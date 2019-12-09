Мізерна зарплатня та жахливий спецодяг: медики столичної швидкої вимагають зміни керівництва

Медики столичної швидкої допомоги пікетуватимуть Департамент охорони здоров’я КМДА.

Головна вимога трудового колективу – повна зміна одіозного керівництва та адміністрації Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф м. Київ (ЦЕМД та МК).

Про це на своїй офіційній сторінці у Facebook повідомляє співробітниця центру Лайма Гейдар.

"Немає діалогу між трудовим колективом та керівництвом.

Більшість працівників не хочуть, щоб при владі був скандальний Вершигора А.В. чи його заступники.

Ми вимагаємо повної заміни керівництва!

Трудовий колектив бачить на посаді директора ЦЕМД та МК м. Київ Стахову Наталію Іванівну, старшого лікаря та голову профспілки ЦМД та МК, яка єдина, хто опікується нагальними потребами працівників екстреної медичної допомоги та захищає інтереси трудового колективу", – йдеться у пості.

За словами лікаря Сергія Румянцева, Вершигора та його заступники замішані в цілому ряді скандалів.

"Наприклад, тепер триває розслідування АМКУ щодо невикористання 16 млн. гривень, які уряд Гройсмана виділив на реформування екстреної медичної допомоги на 2019 рік. Це до того ж, що 90 % київських підстанцій не ремонтувались по 30-50 років, немає планшетів та мобільних телефонів.

Засоби зв’язку – рації для виїзних бригад останній раз закуповувались у 2002 році.

Конкурс на посаду директора проходить з кричущими порушеннями законодавства і без участі трудового колективу.

Такий стан речей та зневага обурюють людей", – каже він.

Лікар Вадим Холоденко відмічає, що працівники швидкої отримують мізерну зарплатню, перебувають у санітарно непридатних приміщеннях підстанцій, виїжджають на технічно несправних авто. До того ж, якість робочого спецодягу жахлива.

Він також додає, що бригади працюють в умовах підвищеної загрози кримінального насильства.

Всі скарги на умови праці, юридичну незахищеність та непрофільні виклики залишаються поза увагою керівництва.

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