Коти та COVID-19. Домашні улюбленці можуть поширювати коронавірус – дослідження

Коти можуть заражати один одного коронавірусом, а при тісному контакті є ймовірність передачі вірусу від кота до людини.

Такої думки дійшли вчені Університету Вісконсина у Медісоні та Університету Токіо, провівши науковий експеримент.

Коти хворіють коронавірусом безсимптомно. Фото AllaSerebrina/Depositphotos

"Беручи до уваги кількість вірусу, яку ми знайшли в носах котів…

Ймовірно, ці коти линяють, тому збудник вірусу може потрапити в людський побут, або просто жити на коті.

Таким чином, в людей є можливість підхопити цей вірус.

Я думаю, це те, чого ми повинні остерігатися", – розповідає Пітер Халфманн, професор університету Вісконсина та перший автор дослідження, у коментарі Stat.

Під час дослідження вчені заразили трьох кішок та розмістили їх в окремих клітинах, а на наступний день у кожну з них додатково помістили здорову тварину.

Всі три незаражених коти захворіли коронавірусом протягом п'яти днів.

Коли неінфікованих тварин поміщали в клітки на відстані 0, 3 метрів від заражених – коронавірус не передавався.

При цьому вчені зазначають, що під час дослідження у котів не було симптомів хвороби, але виділяли вірус з носових ходів близько шести днів.

А за відсутності симптомів коти можуть бути непоміченим проміжним господарем вірусу.

Дослідники намагалися виростити віруси з мазків, взятих з носа і прямої кишки кішок та виявили, що всі тварини випускали інфекційні віруси з носа.

Жоден з ректальних мазків не продукував інфекційний вірус.

Хальфманн сказав, що вірусу було досить багато – від 30 000 до 50 000 вірусних частинок на мазок. Проте невідомо, яка доза вірусу необхідна для зараження людини.

Дослідники вважають, що люди повинні знати про можливість передачі вірусу від кішок.

При цьому автори дослідження закликали людей не залишати кішок і не виганяти їх через такі побоювання, а тримати в приміщенні. Але подалі від тих, в кого є підозра на COVID-19.

"У кішок все ще набагато більше шансів отримати COVID-19 від вас, ніж від іншої кішки", – заявив Кіт Поулсен, директор Ветеринарної діагностичної лабораторії штату Вісконсін.

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