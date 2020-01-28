Обов’язкове медичне страхування знову відтерміновують – Радуцький

Обов’язковим медичне страхування стане не раніше 2023 року.

Про це розповів голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький в інтерв’ю РБК-Україна.

Голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький

Відтермінування обов’язкового медичного страхування Радуцький пояснює тим, що в Україні сьогодні зарплати часто "чорні".

"Закон ми будемо приймати. Але є один найголовніший фактор, який не дозволить закону запрацювати вже в цьому році. У нас 60% зарплати в "тіні". Як тільки ми приймемо закон про медстрахування, зрозуміємо, що у нас немає грошей.

Але президент обіцяє, що як мінімум удвічі протягом двох років "чорна" зарплата зменшиться. І ми закон готуємо, але готуємо його вступ в силу з 2023 року. А прапорець, KPI для вступу цього закону в силу – це дані про частку "чорної" зарплати", – розповідає Радуцький.

Про цю ж причину відтермінування обов’язкового медичного страхування він говорив у жовтні 2019-го.

"Без грошей запровадити загальнообов’язкове медичне страхування неможливо. Це фікція.

Це головні речі, через які ми не можемо взяти і сказати: "Все, ми запроваджуємо загальнообов’язкове медичне страхування", – пояснював Радуцький.

Тоді він говорив, що за 2 роки закон про обов'язкове медичне страхування "буде імплементований і почне працювати".

Обов’язкове медичне страхування дозволить залучити у медицину додаткові джерела фінансування.

"З’явиться гарантований державою пакет медичних послуг, який і буде державним страхуванням для українців. Страхування забезпечить громадян набором послуг, оплату яких держава гарантуватиме за бюджетний кошт", – пояснює Олександр Ябчанка, експерт Реанімаційного пакету реформ.

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