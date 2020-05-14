Вчені припускають, що коти можуть заражати людей коронавірусною хворобою

Коти можуть заражати коронавірусом один одного, а при тісному контакті ймовірно передавати його людині.

При цьому вони безсимптомно хворіють на COVID-19, а вірус виділяється з носових ходів.

Такої думки дійшли вчені Університету Вісконсина у Медісоні та Університету Токіо, провівши науковий експеримент.

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Коти хворіють коронавірусом безсимптомно. Фото AllaSerebrina/Depositphotos

"Беручи до уваги кількість вірусу, яку ми знайшли в носах котів…

Ймовірно, ці коти линяють, тому збудник вірусу може потрапити в людський побут, або просто жити на коті.

Таким чином, в людей є можливість підхопити цей вірус.

Я думаю, це те, про що варто знати", – розповідає Пітер Халфманн, професор університету Вісконсина та перший автор дослідження, у коментарі Stat.

Під час дослідження вчені заразили трьох кішок та розмістили їх в окремих клітках, а на наступний день у кожну з них додатково помістили здорову тварину.

Всі три незаражених коти захворіли коронавірусом протягом п'яти днів.

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Коли неінфікованих тварин поміщали в клітки на відстані 0, 3 метрів від заражених – коронавірус не передавався.

При цьому вчені зазначають, що під час дослідження у котів не було симптомів хвороби, але виділяли вірус з носових ходів близько шести днів.

А за відсутності симптомів коти можуть бути непоміченим проміжним господарем вірусу.

Дослідники намагалися виростити віруси з мазків, взятих з носа і прямої кишки кішок та виявили, що всі тварини випускали інфекційні віруси з носа.

Жоден з ректальних мазків не продукував інфекційний вірус.

Хальфманн сказав, що вірусу було досить багато – від 30 000 до 50 000 вірусних частинок на мазок. Проте невідомо, яка доза вірусу необхідна для зараження людини.

Дослідники вважають, що люди повинні знати про можливість передачі вірусу від кішок.

При цьому автори дослідження закликали людей не залишати кішок і не виганяти їх через такі побоювання, а тримати в приміщенні. Але подалі від тих, в кого є підозра на COVID-19.

"У кішок все ще набагато більше шансів отримати COVID-19 від вас, ніж від іншої кішки", – заявив Кіт Поулсен, директор Ветеринарної діагностичної лабораторії штату Вісконсін.

При цьому у Центрі з контролю та профілактики захворювань в США (CDC) стверджують, що поки немає чітких доказів, що тварини відіграють важливу роль у розповсюджені вірусу.

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