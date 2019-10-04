Що ви знаєте про імунітет й чи ризикуєте захворіти цієї осені? Пройдіть наш ТЕСТ

Наш імунітет — складна система.

Наука ще далеко не все про нього знає, а от міфів навколо його роботи та ефективності деяких ліків "для імунітету" чимало.

Що ж є корисним для нього, а що свідчить про те, що з імунною системою не все ок?

Про це ми говорили із дитячим імунологом, кандидатом медичних наук Федором Лапієм на нашому першому медичному подкасті "Температура — нормальна".

А також прочитати його стислий конспект і перевірити свої знання!