЕСТ

4062
4 жовтня 2019

Наш імунітет — складна система.

Наука ще далеко не все про нього знає, а от міфів навколо його роботи та ефективності деяких ліків "для імунітету" чимало.

Що ж є корисним для нього, а що свідчить про те, що з імунною системою не все ок? 

Про це ми говорили із дитячим імунологом, кандидатом медичних наук Федором Лапієм на нашому першому медичному подкасті "Температура — нормальна". 

А також прочитати його стислий конспект і перевірити свої знання!

1/10

Щоб підняти імунітет варто приймати імуномодулятори.

Depositphotos
2/10

Під час холодів наш імунітет падає і тому ми хворіємо.

Depositphotos
3/10

Набагато краще для лікування приймати фітопрепарати, а не “хімію” з аптеки. Так

4/10

Часті ГРВІ – це нормально для дитини.

Depositphotos
5/10

Для здоров’я краще не зациклюватись на чистоті

6/10

Вакцинація послаблює наш імунітет.

Depositphotos
7/10

Вакцина від грипу точно мене захистить.

8/10

Щоб зменшити ризики грипу варто користуватись спиртовими антисептиками для рук.

Depositphotos
9/10

Взимку для імунітету варто приймати синтетичні вітаміни.

10/10

Якщо дитина часто хворіє на бактеріальні інфекції – це привід звернутись до лікаря.

Depositphotos
Ваш результат