Полоскання ротової порожнини ймовірно може знизити ризик передачі COVID-19. Дослідження 

Полоскання роту та горла ополіскувачами для ротової порожнини може знизити концентрацію вірусу у ротоглотці хворого, а також зменшити ризик передачі вірусу.
Такими є результати дослідження німецьких вчених Рурського університету.
Однак вчені зазначають, що рідини для полоскання рота не підходять для лікування інфекції COVID-19 або для захисту від зараження вірусом.
Вірусологи спільно з колегами провели експеримент з кількома доступними засобами для полоскання ротової порожнини, які продаются в німецьких аптеках.
|Такий метод може виявитися корисним, наприклад, перед стоматологічним лікуванням. Фото AndreyPopov/Depositphotos
Дослідники протестували вісім засобів для полоскання роту з різними інгредієнтами.
Всі випробувані препарати знижували початковий титр вірусу.
Три полоскання рота та горла на стільки зменшили кількість вірусу, що його не можна було виявити.
Рідину для полоскання рота змішували з вірусними частками в лабораторії, а також з додаванням речовини, яка замінює слину.
Потім цю суміш струшували протягом 30 секунд для моделювання ефекту полоскання.
На думку дослідників, використання ополіскувачів може допомогти ненадовго знизити високе вірусне навантаження в порожнині.
Таким чином це короткостроково знизить ризик поширення вірусу.
"Полоскання горла ополіскувачем не може зупинити вироблення вірусів в клітинах, але може знизити концентрацію вірусу в короткостроковій перспективі там, звідки виходить найбільший ризик зараження, а саме в ротовій порожнині і горлі.
Це може бути корисно в певних ситуаціях, наприклад, у стоматолога або під час надання медичної допомоги пацієнтам", – коментує дослідження один із науковців – Тоні Мейстер.
Дослідники також наголошують на необхідності подальших досліджень, щоб перевірити, чи спостерігаються ті ж ефекти за межами лабораторії в живому використанні.
Вас також може зацікавити:
Полощете горло солоною водою при застуді? Вчені досліджують, чи ефективно це при COVID-19
Вживання часнику не вбереже від коронавірусу. ВООЗ спростовує міфи
Закрите вікно і робочий кондиціонер підвищують ризики розповсюдження COVID-19 – епідеміолог
Науковці зберуть на концерт 4000 людей, щоб вивчити, як розповсюджується COVID-19
Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.
А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.