Що ви знаєте про імунітет й чи ризикуєте захворіти цієї осені? Пройдіть наш ТЕСТ

Наш імунітет — складна система.
Наука ще далеко не все про нього знає, а от міфів навколо його роботи та ефективності деяких ліків "для імунітету" чимало.
Що ж є корисним для нього, а що свідчить про те, що з імунною системою не все ок?
Про це ми говорили із дитячим імунологом, кандидатом медичних наук Федором Лапієм на нашому першому медичному подкасті "Температура — нормальна".
А також прочитати його стислий конспект і перевірити свої знання!
Щоб підняти імунітет варто приймати імуномодулятори.
Під час холодів наш імунітет падає і тому ми хворіємо.
Набагато краще для лікування приймати фітопрепарати, а не “хімію” з аптеки. Так
Часті ГРВІ – це нормально для дитини.
Для здоров’я краще не зациклюватись на чистоті
Вакцинація послаблює наш імунітет.
Вакцина від грипу точно мене захистить.
Щоб зменшити ризики грипу варто користуватись спиртовими антисептиками для рук.
Взимку для імунітету варто приймати синтетичні вітаміни.