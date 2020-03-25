Як можна допомогти лікарям. Корисні посилання

Україна знає, як це – боротись на війні, коли здається йдеш в бій з голими руками.

В нас не завершилась одна війна, проте почалась нова.

Наші медики тепер – солдати й потребують нашої допомоги.

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Тому пацієнтські спільноти та організації наразі створюють можливості для допомоги лікарям та лікарням.

Наші медики тепер – солдати й потребують нашої допомоги.

Фото: Branimir/pexels

Як допомогти та отримати допомогу?

Благодійний фонд "Пацієнти України" та активна пацієнтська спільнота запустили сайт для координації дій волонтерів, бізнесу та людей, які хочуть допомогти лікарям у боротьбі з коронавірусом та хворобою COVID-19.

Також на сайті будуть збиратися та надалі перевірятиметься потреба лікарень у допомозі.

На сайті є дві форми. Для тих, хто хоче допомагати, та для тих, кому ця допомога потрібна.

Потрібно перейти на сайт, заповнити форми й з вами зв'яжуться волонтери

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Наприклад, якщо ви великий бізнес і хочете купити потрібне обладнання – апарат штучної вентиляції легень – заповніть форму.

Скрін з сайту

Волонтер зв’яжеться з вами та порадить, в яку лікарню потрібен апарат, який саме варто купувати та які документи слід оформити на його завезення.

Якщо ви не байдужа людина чи невеликий бізнес, то скоро на сайті з’явиться форма для внесення благодійних внесків. На ці гроші планують закуповувати чи замовляти відшив на фабриках індивідуальний захист для лікарів.

Що на сьогодні необхідно лікарям?

Потреба №1.

Засоби індивідуального захисту для лікарів. Це і спеціальні костюми, маски, окуляри, рукавички. Індивідуальний захист слугує лікарю всього декілька годин, його потрібно неодноразово змінювати.

За гроші, будуть збирати та купувати великі партії комплектів захисту для лікарів, або шукати виробництва, які виготовляють на замовлення. Комплекти захисту поїдуть у ті лікарні, де найбільш потрібні.

Потреба №2.

Апарати штучної вентиляції легень (ШВЛ).

Це дороге обладнання, яке може собі дозволити придбати лише великий бізнес.

Тож пацієнтська спільнота готова брати на себе координацію лікарень, бізнесу та постачальників.

"Ви хочете придбати дороге обладнання, ми знаємо, де його потребують і де від нього буде максимальна користь", – йдеться на сайті.

Потреба №3.

Портативні рентгени. Це також дороге обладнання, яке конче необхідно для діагностики захворювання COVID-19.

Процедура ввезення рентгенів складна та бюрократична. Тож якщо ви маєте намір купити такий для лікарні – звертайтесь, вам допоможуть з процедурою ввезення.

Потреба №4.

Тест-системи ПЛР. Це основний тест, який потрібно робити людині, що має всі симптоми COVID-19.

Його роблять і після того, як пацієнт одужує.

Допоможи медику дістатись до роботи

Фонд "Таблеточки", у свою чергу, допомагає лікарям дістатися роботи.

Фонд розпочав збір коштів на оплату транспортування медичних працівників на роботу й назад з допомогою компанії Uber.

Попри кроки уряду та міських державних адміністрацій, транспорту для перевезення медиків у великих містах не вистачає, а служби таксі підняли тарифи і стали ще менш доступні для них.

Насамперед, це стосується медсестер та санітарок, які отримують низькі зарплати, а живуть переважно у віддалених спальних районах і передмістях.

"Зараз на роботу складно дістатися навіть тим медсестрам, які живуть не дуже далеко від лікарні, – розповідає старша медсестра відділення трансплантації кісткового мозку лікарні Охматдит Тетяна Лутак. – Вчора моя колега не змогла вчасно з'явитися на роботу через те, що її просто не пустили у громадський транспорт через відсутність перепустки, про яку стало відомо тільки позавчора. Окрім цього, багато наших санітарок не з Києва – їм добиратися ще важче".

Тому фонд "Таблеточки" підтримав ініціативу компанії Uber та Міністерства охорони здоров’я України "Лікар на роботі", і розпочав збір коштів на оплату перевезення медичних працівників на роботу і з роботи.

На сайті онлайн магазину "Таблеточок" можна оплатити одну поїздку Uber для медика (175 гривень), на тиждень (1750 гривень) або на тиждень для медичної бригади (10000).

Підставою для проїзду будуть промокоди, які Uber надаватиме медичним закладам, а адміністрація медзакладів – своїм працівникам.

Ліміт на одну поїздку для Києва становитиме 200 грн, а для інших міст – 150.

Захисти медика

Але допомагають не лише спільноти та організації.

Дизайнерка Світлана Бевза розпочала Волонтерський пошив захисних костюмів.

Чим необхідно допомогти:

спанбонд (спеціальний матеріал);

фурнітура (резинки/молнії);

Кошти на спанбонд збирає Ксенія Єфремова.

Також потрібна допомога кур'єрів від дверей до дверей та допомога для пошиття.

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