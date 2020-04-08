У МОЗ сказали, на який день хвороби найчастіше госпіталізують людей з COVID-19

Катерина Хорощак головна редакторка УП. Життя
22916
8 квітня 2020

Найчастіше госпіталізація хворих з COVID-19 відбувається на 3-7 день від появи симптомів.

Про це розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу 8 квітня.

 Головний санітарний лікар Віктор Ляшко

"Аналіз показав, що збільшення кількості днів від моменту симптомів до госпіталізації не впливало на збільшення кількості людей, які потребують інтенсивної терапії",  – повідомив головний санітарний лікар.

Реклама:

Ляшко закликав при появі симптомів звертатися до свого сімейного лікаря або на номер 103.

"Саме ці лікарі повинні надати консультацію і вибрати тактику щодо подальшого лікування хворого з коронавірусною хворобою. Нагадуємо, що самолікування в даному випадку не припустиме. Припустима самоізоляція, але під чітким наглядом медпрацівника", – додав Ляшко. 

Вас також може зацікавити:

Коронавірус: симптоми, актуальна статистика поширення та як реагує Україна

Прибирання під час карантину: дезінфектори, прання, очищення поверхонь

Тести на коронавірус: як їх роблять, за яких умов і чи можна зробити самостійно

Реклама:

Дезінфекція і закриті труни: як виглядатиме похорон у часи коронавірусу

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.


Реклама:


Реклама:
 1950
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2879
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 20631
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій