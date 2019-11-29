ПОДКАСТ: Косметика та молодість. Наука пояснює, що дійсно працює

Хто не хоче виглядати хоч трішки молодше за свій справжній вік?

Хочуть всі, і виробники косметики це прекрасно усвідомлюють.

У новому випуску медичного подкасту "Температура – нормальна" ми говорили з біологинею та ведучою рубрики "Британські вчені" ранкового ефіру на радіо Культура Дарією Озерною про те, яка косметика дійсно допоможе нам виглядати молодше, а що – марна трата грошей та часу.

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З цього подкасту ви дізнаєтесь:

на які інгредієнти варто звернути увагу: що піде на користь, а що може нашкодити;

яка головна причина старіння нашої шкіри?

чому креми з колагеном не завжди ефективні;

які методи фітотерапії мають науково підтверджену ефективність у боротьбі зі зморшками;

чому варто бути обережним з ін’єкціями;

що таке "крапельниці краси" та чому вони марні;

Якщо вам зручніше читати, то ось стислий конспект подкасту, в якому ми також прояснили деякі терміни, які були в розмові.

Чому ми старіємо

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Головна причина нашого старіння – це фотостаріння. Тобто вплив сонця.

Без фотостаріння у нас будуть формуватися лише мімічні зморшки. Так, це теж старіння, але більш природне та красиве.

Тому вміст ультрафіолетових фільтрів в кремах важливий для профілактики старіння шкіри.

Головна причина нашого старіння – це фотостаріння. Тобто вплив сонця.

Фото: ridofranz/Depositphotos

Деякі ультрафіолетові фільтри у кремах працюють як дзеркала – тобто відбивають сонячні промені. Їх називають механічними (фізичними) ультрафіолетовими фільтрами.

Інші – поглинають, всмоктують в себе ультрафіолет – це хімічні ультрафіолетові фільтри.

Наприклад, діоксид титану (titanii dioxidum) – це непрозорий фільтр-дзеркало.

Це великий атом металу, який довго залишається на шкірі. І це більш ефективний варіант, тому креми з хімічними фільтрами треба частіше оновлювати.

Хоча найкращий метод боротьби з ультрафіолетом – уникати його та захищатись одягом.

Як вибрати якісний крем для омолодження

Знайти один універсальний крем – неможливо.

Насправді, більшість кремів має однаковий склад. Вони базуються на основі, яка допомагає їм всмоктуватись – це гідрофобна основа, яка легко поглинається шкірою. Також в кремах часто багато консервантів та ароматизаторів.

Як же тоді обрати якісний крем?

Обирайте крем, який треба зберігати в холодильнику. А також той, який знаходить в пакуванні з диспенсером і вам не потрібно лізти туди пальцями.

Важливо, щоб це був не домашній крем, а засіб зроблений на виробництві, з дотриманням умов стерильності.

Інгредієнти, які дійсно допомагають:

ретиноїди (група вітамінів А);

токофероли (форми вітаміну E);

вітамін С;

вітамін В3.

ультрафіолетові фільтри.

Чому ці інгредієнти важливі?

Ретиноїди працюють як пастки для вільних радикалів. Ретиноїди в косметиці та харчових добавках протипоказані вагітним та жінкам, які планують дитину, тому що високий вміст вітаміну "А" може призвести до вад розвитку.

Наша шкіра постійно знаходиться під бомбардуванням. Обличчя старішає перш за все, тому що воно відкрите. Шкіра тих, хто проживає у містах, потерпає й від вихлопних газів. Тому обличчя треба захищати й ретиноїди нейтралізують шкідливі речовини, які роблять нашу шкіру старішою. Ці компоненти підходять не лише жінкам старшим за 30 років.

Вітамін С бере участь у відновлені колагену – білку сполучної тканини, який відповідає в тому числі за еластичність шкіри, а В3 – відновлює наші клітини.

Якщо ви хочете детально дізнатись про якийсь інгредієнт крему, то варто загуглити його англійською та подивитись на сайті FDA (Адміністрації з контролю ліків та харчових продуктів США). Якщо інгредієнт схвалено адміністрацією – можна брати.

Наприклад, такий компонент як триклозан (triclosan). Це антибактеріальний компонент. Він заборонений в США, але в Україні ви можете знайти багато косметичних засобів з вмістом триклозану.

Цей компонент втручається в утворення статевих гормонів.

Креми з колагеном – панацея?

В нашому організмі багато різних типів колагену. Він є в судинах, суглобах, зв'язках і, звичайно, в шкірі.

Одна з важливих функцій колагену в шкірі – утримання вологи. Проблема колагену в кремах в тому, що його молекула дуже велика і просто не проходить крізь шкіру.

Проте є пептиди колагену. Якщо крем їх містить, то він – хороший. Пептиди – це маленькі молекулы білка, вони проникають крізь пори та є і водо-, і жиророзчинними.

Там їх "помічають" фібробласти – клітини сполучної тканини і ці пептиди для них як сигнал: треба виробляти і власний колаген.

Ін'єкції гіалуроновою кислотою

Це дуже популярний метод омолодження. Гіалуронова кислота утримує багато вологи, але термін її життя в нашій шкірі – один день.

Для ін'єкцій її змінюють так, щоб наші ферменти її не впізнавали, і вона може триматися до 6 місяців.

Безпека цього методу не доведена. Тому що більшість досліджень проводили самі виробники косметологічних компаній і тут є чіткий конфлікт інтересів.

Для корекції овалу обличчя не обов'язково використовувати ін'єкції.

Гіалуронова кислота утримує багато вологи, але термін її життя в нашій шкірі – один день.

Фото: Whiteshoes/Depositphotos

Ефективним також є масаж обличчя, який відводить зайву лімфу. Як робити цей масаж можна знайти в мережі.

Зараз ін'єкції гіалуронової кислоти в губи дуже модні. Інколи це виглядає класно, інколи – не дуже.

Тим, у кого це виглядає не дуже, я б порадила піти до хорошого ортодонта. Вкладіть гроші, які ви витрачаєте на губи в корекцію прикусу.

Дуже часто тонкі губи або те, що люди називають невиразним підборіддям – це ознака поганого прикусу. Корекція прикусу допоможе красивіше старішати.

Рослинні компоненти в косметиці

Рослинні компоненти в косметиці – добре дослідженні. Їх вивчали на культурах клітин, на людях, під час клінічних досліджень.

Дуже ефективний рослинний компонент – це зелений чай. Він є потужним джерело антиоксидантів.

Ось вам рецепт: беремо старий зелений чай з чайника, який вже добре настоявся (в ідеалі, його варто заварювати за температури 80°C, а не окропом). Потім долийте туди обліпихового соку. Обліпиха містить дуже багато вітаміну С. Нанесіть цю суміш ватним тампоном на обличчя. Це чудово заспокоює шкіру, насичує її вітаміном С.

Дуже ефективний рослинний компонент – це зелений чай. Він є потужним джерело антиоксидантів.

Фото: gregoryli/Depositphotos

Також непогано, коли косметика містить куркумін.

Куркума взагалі не всмоктується кишківником, не потрапляє в кровотік і не діє глобально на весь організм. Але її користь проявляється в тому, що її їдять бактерії кишківника. Їм стає добре, а це гарно впливає і на нас.

А ще куркума діє локально і маска з куркумою – це ефективний косметичний метод. Додайте її до сметани або глини й нанесіть на обличчя.

Інший рослинний компонент, який варто спробувати – какао: воно жирне, воно містить клітковину і діє як пілінг.

Також в какао дуже багато антиоксидантів. Його теж можна поєднувати з глиною та сметаною.

Проте якщо шкіра схильна до вугрів, то какао використовувати не варто – воно погіршить ситуацію.

Крапельниці краси

Крапельниці з вітамінами дуже модні серед блогерів, зірок та інфлюенсерів.

Прихильники цього методу стверджують, що ці крапельниці допомагають виглядати краще та отямитись після вечірки.

Проте жодних наукових досліджень користі та безпеки такого методу немає.

Переглянути цей допис в Instagram hello body meet vitamins Допис, поширений chrissy teigen (@chrissyteigen) 20 Лют 2015 р. о 12:21 PST

Внутрішньовенне введення вітамінів потрібно лише в рідкісних випадках, коли у людини, наприклад, серйозні проблеми з кишківником, і корисні речовини просто не всмоктуються організмом.

Ці крапельниці можуть мати ефект просто тому що людина трохи полежала, поки приймала їх. І ефект скоріше від відпочинку, ніж введення.

Набагато краще стежити за раціоном, достатньо спати та займатися спортом.

Наталя Бушковська, УП.Життя

Подкаст "Температура – нормальна" виходить кожної п’ятниці.

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