У МОЗ сказали, на який день хвороби найчастіше госпіталізують людей з COVID-19

Найчастіше госпіталізація хворих з COVID-19 відбувається на 3-7 день від появи симптомів.

Про це розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу 8 квітня.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко

"Аналіз показав, що збільшення кількості днів від моменту симптомів до госпіталізації не впливало на збільшення кількості людей, які потребують інтенсивної терапії", – повідомив головний санітарний лікар.

Ляшко закликав при появі симптомів звертатися до свого сімейного лікаря або на номер 103.

"Саме ці лікарі повинні надати консультацію і вибрати тактику щодо подальшого лікування хворого з коронавірусною хворобою. Нагадуємо, що самолікування в даному випадку не припустиме. Припустима самоізоляція, але під чітким наглядом медпрацівника", – додав Ляшко.

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