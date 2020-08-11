Полоскання ротової порожнини ймовірно може знизити ризик передачі COVID-19. Дослідження 

Дарія Поперечна УП.Життя
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11 серпня 2020

Полоскання роту та горла ополіскувачами для ротової порожнини може знизити концентрацію вірусу у ротоглотці хворого, а також зменшити ризик передачі вірусу.

Такими є результати дослідження німецьких вчених Рурського університету

Однак вчені зазначають, що рідини для полоскання рота не підходять для лікування інфекції COVID-19 або для захисту від зараження вірусом.

Вірусологи спільно з колегами провели експеримент з кількома доступними засобами для полоскання ротової порожнини, які продаются в німецьких аптеках. 

 Такий метод може виявитися корисним, наприклад, перед стоматологічним лікуванням. Фото AndreyPopov/Depositphotos

Дослідники протестували вісім засобів для полоскання роту з різними інгредієнтами.

Всі випробувані препарати знижували початковий титр вірусу. 

Три полоскання рота та горла на стільки зменшили кількість вірусу, що його не можна було виявити. 

Рідину для полоскання рота змішували з вірусними частками в лабораторії, а також з додаванням речовини, яка замінює слину. 

Потім цю суміш струшували протягом 30 секунд для моделювання ефекту полоскання.

На думку дослідників, використання ополіскувачів може допомогти ненадовго знизити високе вірусне навантаження в порожнині. 

Таким чином це короткостроково знизить ризик поширення вірусу. 

"Полоскання горла ополіскувачем  не може зупинити вироблення вірусів в клітинах, але може знизити концентрацію вірусу в короткостроковій перспективі там, звідки виходить найбільший ризик зараження, а саме в ротовій порожнині і горлі. 

Це може бути корисно в певних ситуаціях, наприклад, у стоматолога або під час надання медичної допомоги пацієнтам", – коментує дослідження один із науковців – Тоні Мейстер.

Дослідники також наголошують на необхідності подальших досліджень, щоб перевірити, чи спостерігаються ті ж ефекти за межами лабораторії в живому використанні. 

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