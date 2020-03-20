Не зійти на пси в часи коронавірусу: як власникам домашніх тварин "обійти" COVID-19

Сидіти на карантині, коли у вас є домашні улюбленці, значно веселіше.

Працювати з дому, коли під боком сопе собака чи муркоче кіт – одне задоволення.

Тварини покращують настрій.

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З ними дітям не так нудно.

А дорослим – не так самотньо.

Але безпека – понад усе, тому варто розібратись, що потрібно знати власникам чотирилапих під час пандемії коронавірусу.

В українських містах люди панікують та вже почали тварин виганяти на вулицю і здавати в притулки.

Спішимо уточнити: ВООЗ запевняє, що наразі немає жодних доказів того, що собака, кішка або будь-яка інша домашня тварина може переносити COVID-19. Дослідження показують, що коронавірусна інфекція COVID-19 має природне походження, однак основа SARS-CoV-2 нагадує споріднені віруси, виявлені у кажанів та ящерів. Реклама:

Це захворювання в основному поширюється через краплі, що утворюються, коли заражена людина кашляє, чхає або говорить.

Щоб убезпечити себе (ну, ви вже знаєте) мийте руки часто та ретельно, й зайвий раз не чіпайте свого обличчя руками.

Елементарні заходи безпеки для людини під час епідемії коронавірусу

Проте один випадок зараження собаки у Гонконгу таки підозрювали: у 17-річного померанського шпіца виявили слабкий позитивний результат на COVID-19.

Вважається, що коронавірус він отримав від своєї господині. Її, а згодом і собаку, помістили на карантин. Вони обоє відбули карантин, щоправда окремо один від одного.

На жаль, за декілька днів після повернення з карантину пес помер.

Але давайте по-порядку.

Термін "слабкий позитивний результат" означає, що, скоріш за все, концентрація вірусу у нього була мала.

За весь час у собаки не було жодного симптому хвороби і на момент "виписки" з карантину тест був негативний.

При цьому в пса було багато інших вікових хвороб. Тож вчені не пов’язують його смерть з сумнозвісним вірусом.

Звісно ж, тварини можуть занедужати через багато інших причин, в тому числі й від спільних з людиною паразитів та інфекцій.

Тому, незалежно від епідеміологічної ситуації, не забувайте робити улюбленцям щеплення, обробляйте від паразитів та звертайтесь до ветеринара при будь-яких симптомах недуги.

То як же поводитись з домашніми тваринами під час карантину?

1. Збудник COVID-19 може жити поза організмом людини, на різноманітних поверхнях, від кількох годин до кількох днів (в залежності від характеру поверхні та інших умов).

Наприклад, на дверних ручках, грошах, поручнях, на вашому мобільному телефоні.

Але ж і шерсть собаки – це теж поверхня. Тому мийте лапи чотирилапому ЗАВЖДИ, щойно приходите з вулиці та будьте уважніші до правил гігієни.

Що цікаво, через гладкі (непористі) поверхні (наприклад, стільниці, дверні ручки, екран телефону) вірус передається краще, ніж через пористі матеріали (наприклад, паперові гроші чи хутро домашніх тварин), оскільки пористі, особливо волокнисті, матеріали поглинають та "захоплюють" збудник, що ускладнює його передачу за допомогою простого дотику.

2. Намагайтесь обирати для прогулянки з собаками малолюдні місця, щоб зменшити власний контакт з іншими людьми.

Обирайте "непопулярні" години для прогулянки з чотирилапим другом – чим раніше ви підете гуляти зранку – тим менша ймовірність зустріти в парках та скверах велику кількість відвідувачів.

3. Якщо ж ви захворіли і підозрюєте, що у вас може бути коронавірус, поводьтесь з твариною, як і з іншими членами родини – обмежуйте спілкування.

Уникайте контакту з ними. Не гладьте їх, не обіймайте, не цілуйте, не давайте вас облизувати, не діліться з ними їжею.

Так радить федеральне агентство Міністерства охорони здоров'я США та Американська ветеринарна медична асоціація. Про всяк випадок.

Якщо це можливо – попросіть когось іншого доглядати за своїми тваринами, поки ви хворієте. Якщо ні – мийте руки ДО та ПІСЛЯ того, як взаємодієте з улюбленцем.

Подумайте, з ким лишиться тварина, якщо ваш стан погіршиться й ви будете госпіталізовані.

4. Не забувайте про хвостатих і роблячи запаси. Туалетні наповнювачі і корм знадобляться не менше, ніж туалетний папір та сіль, якщо раптом ви зовсім не зможете вийти з дому.

Те саме стосується і необхідних ліків для тварин.

Будьте готові та будьте здорові.

Бережіть себе і тих, хто поруч, незалежно від видової приналежності.

Олена Баран, активістка ГО "Відкриті Клітки Україна", спеціально для УП.Життя