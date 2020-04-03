Ляшко розповів, який рівень летальності від коронавірусу в Україні

Рівень летальності від коронавірусу в Україні становить 2,4%.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу 3 квітня.

Заразом рівень летальності у світі складає 5,2%, зазначив Ляшко.

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Віктор Ляшко. Фото із Facebook-сторінки МОЗ

"До порівняння, в Німеччині – це 1,3%, в Італії – 12%, в Іспанії – 9,2%", – повідомив головний санітарний лікар.

У світі зараз підтверджено більше мільйона випадків COVID-19.

Рівень летальності – це кількість мертвих від коронавірусу, поділена на загальну кількість позитивно підтверджених випадків на COVID-19.

Цей показник не варто плутати із рівнем смертності. Це загальна кількість смертей, що сталися протягом певного періоду часу, поділена на кількість населення на той момент.

Нагадаємо, що станом на 10:00 3 квітня в Україні 942 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 138 нових випадків.

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